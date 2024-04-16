Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Yüz Yogası Yaparak 3 Ayda 3 Yaş Gençleşmek İçin Young Face AI Uygulaması ile Tanışın!

Yüz Yogası Yaparak 3 Ayda 3 Yaş Gençleşmek İçin Young Face AI Uygulaması ile Tanışın!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
16.04.2024 - 12:38

Yüz Yogası, kan dolaşımını ve lenf akışını iyileştirerek cilt sağlığımız için büyük önem taşır. Lenf akışını destekleyen egzersizlerle vücudumuzu toksinlerden, bakterilerden, mikroplardan, kimyasal atıklardan ve fazla sıvılardan arındırır, böylece bağışıklık sistemimizi güçlendiririz. Bu da parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmamızı sağlar.

Bu yöntemden en iyi sonucu alabilmek için genel değil, kişiye özel uygulamaların yapılması gerekmektedir. Young Face AI uygulaması, bu kişiselleştirilmiş hizmeti sunmayı hedefleyerek, kullanıcıların fotoğraflarını yükleyip özellikle çalışmak istedikleri yüz bölgelerini seçmelerine olanak tanır. Saniyeler içinde kullanıcı için özel olarak hazırlanan bir ders akışı sunar.

Yüz yogası, yüz ve boyun kaslarını çalıştırmayı amaçlayan bir dizi egzersizden oluşur. Bu egzersiz rutinleri yüzün daha estetik bir görünüm kazanmasına, yüz hatlarını belirginleştirmeye ve aşırı gerginlikten dolayı kasılmış kasları gevşetmeye yardımcı olur.

Yüz yogası, yüz ve boyun kaslarını çalıştırmayı amaçlayan bir dizi egzersizden oluşur. Bu egzersiz rutinleri yüzün daha estetik bir görünüm kazanmasına, yüz hatlarını belirginleştirmeye ve aşırı gerginlikten dolayı kasılmış kasları gevşetmeye yardımcı olur.

Yüz yogası, yaşlanma belirtilerini tersine çevirmek için potansiyel bir yöntem olmasının yanı sıra daha genç bir görünüme sahip olmak için de son dönemlerde popülerlik kazandı. 

Yüz egzersizlerinin görmesini istediğimiz yüz kaslarını belirginleştirme, güçlendirme ve yüze dolgunluk ve canlılığını geri kazandırma etkileri aslında direnç antrenmanları ile aynı prensibe dayanır. Tıpkı vücuttaki diğer kaslar gibi yüz kasları da hedefe yönelik egzersizlerle güçlendirilebilir ve belirginleştirilebilir. Bu nedenle yüz kaslarına direnç uygulayarak, yani parmak uçlarını kullanarak aynı prensip ile bu kasları güçlendirebilir ve belirginleştirebilirsiniz.

JAMA Dermatology'de yayınlanan bir çalışmada 20 hafta boyunca her gün 30 dakika yüz egzersizi yapan katılımcıların oluşan farkı gözlemleyebildikleri tespit edildi.

JAMA Dermatology'de yayınlanan bir çalışmada 20 hafta boyunca her gün 30 dakika yüz egzersizi yapan katılımcıların oluşan farkı gözlemleyebildikleri tespit edildi.

Çalışmaya katılanların üst ve alt yanakları daha dolgun bir görünüme ulaştı. Buna ek olarak katılımcıların görünüşlerinden ortalama yaşları tahmin edilmeye çalışıldığında gerçekte oldukları yaştan daha düşük tahminler yapıldı. Deney sonucunda katılımcıların, gözle görülür şekilde daha dolgun ve sıkı yanakları ve sıkılaşmış bir cilde sahip oldukları görüldü.

Yüz yogası, yüzdeki kasları belirginleştirerek ve kan dolaşımını iyileştirerek cilt dokusunu ve sıkılığını artırmada etkili oluyor.

Yüz yogası, yüzdeki kasları belirginleştirerek ve kan dolaşımını iyileştirerek cilt dokusunu ve sıkılığını artırmada etkili oluyor.

Bunlara ek olarak, uygun maliyetli olması ve kişinin dilediği zamanda ve kendi evinden rahatlıkla uygulayabilme imkanı, yüz yogasına güzellik ve cilt bakımı alanında özel bir yer kazandırıyor. Bu nedenle Young Face AI ile tanışmanız şart!

Young Face AI, fotoğrafınıza ve spesifik seçimlerinize dayanarak kişiye özel bir plan oluşturuyor ve cildinizin ihtiyaçlarına göre 28 günlük bir program düzenliyor. Bu da sanki bir uzmandan yüz yüze ders alıyormuşsunuz gibi düşünülebilir. 28 gün sonunda yeni bir plan için tekrar analiz yapılıyor.

Günlük olarak 10-20 dakika ayırarak bu özgün ve kişiye özel uygulamaları yapmanız 3 ay içinde 3 yaş daha genç görünmenizi sağlayabilir!

Young Face'i indirmek için buraya tıklayın!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?