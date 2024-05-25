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Yörük Yengeden Bakteriye Benzetilen Travis Scott’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yörük Yengeden Bakteriye Benzetilen Travis Scott’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 18:13

Haftanın en sevilen günlerinden birindeyken bakalım son 24 saatte hangi tweetler viral olmuş, kimler paylaşımlarıyla etkileşimleri toplamış?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlıyoruz!

Hazırsanız başlıyoruz!
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Bir süre daha bizimlesin “Cemil olabilir mi cemil”.

Yaratıcılık denince de 👇

Yoksa?

Yoksa?
twitter.com

🧿

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Mutluluklar diliyoruz ✌️

Mutluluklar diliyoruz ✌️
twitter.com

Arada olur öyle şeyler.

Arada olur öyle şeyler.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bi’ andırmadı değil şimdi…

Bi’ andırmadı değil şimdi…
twitter.com

Afiyet, ne diyelim.

Afiyet, ne diyelim.
twitter.com
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Ve sona geldik. Yarın görüşmek üzere. ✌️

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