Yörük Yengeden Bakteriye Benzetilen Travis Scott’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yörük Yengeden Bakteriye Benzetilen Travis Scott’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en sevilen günlerinden birindeyken bakalım son 24 saatte hangi tweetler viral olmuş, kimler paylaşımlarıyla etkileşimleri toplamış?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazırsanız başlıyoruz!
Yoksa?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mutluluklar diliyoruz ✌️
Arada olur öyle şeyler.
👇
Bi’ andırmadı değil şimdi…
Afiyet, ne diyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın