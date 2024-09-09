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YKS Dönemindeki Çocukların Takip Etmesi Gereken 12 Youtube Kanalı

etiket YKS Dönemindeki Çocukların Takip Etmesi Gereken 12 Youtube Kanalı

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 19:10

Merhabalar! YKS dönemindeki çocukların motivasyonlarını yüksek tutmak, doğru kaynaklardan faydalanmak ve verimli bir şekilde çalışmak için takip etmeleri gereken YouTube kanallarını derledik. 

Bu kanallar, hem konuları anlaşılır bir şekilde anlatıyor hem de sınav sürecine dair değerli ipuçları sunuyor. İşte, YKS hazırlık sürecinde mutlaka göz atmanız gereken 12 YouTube kanalı!

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1. Benim Hocam

1. Benim Hocam

Benim Hocam YouTube kanalı, YKS hazırlığında geniş bir konu yelpazesi sunarak öğrencilerin başarısını artırmayı amaçlıyor. Kanal matematik, fizik, kimya, biyoloji ve Türkçe gibi derslerde detaylı konu anlatımları ve kapsamlı soru çözümleri sunuyor. Ayrıca, sınav stratejileri ve pratik ipuçları ile öğrencilerin sınav sürecinde daha etkili bir çalışma yapmalarına yardımcı oluyor. Benim Hocam, anlaşılır anlatım tarzı ve düzenli olarak güncellenen içerikleriyle öğrencilerin derslerinde ve sınav hazırlıklarında büyük bir destek sağlıyor.

2. Hocalara Geldik

2. Hocalara Geldik

Hocalara Geldik YouTube kanalı, YKS ve diğer sınavlara hazırlanan öğrenciler için kapsamlı ve etkili ders içerikleri sunuyor. Kanal matematik, fizik, kimya, biyoloji ve Türkçe gibi derslerde anlaşılır ve detaylı konu anlatımları sağlıyor. Ayrıca sınav stratejileri, problem çözme teknikleri ve canlı derslerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı oluyor. Hocalara Geldik, dersleri eğlenceli ve öğretici bir şekilde sunarak sınav hazırlığınızı daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

3. Gri Koç

3. Gri Koç

YKS sürecinde ders çalışmanın yanı sıra motivasyonunuzu yüksek tutmak da bir o kadar önemlidir. Bu anlamda Gri Koç YouTube kanalı motivasyonunuzu artıracak koçluk videolarıyla size yardımcı olabilir. Kanal, YKS koçluğu üzerine sunduğu kapsamlı bilgiler ve stratejilerle ders çalışma isteğinizi artırırken sınav sürecinde karşılaşabileceğiniz zorluklarla başa çıkmanız için gereken desteği sağlar. Gri Koç’un videoları hem derslerinizi daha verimli çalışmanıza hem de motivasyonunuzu yüksek tutmanıza yardımcı olabilir.

4. Eyüp Hoca’yla Türkçe ve Edebiyat

4. Eyüp Hoca’yla Türkçe ve Edebiyat

Eyüp Hoca ile Türkçe ve Edebiyat kanalı, Türkçe ve edebiyat derslerine odaklanarak YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik kapsamlı içerikler sunuyor. Kanalda dil bilgisi kuralları, paragraf soruları, şiir, roman ve hikaye türlerinin analizleri gibi önemli konular detaylıca işleniyor. Eyüp Hoca, sade ve anlaşılır anlatımıyla öğrencilerin zorlandığı konuları açıklığa kavuşturuyor. Ayrıca edebi sanatlar, yazar-eser eşleştirmeleri ve edebi dönemler gibi konularda da önemli bilgiler veriliyor.

5. Fizik Evim

5. Fizik Evim

Fizik Evim kanalı, YKS hazırlığında özellikle fizik dersine odaklanan öğrenciler için mükemmel bir kaynak. Kanalın en büyük özelliği, detaylı soru çözümlerine verdiği önemdir. Fizik Evim, zorlayıcı fizik konularını anlaşılır bir dille anlattıktan sonra bu konulara dair bolca soru çözümü yaparak öğrencilerin pratik yapmasına olanak tanır. Kanal, hem temel düzey hem de ileri düzey soruların çözümlerini sunarak öğrencilere sınavda karşılaşabilecekleri her türlü soruya hazırlıklı olmalarını sağlar.

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6. Kenan Kara ile Geometri

6. Kenan Kara ile Geometri

Kenan Kara ile Geometri kanalı, geometri dersine yönelik kapsamlı ve etkili içerikler sunuyor. Kanalda geometri kampı, animasyonlu soru çözümleri, AYT ve TYT Geometri konuları, 9-11. sınıf müfredatına uygun ders anlatımları gibi birçok kaynak bulunuyor. Kenan Kara, ezberci yaklaşımdan ziyade konuları anlayarak öğrenmeye odaklanıyor. Bu sayede öğrenciler yeni nesil soru tiplerine daha iyi hazırlanabiliyor. Ayrıca kanal üzerinde kitap çözümleri de yer alıyor bu da öğrencilerin konuları pekiştirmelerine büyük katkı sağlıyor.

7. Senin Biyolojin

7. Senin Biyolojin

Senin Biyolojin kanalı, TYT ve AYT biyoloji konularını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Kanalda biyoloji konu anlatımları, soru çözümleri, ve biyoloji kamplarına dair içerikler bulunuyor. Ayrıca YouTube üzerinden canlı dersler, biyoloji podcastleri ve kısa bilgiler serisi ile konulara dair detaylı bilgiler sunuluyor. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar biyoloji derslerine dair içeriklerle birlikte, yazılı sınavlara hazırlık ve deneme sınavları da mevcut. ÖSYM ve MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan bu içeriklerle biyoloji derslerinizi etkili bir şekilde çalışabilirsiniz.

8. Coğrafyanın Kodları

8. Coğrafyanın Kodları

Coğrafyanın Kodları kanalı, coğrafya dersini kolay ve anlaşılır bir şekilde öğrenmek isteyenler için ideal bir kaynak. Kanalda, coğrafya konuları kısa ve öz bir şekilde kodlamalarla anlatılıyor bu sayede konular akılda kalıcı hale geliyor. Coğrafya dersi ile ilgili harita bilgisi, yer şekilleri ve iklim konuları gibi önemli başlıklar detaylıca işleniyor.

9. Önder Hoca

9. Önder Hoca

Önder hoca YouTube kanalı, Türkçe derslerinde bilgilerinizi pekiştirmeye yönelik kapsamlı içerikler sunuyor. Kanalda, Türkçe testlerinde karşılaşabileceğiniz konular detaylı bir şekilde ele alınıyor ve sınav stratejileri üzerine pratik bilgiler veriliyor. Türkçe derslerinde netlerinizi artırmak ve konuları daha iyi anlamak için çeşitli teknikler ve açıklamalar bulunuyor. Ayrıca, test çözme yöntemleri ve çalışma ipuçlarıyla ders çalışmanızı daha etkili hale getirebilirsiniz.

10. Ertan Sinan Şahin

10. Ertan Sinan Şahin

Ertan Sinan Şahin YouTube kanalı, fizik dersini anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı içerikler sunuyor. Kanalda, lise fizik müfredatının dört yılını kapsayan konu anlatımları ve video derslerle fizik biliminin çeşitli yönleri ele alınıyor. Canlı yayınlar ve video anlatımlar aracılığıyla fiziğin karmaşık konuları açıklığa kavuşturuluyor ve YKS hazırlığı sürecinde öğrencilere yardımcı olabilecek tecrübeler paylaşılıyor. Fizik biliminin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamayı hedefleyerek etkili eğitim materyalleri ve yöntemleriyle destek sağlanıyor.

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11. Kimya Adası

11. Kimya Adası

Kimya Adası YouTube kanalı, güncel YKS konularını kapsamlı bir şekilde ele alıyor ve çeşitli kamp içerikleri sunuyor. Kanalda kimya dersinin tüm temel ve ileri düzey konuları detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca YKS hazırlığına yönelik düzenlenen kamp programları ile öğrencilere derinlemesine öğrenme fırsatları sunuluyor. Kimya Adası, hem konu anlatımları hem de soru çözümleriyle öğrencilerin kimya bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı oluyor ve sınav sürecinde etkili bir hazırlık yapmalarını sağlıyor.

12. Mert Hoca

12. Mert Hoca

Mert Hoca YouTube kanalı, matematik konularını detaylı bir şekilde ele alarak kapsamlı içerikler sunuyor. Kanal, matematik dersinin çeşitli konularında derinlemesine anlatımlar ve pratik soru çözümleri sağlıyor. Ayrıca YKS hazırlığına yönelik düzenlenen matematik kamplarıyla öğrencilerin konu bilgilerini pekiştirmelerine ve sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Mert Hoca, matematik dersindeki her seviyeye hitap eden içerikleriyle etkili bir çalışma imkanı sunuyor.

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