YKS Dönemindeki Çocukların Takip Etmesi Gereken 12 Youtube Kanalı
YKS Dönemindeki Çocukların Takip Etmesi Gereken 12 Youtube Kanalı
Merhabalar! YKS dönemindeki çocukların motivasyonlarını yüksek tutmak, doğru kaynaklardan faydalanmak ve verimli bir şekilde çalışmak için takip etmeleri gereken YouTube kanallarını derledik.
Bu kanallar, hem konuları anlaşılır bir şekilde anlatıyor hem de sınav sürecine dair değerli ipuçları sunuyor. İşte, YKS hazırlık sürecinde mutlaka göz atmanız gereken 12 YouTube kanalı!
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1. Benim Hocam
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2. Hocalara Geldik
3. Gri Koç
4. Eyüp Hoca’yla Türkçe ve Edebiyat
5. Fizik Evim
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6. Kenan Kara ile Geometri
7. Senin Biyolojin
8. Coğrafyanın Kodları
9. Önder Hoca
10. Ertan Sinan Şahin
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