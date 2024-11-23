Yılın Son Merkür Retrosu: Merkür Retrosu Ne Zaman Başlayacak, Ne Kadar Sürecek?

Merkür retrosu dönemlerinde ilişkilerde, ikili iletişimde, teknolojide ve iş alanlarında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Tam da bu yüzden merkür retrosu, astrolojik olayların en bahtsızı olarak yorumlanıyor. Merkür retrosunda kötü günler geçirebilir, kendinizi anlaşılmaz hissedebilirsiniz. Planlarınız aksayabilir, can sıkıcı gecikmeler yaşayabilirsiniz. 2024 yılının son Merkür retrosuna da geri sayım başladı.

Peki Kasım Merkür Retrosu ne zaman? Merkür retrsou ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?