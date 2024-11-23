Yılın Son Merkür Retrosu: Merkür Retrosu Ne Zaman Başlayacak, Ne Kadar Sürecek?
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Yılın Son Merkür Retrosu: Merkür Retrosu Ne Zaman Başlayacak, Ne Kadar Sürecek?
Merkür retrosu dönemlerinde ilişkilerde, ikili iletişimde, teknolojide ve iş alanlarında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Tam da bu yüzden merkür retrosu, astrolojik olayların en bahtsızı olarak yorumlanıyor. Merkür retrosunda kötü günler geçirebilir, kendinizi anlaşılmaz hissedebilirsiniz. Planlarınız aksayabilir, can sıkıcı gecikmeler yaşayabilirsiniz. 2024 yılının son Merkür retrosuna da geri sayım başladı.
Peki Kasım Merkür Retrosu ne zaman? Merkür retrsou ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
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Merkür Retrosu Nedir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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