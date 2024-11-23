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Yılın Son Merkür Retrosu: Merkür Retrosu Ne Zaman Başlayacak, Ne Kadar Sürecek?

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Yılın Son Merkür Retrosu: Merkür Retrosu Ne Zaman Başlayacak, Ne Kadar Sürecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 10:59

Merkür retrosu dönemlerinde ilişkilerde, ikili iletişimde, teknolojide ve iş alanlarında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Tam da bu yüzden merkür retrosu, astrolojik olayların en bahtsızı olarak yorumlanıyor. Merkür retrosunda kötü günler geçirebilir, kendinizi anlaşılmaz hissedebilirsiniz. Planlarınız aksayabilir, can sıkıcı gecikmeler yaşayabilirsiniz. 2024 yılının son Merkür retrosuna da geri sayım başladı.

Peki Kasım Merkür Retrosu ne zaman? Merkür retrsou ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

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Merkür Retrosu Nedir?

Merkür Retrosu Nedir?

Merkürün hareketinin yavaşlamasına, astrolojide Merkür retrosu adı veriliyor. Merkür gerilemesi olarak da adlandırılan bu dönem, her yıl 3-4 kez gerçekleşiyor. Merkür retrosu, hayatlarımızı oldukça kötü etkileyebiliyor.

İletişim, akıl, teknoloji, ilişkiler, haber, seyahat, bilgi gibi konulardan sorumlu olan Merkür'ün retro hareketi bu konularda yavaşlama olacağı anlamına geliyor.

Merkür Retrosu Ne Zaman?

Merkür Retrosu Ne Zaman?

Merkür retrosu her yıl ortalama 3-4 kez gerçekleşiyor. 2024 yılının son Merkür Retrosu için de geri sayım başladı.

Merkür Retrosu 25 Kasım'da Merkür'ün Yay burcundaki hareketiyle başlayacak. Etki süresi ise Aralık'a kadar devam edecek.

Merkür Retrosu Ne Kadar Sürecek?

Merkür Retrosu Ne Kadar Sürecek?

25 Kasım'da başlayacak olan yılın son merkür retrosu, 15 Aralık'a kadar devam edecek. 

Retro süresi boyunca iletişim başta olmak üzere farklı alanlarda sorunlar yaşayabilirsiniz. Can sıkıntısı çekebilir, enerjinizin düşük olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

Merkür Retrosunun Etkileri

Merkür Retrosunun Etkileri

Merkür retrosu, yanlış anlaşılmalara müsait olunan bir dönemdir. İlişki, anlaşma, ifade, yolculuk, teknoloji, bilgi, ticaret gibi konularda aksaklıklar yaşanabilir. 

Kişisel hayatınızda gecikmeler yaşayabilir, hatalarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi sakar olarak görebilir, bazı şeyleri başaramadığınızı düşünebilirsiniz. 

Bigli kirliliğinden ve dedikodudan uzak durmaya çalışın. Başınız yanabilir.

Kötü durumlar yaşadığınızda sakin kalmaya çalışın. Bilin ki bütün bunların sorumlusu Merkür!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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