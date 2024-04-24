"Yeryüzündeki Cennet" Tekrar Sahneye Taşınıyor: Chill-Out Festival Istanbul 2024 19 Mayıs'ta!
"Yeryüzündeki Cennet" Tekrar Sahneye Taşınıyor: Chill-Out Festival Istanbul 2024 19 Mayıs'ta!
Chill-Out Festival Istanbul bir yıl aradan sonra yine %100 Müzik sunumuyla Istanbul’a dönüyor!
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#COF tutkunlarının iple çektiği Chill-Out Festival Istanbul 2024 muhteşem festival atmosferi, elektronik müziğin “chill” ve bir o kadar danslı line-up harmonisi ile yaz sezonunu açmak için gün sayıyor.
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