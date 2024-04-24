"Yeryüzündeki Cennet" Tekrar Sahneye Taşınıyor: Chill-Out Festival Istanbul 2024 19 Mayıs'ta!

Future Generation’ın 18 yıldır “Yeryüzündeki Cennet” diyerek özenle hazırladığı line-up ve göz alıcı festival mimarisiyle katılımcılarına bir günlük kaçamak sunan %100 Müzik Presents: Chill-Out Festival, geleneğini bozmayıp bir Pazar günü 19 Mayıs’ta Garden Fiesta’da festivalcileri ağırlamaya hazırlanıyor.