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"Yeryüzündeki Cennet" Tekrar Sahneye Taşınıyor: Chill-Out Festival Istanbul 2024 19 Mayıs'ta!

etiket "Yeryüzündeki Cennet" Tekrar Sahneye Taşınıyor: Chill-Out Festival Istanbul 2024 19 Mayıs'ta!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
24.04.2024 - 15:11

Chill-Out Festival Istanbul bir yıl aradan sonra yine %100 Müzik sunumuyla Istanbul’a dönüyor!

Chill-Out Festival Istanbul bir yıl aradan sonra yine %100 Müzik sunumuyla Istanbul’a dönüyor!

Future Generation’ın 18 yıldır “Yeryüzündeki Cennet” diyerek özenle hazırladığı line-up ve göz alıcı festival mimarisiyle katılımcılarına bir günlük kaçamak sunan %100 Müzik Presents: Chill-Out Festival, geleneğini bozmayıp bir Pazar günü 19 Mayıs’ta Garden Fiesta’da festivalcileri ağırlamaya hazırlanıyor.

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#COF tutkunlarının iple çektiği Chill-Out Festival Istanbul 2024 muhteşem festival atmosferi, elektronik müziğin “chill” ve bir o kadar danslı line-up harmonisi ile yaz sezonunu açmak için gün sayıyor.

#COF tutkunlarının iple çektiği Chill-Out Festival Istanbul 2024 muhteşem festival atmosferi, elektronik müziğin “chill” ve bir o kadar danslı line-up harmonisi ile yaz sezonunu açmak için gün sayıyor.
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