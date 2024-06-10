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Yaza Hazır mısınız?: Yaz Tatili Bavulunda Olması Gerekenler

Yaza Hazır mısınız?: Yaz Tatili Bavulunda Olması Gerekenler

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
10.06.2024 - 19:12

Yaz tatili sezonu geldi çattı, tatilciler bir taraftan tatil planları yaparken bir taraftan da tatil ihtiyaçları için alışveriş telaşı başladı. Eğer siz de şimdiden tatil hazırlıklarına başladıysanız, tatildeyken yanınıza almayı unuttuğunuz şeyleri hatırlayıp keyfinizin kaçmaması için hemen bir kağıt kalem alın, yaz tatilinizi keyifli ve sorunsuz geçirmek için bavulunuzda olması gereken eşyaları sıralıyoruz!

Bu yaz yurt içinde tatil yapmayı düşünenler için Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen birçok harika destinasyon yer alıyor.

Bu yaz yurt içinde tatil yapmayı düşünenler için Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen birçok harika destinasyon yer alıyor.

Antalya’dan Bodrum’a, Çeşme’den Kapadokya’ya, Ayvalık’tan Fethiye’ye kadar her kesime hitap eden alternatiflerle, bu yaz Türkiye’nin güzelliklerini Pazarama Tatil ile keşfederek unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak istiyorsanız, tatil alışverişine de geç kalmadan hemen başlayabilirsiniz.

Tatil bavulunuzu hazırlamadan önce, hiçbir şeyi atlamamak için ürün gruplarına göre bir liste yapabilir, A’dan Z’ye tüm tatil alışverişiniz için Pazarama’ya göz atabilir; uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama gibi tüm tatil ihtiyaçlarınıza kolayca Pazarama Tatil’in avantajları ile ulaşabilirsiniz. Öncelikli olarak güneşin zararlı ışınlarından korunmak için yüksek faktörlü bir güneş kremi, güneş gözlüğü ve şapka bavulunuzda mutlaka olmalı. Tatil bavulunuzdaki kıyafet tercihlerinizde en az şıklık kadar rahatlığı da ön planda tutarsanız; hafif, nefes alan ve terletmeyen kıyafetler ve rahat bir ayakkabıyla kendinizi daha rahat ve özgür hissedebilirsiniz.

Tatilin keyfini çıkarmak için bavulda neler olmalı?

Tatilin keyfini çıkarmak için bavulda neler olmalı?

Deniz veya havuz keyfi yaparak serinlemek için yanınıza alacağınız mayo, bikini ve plaj çantasının yanında, plaj havlunuzun esintili havanın azizliğine uğrayarak kaybolmaması için çantanıza bir havlu tutucu atmanızda fayda var.  

Yaz tatilinin istenmeyen misafirleri olan sivrisineklerin istilasına uğramak istemeyenler için, sinek kovar spreyler de tatil bavulunun olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Sıcak havanın bunaltıcı etkisini hissetmemek için arabada, yolda, plajda renk renk yelpazelerle kendi esintinizi yaratabilirsiniz.

Hem bavulunuzda yer kaplamaması için hem de uçağa binerken sorun yaşamamak adına kişisel bakım ürünlerinizi seyahat boyu tercih edebilirsiniz.

Tatilde anılar biriktirmek kadar bu keyifli anıları ölümsüzleştirebilmek de önemli. Bu yüzden fotoğraf makineniz veya telefonunuzla birlikte şarj aletlerinizi de yanınızda bulundurmalısınız.

Tatilde keyifli vakit geçirebilmek ve kendinize ayırdığınız anları değerlendirebilmek için yanınıza kitap ve dergi almayı unutmayın.

Tatil ihtiyaçlarınız için Pazarama’ya göz atabilirsiniz.

Tatil ihtiyaçlarınız için Pazarama’ya göz atabilirsiniz.

Havaların ısınmasıyla birlikte hemen tatil planlarına başlayanlar; güneş kreminden bavula, plaj havlusundan mayoya kadar tüm tatil ihtiyaçlarınız için Pazarama’ya göz atarken, Pazarama Tatil ile yaz tatilinizi planlayabilirsiniz.

Pazarama Tatil’in sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen tatilciler, Türkiye İş Bankası kartları ile yapılan harcamalarında MaxiMil ve MaxiPuanlarını uçak bileti ve otel rezervasyonlarında kullanabilirken, ek olarak avans MaxiMil avantajından da yararlanabiliyorlar. Yurt içi otel rezervasyonlarında geçerli olarak Maximum Kart ile peşin fiyatına 9 taksit, Vakıfbank Worldcard ile 6 taksit avantajı da tatil severleri bekliyor. Ek olarak tatilde araç kiralamak isteyenler için de Pazarama Tatil’de yurtiçi tüm araç kiralamalarda geçerli %25 indirim sunuluyor.

Tatilciler için fırsatlarını sınırlamayan Pazarama Tatil, kullanıcılarına 20.000 TL ve üzeri tüm yurt içi otel rezervasyonlarında, “YC2020” kodu ile 2.000 TL indirim tanımlıyor. Geçerlilik süresi 1 ay olan indirim kodları, 31 Aralık 2024’e kadar konaklama yapılacak şekilde kullanılabiliyor.

Pazarama Tatil’in sunduğu avantajlarla tatilciler Türkiye’nin en popüler tatil bölgelerinde yer alan otellerde keyifli bir konaklama deneyimi yaşarken, Pazarama Tatil’in erken rezervasyon indirimleri ve geniş müşteri kitlesine hitap eden kampanyaları sayesinde, diledikleri tatili avantajlı fiyatlarla yapabiliyorlar.

Siz de, Pazarama Tatil’in avantajlarla dolu dünyasına Pazaramatatil.com, Pazarama mobil uygulaması veya web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu yaz tatilinizi Pazarama Tatil’den alıp bavul hazırlıklarınızı Pazarama’dan yapabilirsiniz.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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