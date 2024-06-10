Yaza Hazır mısınız?: Yaz Tatili Bavulunda Olması Gerekenler

Havaların ısınmasıyla birlikte hemen tatil planlarına başlayanlar; güneş kreminden bavula, plaj havlusundan mayoya kadar tüm tatil ihtiyaçlarınız için Pazarama’ya göz atarken, Pazarama Tatil ile yaz tatilinizi planlayabilirsiniz.
Pazarama Tatil’in sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen tatilciler, Türkiye İş Bankası kartları ile yapılan harcamalarında MaxiMil ve MaxiPuanlarını uçak bileti ve otel rezervasyonlarında kullanabilirken, ek olarak avans MaxiMil avantajından da yararlanabiliyorlar. Yurt içi otel rezervasyonlarında geçerli olarak Maximum Kart ile peşin fiyatına 9 taksit, Vakıfbank Worldcard ile 6 taksit avantajı da tatil severleri bekliyor. Ek olarak tatilde araç kiralamak isteyenler için de Pazarama Tatil’de yurtiçi tüm araç kiralamalarda geçerli %25 indirim sunuluyor.
Tatilciler için fırsatlarını sınırlamayan Pazarama Tatil, kullanıcılarına 20.000 TL ve üzeri tüm yurt içi otel rezervasyonlarında, “YC2020” kodu ile 2.000 TL indirim tanımlıyor. Geçerlilik süresi 1 ay olan indirim kodları, 31 Aralık 2024’e kadar konaklama yapılacak şekilde kullanılabiliyor.
Pazarama Tatil’in sunduğu avantajlarla tatilciler Türkiye’nin en popüler tatil bölgelerinde yer alan otellerde keyifli bir konaklama deneyimi yaşarken, Pazarama Tatil’in erken rezervasyon indirimleri ve geniş müşteri kitlesine hitap eden kampanyaları sayesinde, diledikleri tatili avantajlı fiyatlarla yapabiliyorlar.
Siz de, Pazarama Tatil’in avantajlarla dolu dünyasına Pazaramatatil.com, Pazarama mobil uygulaması veya web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Bu yaz tatilinizi Pazarama Tatil’den alıp bavul hazırlıklarınızı Pazarama’dan yapabilirsiniz.
Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.
Yorum Yazın