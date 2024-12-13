onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Yasemin Arın’ın Yeni Single'ı "Gerek" 13 Aralık Cuma Günü Yayında!

Yasemin Arın’ın Yeni Single'ı "Gerek" 13 Aralık Cuma Günü Yayında!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.12.2024 - 13:40

Yasemin Arın’ın, hayatta kırılması zor döngülere odaklanan ve Batuhan Polat’ın prodüksiyonunu üstlendiği ilk teklisi 'Gerek' tüm müzik platformlarında dinleyicilerle buluşuyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arın, bu parçasında, artık hizmet etmeyen döngülerden özgürleşmenin zorluğunu ve insanın içindeki gücü bulmasının öneminden bahsediyor.

Arın, bu parçasında, artık hizmet etmeyen döngülerden özgürleşmenin zorluğunu ve insanın içindeki gücü bulmasının öneminden bahsediyor.
Arın, bu parçasında, artık hizmet etmeyen döngülerden özgürleşmenin zorluğunu ve insanın içindeki gücü bulmasının öneminden bahsediyor.

'Gerek,' dinleyicilere kendi yollarını keşfetmeleri ve hayatta onları geride tutan bağları bırakmaları için ilham olmayı amaçlıyor.

Şimdi dinleyin ve bu ilham dolu yolculuğa siz de katılın!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın