Yasemin Arın’ın Yeni Single'ı "Gerek" 13 Aralık Cuma Günü Yayında!
Yasemin Arın’ın Yeni Single'ı "Gerek" 13 Aralık Cuma Günü Yayında!
Yasemin Arın’ın, hayatta kırılması zor döngülere odaklanan ve Batuhan Polat’ın prodüksiyonunu üstlendiği ilk teklisi 'Gerek' tüm müzik platformlarında dinleyicilerle buluşuyor!
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Arın, bu parçasında, artık hizmet etmeyen döngülerden özgürleşmenin zorluğunu ve insanın içindeki gücü bulmasının öneminden bahsediyor.
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Şimdi dinleyin ve bu ilham dolu yolculuğa siz de katılın!
Sanatçıya ulaşmak için:
Instagram: https://www.instagram.com/yaseminarin
Spotify: https://open.spotify.com/intl-tr/artist/0F3iKWOpHOjaeo1zEfW8g3
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