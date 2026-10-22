Yapay Zekâyı Üniversite Hayatında Bir Çalışma Arkadaşı Gibi Kullanmanın 8 Yolu
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Üniversitede dersler, ödevler, sunumlar, sınavlar ve bir türlü bitmeyen okumalar derken bazen bir çift ekstra ele ihtiyaç duyabiliyoruz. Tam da burada yapay zekâ, doğru kullanıldığında işleri senin yerine yapan bir araçtan çok düşüncelerini toparlayan, sana farklı fikirler sunan ve çalışma sürecini kolaylaştıran bir çalışma arkadaşı gibi kullanılabilir.
Üstelik bunun için bütün ödevi yapay zekâya bırakmana da gerek yok. Asıl mesele, ondan doğru yerde destek almak. İşte üniversite hayatında yapay zekâdan daha verimli yararlanabileceğin 8 yöntem:
1. Ders notlarını daha anlaşılır hale getir.
2. Anlamadığın konuyu farklı şekillerde anlattır.
3. Ödevine başlamadan önce fikir üret.
4. Sunumunu birlikte planla.
5. Sana mini quizler hazırlat.
6. Yazdığın metne farklı bir gözle baktır.
7. Çalışma planını birlikte oluştur.
8. Sana sorular yönelten bir çalışma arkadaşı oluştur.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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