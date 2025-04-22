Yalnızca Efsane 2010 Neslinin Bildiği 10 Süper Şey

Biz 2010’larda doğanlar çok ayrı bir kafadaydık. Ne tam sokak çocuğuyduk, ne de tamamen dijital… Hem çamura bata çıka oynadık, hem de YouTube'da oyuncak açılımı izleyerek büyüdük. Sanki iki farklı dünyanın arasında kalmış gibiydik ama o geçişin en şanslı nesli de bizdik. Şimdi gel, sadece bizim kuşağın anlayacağı, duyar duymaz “aaaa evet ya!” diyeceği o efsane şeyleri bir hatırlayalım.

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.