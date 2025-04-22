Yalnızca Efsane 2010 Neslinin Bildiği 10 Süper Şey
Biz 2010’larda doğanlar çok ayrı bir kafadaydık. Ne tam sokak çocuğuyduk, ne de tamamen dijital… Hem çamura bata çıka oynadık, hem de YouTube'da oyuncak açılımı izleyerek büyüdük. Sanki iki farklı dünyanın arasında kalmış gibiydik ama o geçişin en şanslı nesli de bizdik. Şimdi gel, sadece bizim kuşağın anlayacağı, duyar duymaz “aaaa evet ya!” diyeceği o efsane şeyleri bir hatırlayalım.
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. Slime yapmak için tüm evi kimya laboratuvarına çevirdiğimiz o günler...
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2. Baby TV’den sonra hemen TRT Çocuk’a geçiş töreni...
3. Herkesin evinde en az bir kırık ekran tablet vardı
4. Kendi YouTube kanalını açan çocuk özgüvenin zirvesindeydi.
5. Robux isteyen çocuk moduna geçmek.
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6. Minecraft'ta ev değil, hayal kurduk.
7. Yorganın altında tablet oynamak.
8. Bu videoya like atın iPhone 6 kazanın!
9. Anneee, kardeşim tableti yüzüme attı!
10. ASMR videolarla uykuya dalmaya çalışmak.
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Adım Ali Rüzgar ama ben daha çok Rüzgar'ı kullanıyorum. 15 yaşındayım. Bilgisayar oyunlarını ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
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