ValÜ Kitle Fonlama Platformunun Yeni Stratejik Yatırımcıları İstanbul Portföy ve Mediazone Oldu!
ValÜ Kitle Fonlama Platformunun Yeni Stratejik Yatırımcıları İstanbul Portföy ve Mediazone Oldu!
İstanbul Portföy ve Mediazone’un valÜ'nün yatırımcıları arasına katılması, Türkiye'de kitle fonlamasının geleceğine dair önemli bir gelişme olarak nitelendirildi.
Türkiye kitle fonlaması ekosisteminin önde gelen markalarından valÜ, İstanbul Portföy ve Mediazone gibi güçlü kurumsal yatırımcıların yanı sıra Alpaslan ENSARİ, Tufan DERİNER ve Turgay OZANER gibi deneyimli yatırımcılardan yatırım aldı. Bu stratejik yatırımlarla valÜ, girişimcilik ekosistemine daha güçlü bir destek sunarak, yüksek potansiyelli şirketleri yatırımcılarla buluşturma kapasitesini artıracak.
valÜ, finans ve girişimcilik sektörlerinde deneyimli ve uzman kadrosuyla girişimcilere destek sunuyor.
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valÜ CEO’su Mert KARAMAN, şirketin yeni yatırım turu ve gelecek planlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
İstanbul Portföy kurucu ortağı Alpaslan ENSARİ ise bu stratejik iş birliği hakkında şunları söyledi:
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