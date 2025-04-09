ValÜ Kitle Fonlama Platformunun Yeni Stratejik Yatırımcıları İstanbul Portföy ve Mediazone Oldu!

'valÜ, İstanbul Portföy ve Mediazone gibi güçlü kurumların desteğiyle potansiyelini daha da ileriye taşıdı. Yeni yatırımcılarımızın desteği bizim için çok kıymetli ve birlikte çok daha büyük işlere imza atacağımıza inanıyoruz.

İleri aşamadaki ve büyük ölçekli girişim şirketlerini de kitle fonlaması yatırım turuna çıkarmak bizim için heyecan verici bir vizyon. Geleceğin unicorn ve hatta decacorn'larının valÜ'den yatırım almalarını hedefliyoruz. Çok yakında, girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı heyecanlandıracak güçlü bir kitle fonlaması yatırım turu ile daha karşınızda olacağız.'