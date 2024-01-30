Ünlü İş İnsanı ve Eşine Trafikte Suikast Girişimi: Motorla Kurşun Yağdırdılar
Ünlü İş İnsanı ve Eşine Trafikte Suikast Girişimi: Motorla Kurşun Yağdırdılar
İş insanı Hakan Cengiz ve eşine, trafikte seyir halindeyken suikast düzenlenmek istendi. Saldırıda çift yara almazken, kurşunların isabet ettiği aracın şöförü hastaneye kaldırıldı.
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Solo Holding’in sahibi Hakan Cengiz ve eşi, ölümden döndü. İş insanı ve eşi, trafikte suikaste uğradı.
Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; bugün saat 11:50 sıralarında Cengiz çifti şoförleri Yaşar’ın kullanımında olan 34 CRS 782 plakalı araç ile yola çıktı. Mahmutbey gişelerinde seyir halindeyken otomobillerine sağ tarafından gelen motosikletli kasklı saldırganlar otomobili kurşun yağmuruna tuttu.
Cengiz’in olayın ardından verdiği ilk ifadede motosiklet arkasında oturan şahsın araçlarına doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Olay yerinde saldırganın silahından çıkan boş kovanlar bulundu.
Atılan mermilerden dördü de araca isabet etti. Mermilerden biri şoförü Muhammed Yaşar’ı başından yaraladı. Yaşar, Bağcılar Medipol Hastanesi’ne kaldırıldı.
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