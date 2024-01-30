Ünlü İş İnsanı ve Eşine Trafikte Suikast Girişimi: Motorla Kurşun Yağdırdılar

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; bugün saat 11:50 sıralarında Cengiz çifti şoförleri Yaşar’ın kullanımında olan 34 CRS 782 plakalı araç ile yola çıktı. Mahmutbey gişelerinde seyir halindeyken otomobillerine sağ tarafından gelen motosikletli kasklı saldırganlar otomobili kurşun yağmuruna tuttu.