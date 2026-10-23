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Üniversitenin İlk Yılında Herkesin Yaşadığı 10 Unutulmaz Anı

etiket Üniversitenin İlk Yılında Herkesin Yaşadığı 10 Unutulmaz Anı

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
23.10.2026 - 17:33
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Üniversitenin ilk yılı, özgürlüğün tadını çıkarmaya çalışırken bir yandan da öğrenci işleri, yurt hayatı, ders programı ve bitmek bilmeyen harcamalarla tanıştığın dönemdir. İlk başta her şey biraz yabancı gelse de yaşanan anılar yıllar geçse bile hatırlanır. Ve sonsuza kadar hafızanda kalır. Şimdi o anılara dönüş zamanı!

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1. İlk derse gidip hangi sınıfta olduğunu bulmaya çalışırsın.

Üniversitenin ilk günü kampüse girdiğinde içinde hem gurur hem de heyecan vardır. Yıllardır hayalini kurduğun günler artık gelip çatmıştır. Bina isimleri, sınıf numaraları ve kısaltmalar arasında bir anda yön bulma sınavına girersin. Üstelik sınıfa vardığında herkes senden daha deneyimliymiş gibi görünür ve sen kimseye belli etmeden doğru yerde olup olmadığını kontrol edersin. İlk günün sonunda kampüsten çıkarken artık üniversiteyi çözdüğünü sanırsın ama ertesi gün yine yanlış binaya gidersin. Bu bir süre böyle sürüp gider. Ta ki alışana kadar.

2. Kantinde oturup yeni arkadaş grubunu oluşturduğunu hissedersin.

Üniversitenin en sosyal alanlarından olan kantinde sınıftan göz ucuyla tanıdığın kişilerle masaya oturursun, küçük küçük sohbet başlar. Onlar da senin gibi heyecanlıdır. Bir bakmışsın beş dakika önce tanıştığın insanlarla üç saat boyunca bölüm hocalarını ve dersleri konuşuyorsun. Sonra da fark ediyorsun ki üniversitedeki ilk arkadaş grubunun temeli aslında bir tost ve çay eşliğinde atılmış.

3. Artık hocaya öğrenci gibi değil de yetişkin gibi hitap etmeye çalışırsın.

Lisede alıştığın öğretmen kavramı üniversitede bir anda değişir ve hocalarla iletişim kurmanın yeni kurallarını çözmeye çalışırsın. Bir yandan hocam demek istersin, bir yandan yanlışlıkla öğretmenim deme ihtimalinden çekinirsin. Hele ilk kez derste söz alıp ciddi bir cümle kurmaya çalışırken kendi sesini bile tanımayabilirsin. Birkaç ay sonra ise aynı hocaya koridorda selam verip sınav tarihini tartışacak kadar rahatlamış olursun.

4. Son anda yetişip sınıfa sessizce girmeye çalışırsın ama utangaçlık tüm bünyeni sarmıştır.

Üniversitede ders saatinin başlamasından beş dakika önce evden çıkmanın bedelini çok hızlı öğrenirsin. Kampüsün büyüklüğü, ulaşım sorunu ve sınıfı bulma macerası birleşince derse yetişmek önemli bir duruma dönüşür. Kapıyı açıp herkesin sana dönüp baktığı o birkaç saniye ise utanç ve endişe tüm vücudunu ele geçirir. Ama yavaş yavaş bu işin de uzmanı olmaya başlarsın.

5. Ev yemeklerinden uzak kalıp haftalarca makarna yediğin olur.

Artık evinden uzaktasındır, ev yemekleri sana eski uzak bir anı gibi görünür ve bir süre sadece makarna yiyerek günleri geçirirsin. Zamanla normale döner ama o makarnaların ilk senende ağzında bıraktığı tat baki kalır.

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6. Öğrencilik hayatının ilk vize haftasında kontrolü kaybettiğini düşünüp panik yaparsın.

Vize haftası geldiğinde dersleri dönem boyunca nasıl olsa çalışırım diyerek ertelemenin sonuçlarıyla tanışırsın. Birkaç gün içinde onlarca sayfa not, sunum ve okunması gereken metin masanın üzerinde küçük felaket yaratır. Gece çalışırken bir yandan kahve içip bir yandan neden daha önce başlamadığını sorgularsın. Sınavdan çıktıktan sonra ise bütün o paniğin yerini kısa süreli bir rahatlama alır ve final haftasına kadar aynı hatayı tekrarlarsın. Bu bir nevi öğrenci olmanın kuralıdır.

7. Yurtta veya öğrenci evinde düzenini kurmaya çalışırsın.

Aile evinden ayrıldıysan artık çamaşırın ne zaman yıkanacağına, odanın ne kadar dağınık kalacağına ve buzdolabında ne bulunacağına tamamen sen karar verirsin. İlk başlarda bu özgürlük harika gelir zira kimse sana odanı toplamanı söylemez. Sonra kirli çamaşırlar birikmeye, bulaşıklar lavaboyu işgal etmeye ve dolapta yalnızca ketçap kalmaya başlar. İşte tam o noktada yetişkinliğin aslında kira, market ve çamaşır makinesiyle çok yakından ilişkili olduğunu anlarsın.

8. Öğrenci bütçesiyle ay sonunu getirmeye çalışırsın, maraton yeni başlamıştır.

Üniversitenin başında elindeki para sana oldukça fazla gibi gelebilir ama birkaç kahve, birkaç dışarı çıkma ve gereksiz harcama sonrasında hesap makinesiyle duygusal bir bağ kurarsın. Ayın son haftasında dışarıda yemek yerine evde makarna yapmanın ekonomik cazibesini keşfedersin. Hatta bir noktadan sonra hangi markette hangi ürünün daha ucuz olduğunu ezbere bilmeye başlarsın.

9. Bir kulübe ya da öğrenci etkinliğine katılıp kendini bambaşka bir ortamda bulursun.

Üniversitede yalnızca derslere girip çıkmanın büyük bir kısmını kaçırmak olduğunu zamanla fark edersin. Bir öğrenci kulübüne katıldığında farklı bölümlerden insanlarla tanışır, daha önce hiç ilgilenmediğin etkinliklere gitmeye başlarsın. Üstelik üniversitede edindiğin bazı arkadaşlıkların tamamen tesadüfen girdiğin bir kulüpten çıktığını anlaman da yıl sonunu bulur.

10. İlk dönemin sonunda geriye bakıp gerçekten değiştiğini ve büyüdüğünü fark edersin.

İlk yılın başında kampüse girerken her şey yabancı gelirken dönem sonunda artık nerede yemek yiyeceğini, hangi hocanın nasıl sınav yaptığını ve kampüsün hangi köşesinde rahatça ders çalışabileceğini bilirsin. Üstelik ilk geldiğin zamanki halinle şimdiki halin arasında kişisel olarak da büyük bir fark oluşur. Yeni insanlar tanımış, kendi kararlarını vermiş ve küçük krizleri kendi başına çözmeyi öğrenmişsindir.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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