Üniversitenin İlk Yılında Herkesin Yaşadığı 10 Unutulmaz Anı

Üniversitenin ilk günü kampüse girdiğinde içinde hem gurur hem de heyecan vardır. Yıllardır hayalini kurduğun günler artık gelip çatmıştır. Bina isimleri, sınıf numaraları ve kısaltmalar arasında bir anda yön bulma sınavına girersin. Üstelik sınıfa vardığında herkes senden daha deneyimliymiş gibi görünür ve sen kimseye belli etmeden doğru yerde olup olmadığını kontrol edersin. İlk günün sonunda kampüsten çıkarken artık üniversiteyi çözdüğünü sanırsın ama ertesi gün yine yanlış binaya gidersin. Bu bir süre böyle sürüp gider. Ta ki alışana kadar.