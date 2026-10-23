Üniversitenin İlk Yılında Herkesin Yaşadığı 10 Unutulmaz Anı
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Üniversitenin ilk yılı, özgürlüğün tadını çıkarmaya çalışırken bir yandan da öğrenci işleri, yurt hayatı, ders programı ve bitmek bilmeyen harcamalarla tanıştığın dönemdir. İlk başta her şey biraz yabancı gelse de yaşanan anılar yıllar geçse bile hatırlanır. Ve sonsuza kadar hafızanda kalır. Şimdi o anılara dönüş zamanı!
1. İlk derse gidip hangi sınıfta olduğunu bulmaya çalışırsın.
2. Kantinde oturup yeni arkadaş grubunu oluşturduğunu hissedersin.
3. Artık hocaya öğrenci gibi değil de yetişkin gibi hitap etmeye çalışırsın.
4. Son anda yetişip sınıfa sessizce girmeye çalışırsın ama utangaçlık tüm bünyeni sarmıştır.
5. Ev yemeklerinden uzak kalıp haftalarca makarna yediğin olur.
6. Öğrencilik hayatının ilk vize haftasında kontrolü kaybettiğini düşünüp panik yaparsın.
7. Yurtta veya öğrenci evinde düzenini kurmaya çalışırsın.
8. Öğrenci bütçesiyle ay sonunu getirmeye çalışırsın, maraton yeni başlamıştır.
9. Bir kulübe ya da öğrenci etkinliğine katılıp kendini bambaşka bir ortamda bulursun.
10. İlk dönemin sonunda geriye bakıp gerçekten değiştiğini ve büyüdüğünü fark edersin.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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