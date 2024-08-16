Turnike Bir Gecede İki Araba Verdi: Mali Gözyaşlarına Hakim Olamadı!
Turnike Bir Gecede İki Araba Verdi: Mali Gözyaşlarına Hakim Olamadı!
Mehmet Ali Erbil’in sunuculuğunu yaptığı yarışma Turnike’de efsane bir gece yaşandı. Gelinim Mutfakta yarışmasının en popüler gelin kaynanalarının yarıştığı programda bir gecede iki araba sahiplerini buldu. Büyük ödül olan arabaların gitmesine sevinen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yarışma sürerken gözyaşlarına hakim olamadı. Seyirciler, “Mali, Mali…” tezahüratlarıyla Erbil’e moral verdi.
GELİNİM MUTFAKTA SÜRPRİZİ
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