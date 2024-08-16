Turnike Bir Gecede İki Araba Verdi: Mali Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu ödülleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Turnike’de ikinci araba ise Antalyalı Saki ailesine gitti. Kendisi ev hanımı, eşi emekli olan Zeynep Saki, görüntülü telefon bağlantısıyla yarışmaya katılarak doğru soruyu bildi ve araba için yarışmaya hak kazandı. Seçtiği toplar ile 2 ayrı araba sembolünü de bulan Zeynep Hanım, büyük ödül olan arabayı kazanırken eşi, çocukları ve torunlarıyla büyük mutluluk yaşadı.