Türkiye’nin Özgür Kızı Nil Karaibrahimgil Şarkılarından Öğrendiğimiz 10 Şey

Nil Karaibrahimgil'in şarkılarından tek bir şey öğreneceksek o da bu olur herhalde. Nil bize her şeyi çok ciddiye almamız gerektiğini öğretti. Her şarkısında bunu görüyoruz zaten. Yani işler yolunda gitmiyorsa bunu krize çevirmek yerine biraz akışa bırakabiliriz.