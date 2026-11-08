Türkiye’nin Özgür Kızı Nil Karaibrahimgil Şarkılarından Öğrendiğimiz 10 Şey
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Nil'in şarkılarından hepimiz kendimize ait dersler çıkarıyoruz...
Türkiye'nin özgür kızı Nil Karaibrahimgil'in o müthiş şarkılarından bugüne kadar neler öğrendik birlikte bakalım!
1. Kendi yolumuzu kendimiz çizeriz.
2. Aşk, her şey demek değil.
Bir gece Nil Karaibrahimgil şarkılarıyla kendini bulmaya ne dersin?
3. Her şeyi ciddiye almak zorunda değiliz.
4. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz.
5. Vazgeçebilmek de gerekiyor.
6. Mutluluğumuz başkalarına bağlı olmamalı.
7. Güzel şeyleri fark etmek için büyük olayları beklememek gerek.
8. Herkesin bizi anlamasını bekleyemeyiz.
9. Hayallerimiz için mükemmel zamanı beklememeliyiz.
10. Aşk uğruna kendimizden vazgeçmemeliyiz.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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