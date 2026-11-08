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Türkiye’nin Özgür Kızı Nil Karaibrahimgil Şarkılarından Öğrendiğimiz 10 Şey

etiket Türkiye’nin Özgür Kızı Nil Karaibrahimgil Şarkılarından Öğrendiğimiz 10 Şey

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
08.11.2026 - 14:01
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Nil'in şarkılarından hepimiz kendimize ait dersler çıkarıyoruz...

Türkiye'nin özgür kızı Nil Karaibrahimgil'in o müthiş şarkılarından bugüne kadar neler öğrendik birlikte bakalım!

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1. Kendi yolumuzu kendimiz çizeriz.

1. Kendi yolumuzu kendimiz çizeriz.

Nil'in bize öğrettiği en güzel şey, başkalarının çizdiği yoldan gitmek zorunda olmadığımız. Yani gidilecek yolu kendimiz çizmemiz gerekiyor. Herkesin bizim için planı olabilir ama biz o plana uymak zorunda değiliz. Bunun yerine kendi çizdiğimiz yoldan gidebiliriz.

2. Aşk, her şey demek değil.

2. Aşk, her şey demek değil.

Aşık olduğumuzda her şey duruyor. Dünya sadece sevdiğimiz kişiden ibaret zannediyoruz. Ama Nil bize aşkın güzel olduğunu ama hayatımızın merkezinde olmaması gerektiğini şarkılarında en güzel şekilde anlatıyor.

Bir gece Nil Karaibrahimgil şarkılarıyla kendini bulmaya ne dersin?

Bir gece Nil Karaibrahimgil şarkılarıyla kendini bulmaya ne dersin?

Nil Karaibrahimgil şarkılarına bayılıyoruz. O şarkıları canlı dinlemek çok iyi olmaz mıydı? Nil'i canlı görüp şarkılarına eşlik etmek için bu konseri kaçırma deriz!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

3. Her şeyi ciddiye almak zorunda değiliz.

3. Her şeyi ciddiye almak zorunda değiliz.

Nil Karaibrahimgil'in şarkılarından tek bir şey öğreneceksek o da bu olur herhalde. Nil bize her şeyi çok ciddiye almamız gerektiğini öğretti. Her şarkısında bunu görüyoruz zaten. Yani işler yolunda gitmiyorsa bunu krize çevirmek yerine biraz akışa bırakabiliriz.

4. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz.

4. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz.

Nil'in herkese verdiği en büyük derslerden biri, kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek. İnsanın kendiyle barışık olmasını her şarkısında dile getiriyor. Başkalarına kendimizi beğendirmek için değil, sadece kendimiz için yaşamamız gerektiğini söylüyor yani.

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5. Vazgeçebilmek de gerekiyor.

5. Vazgeçebilmek de gerekiyor.

Bir şeyi çok istiyor olsak da zamanı gelince vazgeçebilmeyi bilmek gerekiyor. O an için bu çok zor gibi görünse de vazgeçmemiz gerektiğini Nil'in şarkılarından öğreniyoruz.

6. Mutluluğumuz başkalarına bağlı olmamalı.

6. Mutluluğumuz başkalarına bağlı olmamalı.

Hayatımızı başkalarına göre yaşayabiliyoruz. Bazen bu o kadar ileri gidiyor ki mutluluğumuz bile başkalarına bağlı oluyor. Nil bize bunun ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Kendi mutluluğumuzu başkalarına bağlamamamız gerektiğini şarkılarında hep söylüyor.

7. Güzel şeyleri fark etmek için büyük olayları beklememek gerek.

7. Güzel şeyleri fark etmek için büyük olayları beklememek gerek.

İnsan hayatta küçük şeylerden bile mutlu olabilmeli. Yani mutluluk için büyük olayları beklememek gerekiyor. Yolda gördüğümüz bir kediyi sevmek, canımızın çektiği bir tatlıyı yemek ya da sevdiğimiz bir arkadaşımızla sohbet etmek gibi küçük şeyler mutlu olmak için yeter.

8. Herkesin bizi anlamasını bekleyemeyiz.

8. Herkesin bizi anlamasını bekleyemeyiz.

Hayatta birçok insanla karşılaşıyoruz. Bunlardan bazıları bizi anlıyor ama bazılarına kendimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Nil şarkılarında bize herkesin bizi anlayamayacağını en güzel şekilde öğretiyor.

9. Hayallerimiz için mükemmel zamanı beklememeliyiz.

9. Hayallerimiz için mükemmel zamanı beklememeliyiz.

Hepimizin hayalleri var. Bu hayalleri gerçekleştirmek için mükemmel zamanı beklemek doğru değil. Çünkü o mükemmel an her zaman gelmeyebilir. Nil de bize şarkılarında bunu öğütlüyor: Hayallerin için bekleme!

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10. Aşk uğruna kendimizden vazgeçmemeliyiz.

10. Aşk uğruna kendimizden vazgeçmemeliyiz.

Nil'in bize öğrettiği en büyük derslerden biri de bu. Aşk uğruna kendimizden vazgeçmenin doğru olmadığını bize gösteriyor. Aşıkken kendimizi kaybetmeye meyilli olsak da kendi benliğimizden vazgeçmeden aşık olmayı öğrenmemiz gerekiyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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