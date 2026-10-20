Türkiye’de Metal Dinleyicisi Olmanın Yarattığı 10 Zorluk
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Metal dinlemek bir yaşam biçimi ama Türkiye’de metal dinleyicisi olmak bazen ekstra sabır istiyor. Sevdiğin grubu canlı izlemekten yeni albüm keşfetmeye, çevrenden gelen “Bunu nasıl dinliyorsun?” sorularına kadar her şey küçük bir mücadeleye dönüşebiliyor. Eğer sen de Türkiye’de yaşayan bir metalciysen, bunlar sana tanıdık gelebilir. 👇
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1. Sevdiğin grupların Türkiye’ye gelmesini yıllarca beklemek...
2. Konser için şehirler arası yolculuğu göze almak!
3. Aynı anda hem konseri hem bütçeni düşünmek...
4. Metal dinlediğini söylediğinde gelen o meşhur bakış. 🙄
5. Metalin alt türlerini anlatmaya çalışırken kendini kaybetmek...
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6. Efsane grupların konserlerini kaçırmamaya çalışmak!
7. Konserden önce setlist araştırmaya başlamak!
8. Konser tarihlerini herkesten önce öğrenmeye çalışmak!
9. Metal tişörtünün herkes için normal bir kıyafet olduğunu anlatamamak.
10. Metal dinlediğin için herkesin seni sert ve karanlık biri olarak görmesi...
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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