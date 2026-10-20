Türkiye’de Metal Dinleyicisi Olmanın Yarattığı 10 Zorluk

Metal dinlediğini söylediğin anda insanların kafasında seninle ilgili bambaşka bir karakter oluşabiliyor. Sanki gün boyunca kaşlarını çatıp insanlara ters ters bakıyor, kimseyle konuşmuyor ve her an bir kavga çıkarmaya hazırsın gibi düşünüyorlar. Oysa sen gayet sakin bir şekilde kahveni içip kedilerle oynayabilir, romantik bir film izleyebilir veya en sevdiğin şarkıda duygulanabilirsin. Ama bunu insanlara anlatmak zor, çünkü üzerinde siyah bir tişört ve kulaklığında death metal varken kimse farklı bir şey düşünemiyor.