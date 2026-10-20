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Türkiye’de Metal Dinleyicisi Olmanın Yarattığı 10 Zorluk

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İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
20.10.2026 - 20:31
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Metal dinlemek bir yaşam biçimi ama Türkiye’de metal dinleyicisi olmak bazen ekstra sabır istiyor. Sevdiğin grubu canlı izlemekten yeni albüm keşfetmeye, çevrenden gelen “Bunu nasıl dinliyorsun?” sorularına kadar her şey küçük bir mücadeleye dönüşebiliyor. Eğer sen de Türkiye’de yaşayan bir metalciysen, bunlar sana tanıdık gelebilir. 👇

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1. Sevdiğin grupların Türkiye’ye gelmesini yıllarca beklemek...

Bir grubun Türkiye’ye gelmesini beklemek bazen yeni albüm beklemekten bile uzun sürebiliyor. Avrupa turnelerini tek tek takip ediyor, İstanbul'u aramak heyecanlanıyor ama sonunda turun rotasında Türkiye olmadığını görüyorsun... Sonra grup Yunanistan’a, Bulgaristan’a, Romanya’ya geliyor ve sen haritaya bakıp “Buraya neden gelmiyorlar?” diye sorgulamaya başlıyorsun. Türkiye’ye geldiklerinde ise o konseri kaçırmamak için bütün planlarını anında iptal ediyorsun.

2. Konser için şehirler arası yolculuğu göze almak!

Beklediğin bir metal konseri varsa mesafenin bir önemi kalmıyor. Ankara’da yaşayan biri olarak İstanbul’daki konsere gitmek gayet normal bir plan haline gelebiliyor. “Konser için başka şehre mi gideceksin?” diyenlere de artık açıklama yapmıyorsun çünkü onların anlayamayacağını biliyorsun. Sonuçta bazı gruplar Türkiye’ye yılda bir kez geliyor, o bir kez de senin şehrine gelmiyorsa yapacak başka bir şey kalmıyor!

3. Aynı anda hem konseri hem bütçeni düşünmek...

3. Aynı anda hem konseri hem bütçeni düşünmek...

Metal dinleyicisi olmanın en zor taraflarından biri de sevdiğin gruplar Türkiye’ye geldiğinde yapacağın harcama! “Bu konsere kesin giderim.” dediğin anda başka bir grubun daha konser duyurusu geliyor ve bir anda kendini aylık bütçeni yeniden hesaplarken buluyorsun. Ama arada kendini ödüllendirmek de fena olmaz. Mesela Blackbriar'ın 4 Aralık'ta İstanbul, 5 Aralık'ta İzmir ve 6 Aralık'ta Ankara'da vereceği konserlerden birine bilet alıp birkaç saatliğine headbang moduna geçebilirsin! 

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4. Metal dinlediğini söylediğinde gelen o meşhur bakış. 🙄

“Ne tür müzik dinliyorsun?” sorusuna “Metal!” dediğinde karşındaki insanın yüzünde beliren ifadeyi artık ezbere biliyorsun. Hemen ardından “Ama böyle bağırmalı çağırmalı mı?” veya “Çok gürültülü değil mi ya?” gibi sorular geliyor. Sen de yıllardır dinlediğin müziğin sadece yüksek sesten ve çığlıktan ibaret olmadığını anlatmaya çalışıyorsun. Bir noktadan sonra da dinlediğin müziği açıklama gereği duymuyorsun, sonuçta bu bir yaşam tarzı ve ait olmayan bilemez!

5. Metalin alt türlerini anlatmaya çalışırken kendini kaybetmek...

Death metal, black metal, doom metal, thrash metal, power metal, progressive metal, gothic metal... Daha saymaya devam edersek işin içinden çıkamayız! Birisi “Metal dinliyorum.” dediğinde bile hangi türden bahsettiğini de sorman gerekiyor. Özellikle death, black metal gibi daha sert ve yoğun türleri dinliyorsan heavy metal bile sana hafif gelebilir. Ama gel de bunu metal dinlemeyen birine anlat...

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6. Efsane grupların konserlerini kaçırmamaya çalışmak!

6. Efsane grupların konserlerini kaçırmamaya çalışmak!

Yıllardır dinlediğin bir grubun sahneye çıkacağını bilmek bile günler öncesinden heyecanlanman için yeterli oluyor. Hele söz konusu Paradise Lost gibi yıllardır takip ettiğin bir grupsa, 15 Kasım’da İstanbul’da ve 16 Kasım’da Ankara’da sahne alacak olması takviminde yer açman için gayet yeterli bir sebep! Üstelik grubun “Ascension” turnesi kapsamında vereceği bu konserler, sevdiğin şarkıları bu kez dev bir sahne ve kalabalık bir seyirci eşliğinde dinlemek için güzel bir fırsat.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

7. Konserden önce setlist araştırmaya başlamak!

Konser biletini aldığın anda aslında hazırlık sürecin de başlıyor. Grubun son konserlerde hangi şarkıları çaldığını araştırıyor, olası setlistleri buluyor ve “Acaba bunu çalarlar mı?” diye tahminler yürütüyorsun. Hatta bazen konsere gitmeden önce şarkıları tekrar tekrar dinleyip özellikle canlı çalınmasını istediğin parçaları kafanda seçiyorsun. Sonra konser günü hiç beklemediğin bir şarkı çalınca bütün o araştırmaların boşa gidiyor ama yine de bundan şikayet etmiyorsun.

8. Konser tarihlerini herkesten önce öğrenmeye çalışmak!

Metal dinliyorsan sosyal medya akışında karşılaşmak istediğin duyurular belli: Yeni albüm, turne ve tabii ki “Türkiye’de!” başlıklı konser ilanları... Çünkü bazen birkaç saat bile önemli olabiliyor, özellikle biletlerin hızlı tükendiği konserlerde hızlı davranmak önemli! Bu yüzden konser organizatörlerini, grupları ve etkinlik hesaplarını takip etmek neredeyse metal dinlemenin yan görevlerinden biri haline geliyor.

9. Metal tişörtünün herkes için normal bir kıyafet olduğunu anlatamamak.

Senin için sevdiğin grubun tişörtü gayet sıradan bir günlük kıyafet ama toplum henüz aynı fikirde olmayabiliyor. Özellikle üzerinde büyük bir grup logosu veya karanlık bir albüm kapağı varsa insanların biraz uzun baktığını fark ediyorsun. Oysa sen sabah kalkıp “Bugün çevremdekileri biraz ürküteyim!” diye hazırlanmadın, sadece sevdiğin grubun tişörtünü giydin. 🙄

10. Metal dinlediğin için herkesin seni sert ve karanlık biri olarak görmesi...

Metal dinlediğini söylediğin anda insanların kafasında seninle ilgili bambaşka bir karakter oluşabiliyor. Sanki gün boyunca kaşlarını çatıp insanlara ters ters bakıyor, kimseyle konuşmuyor ve her an bir kavga çıkarmaya hazırsın gibi düşünüyorlar. Oysa sen gayet sakin bir şekilde kahveni içip kedilerle oynayabilir, romantik bir film izleyebilir veya en sevdiğin şarkıda duygulanabilirsin. Ama bunu insanlara anlatmak zor, çünkü üzerinde siyah bir tişört ve kulaklığında death metal varken kimse farklı bir şey düşünemiyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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