Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Güldüren Twitter Kullanıcıları

Bazen iyi bir video, kimi zaman akıllıca kullanılmış bir görsel hepimizi güldürebiliyor. Elbette mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ama kelime şakaları bir başka. Her türlü mizahın döndüğü X'te ilk bakışta soğuk gibi gelse de boşluğumuza geldiğinde güldüren espriler arada önümüze düşüyor. Bu kez hangi kullanıcılar sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş, bakalım?

İyi eğlenceler 🚀