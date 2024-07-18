Türk Televizyonlarına Renk Getirecek Olan Password'ü İnceliyoruz!
Türk Televizyonlarına Renk Getirecek Olan Password'ü İnceliyoruz!
Password, yaz akşamlarımızı hareketlendirmeye geliyor. Cuma akşamları yayınlanacak yarışmanın her bölümünde ünlü bir isim yarışmacı konuk olacak. Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun arkadaşlarının da katıldığı yarışma sanki evde sohbet ediyorlarmış havasında. Her hafta Enis Arıkan'ın ve Şebnem Bozoklu'nun birbirinden ünlü isimleri yarışmacı olarak konuk edeceği Password hiç bitmesin isteyeceksiniz...