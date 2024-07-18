Türk Televizyonlarına Renk Getirecek Olan Password'ü İnceliyoruz!

Bu yarışmada Şebnem Bozoklu sunucumuz, Enis Arıkan ise yarışmacı. Enis Arıkan'ın yanında da bizlerden, halktan biri olacak. Karşısında ise yine halktan bir yarışmacı ve ünlü biri olacak. Bu ünlü kişinin kim olduğunu bilmiyoruz tabii, öğrenmek için her cuma gününü beklememiz gerekecek!