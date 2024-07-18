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Türk Televizyonlarına Renk Getirecek Olan Password'ü İnceliyoruz!

Türk Televizyonlarına Renk Getirecek Olan Password'ü İnceliyoruz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
18.07.2024 - 18:26

Password, yaz akşamlarımızı hareketlendirmeye geliyor. Cuma akşamları yayınlanacak yarışmanın her bölümünde ünlü bir isim yarışmacı konuk olacak. Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun arkadaşlarının da katıldığı yarışma sanki evde sohbet ediyorlarmış havasında. Her hafta Enis Arıkan'ın ve Şebnem Bozoklu'nun birbirinden ünlü isimleri yarışmacı olarak konuk edeceği Password hiç bitmesin isteyeceksiniz...

Bitmeyen sıcaklardan hepimiz çok bunaldık doğru. Ama bu bunalmışlık hissini üstünüzden atacak bir yarışma geliyor!

Yazın televizyonda izleyecek bir şey bulmak zor. Siz de drama dolu dizilerden bıktıysanız sizi kahkahalara boğacak bir yarışma programı başlıyor!

Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun bize keyifli dakikalar yaşatacağı Password, Kanal D'de her Cuma 20.00'da yayınlanacak!

Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun bize keyifli dakikalar yaşatacağı Password, Kanal D'de her Cuma 20.00'da yayınlanacak!

Bu yarışma sizi eğlenceye doyuracak merak etmeyin! Enis Arıkan'ın yarışmacı olduğu Password, Şebnem Bozoklu'nun eğlenceli sunumu ile Cuma akşamlarınıza renk katacak. Password sayesinde hafta sonuna çok enerjik ve mutlu başlayacaksınız.

Şebnem ve Enis'in ne kadar yakın arkadaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ikili sadece attıkları storylerle bile bizi güldürmeyi başarıyor.

Şebnem ve Enis'in ne kadar yakın arkadaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ikili sadece attıkları storylerle bile bizi güldürmeyi başarıyor.

Şimdi bir de birlikte bir yarışmada yer almaları çok heyecan verici tabii. 🥳 Bu ikili yazımızı çok güzelleştirecek buna emin olabiliriz.

Enis'in eğlenceli halleri, Şebnem'in hazırcevaplılığıyla birleşince ortaya neler çıkacak kim bilir!

Enis'in eğlenceli halleri, Şebnem'in hazırcevaplılığıyla birleşince ortaya neler çıkacak kim bilir!

Hele bir de en sevdikleri arkadaşları ve birçok ünlünün de geleceğini düşünürsek tam bir eğlence cümbüşü çıkacak orası kesin!

Yarışmanın formatı şu ana kadar izlediklerimize hiç benzemiyor.

Yarışmanın formatı şu ana kadar izlediklerimize hiç benzemiyor.

Bu yarışmada Şebnem Bozoklu sunucumuz, Enis Arıkan ise yarışmacı. Enis Arıkan'ın yanında da bizlerden, halktan biri olacak. Karşısında ise yine halktan bir yarışmacı ve ünlü biri olacak. Bu ünlü kişinin kim olduğunu bilmiyoruz tabii, öğrenmek için her cuma gününü beklememiz gerekecek!

İlk fragman yayınlandı bile! Hepimizi gülmekten öldüren Yasemin Sakallıoğlu ilk konuk...

Peki sizce kim konuk olur dersiniz?