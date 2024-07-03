Türk Spor Tarihinin En Saygın Yarışması Olan 98. Gazi Koşusu'nda Zafer Dragon Flame'in Oldu!

Türk sporunun en saygın yarışması olan ve 98 yıldır aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla ilk olarak 1927 yılında yapılan yarışın bu seneki galibi Akın Sözen’in jokeyliğinde Dragon Flame oldu.

At yarışçılığının en önemli yarışması; spor, iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirdi. Gazi Koşusu için yaklaşık 25 bin yarış sever Veliefendi’de hazır bulunurken ünlü isimler “hipodrom.com” locasında koşuyu takip etti.