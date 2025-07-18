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Tüm İhtiyacınızı Karşılayacak: Her Bütçeye Uygun 2025’in En İyi Tabletleri

Tüm İhtiyacınızı Karşılayacak: Her Bütçeye Uygun 2025’in En İyi Tabletleri

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 10:23

İster çizim yapın ister oyun oynayın, ister not alın ister film izleyin; her kullanım amacına hitap eden güçlü tablet modelleri var. Üstelik bu cihazlar, taşınabilirlik ve performansı bir arada sunarak artık adeta dizüstü bilgisayar alternatifi haline geliyor. Teknoloji markaları da bu ilgiye daha iddialı ürünlerle karşılık veriyor.

Bu içerikte farklı ihtiyaçlarınıza cevap verecek, 2025'te gönül rahatlığıyla satın alabileceğiniz, farklı bütçelere de hitap eden tabletleri bir araya getirdik. Performans, batarya ömrü, ekran kalitesi ve fiyat gibi temel kriterleri göz önünde bulundurduk. Karar vermeden önce bu listeye mutlaka göz atın; aradığınız cihaz burada olabilir!

Apple iPad Air

Apple iPad Air

Eğer Apple ekosisteminin bir parçasıysanız ve bunu değiştirmek istemiyorsanız, Apple'ın en güçlü çiplerinden M3 ile gelen son nesil iPad Air sizin için iyi bir seçenek olabilir. Apple Intelligence özelliklerini de destekleyen iPad Air, fiyat olarak Pro seviyesine çıkmazken aynı zamanda yüksek performans sunmasıyla mantıklı bir seçenek haline geliyor.

Kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre 11 ve 13 inç'lik iki seçenekten birini seçebileceğiniz yeni nesil iPad Air, 1 TB'ye kadar farklı depolama seçenekleri de sunuyor. Liquid Retina ekranıyla konforlu ve yüksek doğruluk veren iPad Air, 11 ve 13 inç için sırasıyla 460 gramlık ve 617 gramlık ağırlığa sahip. Kalınlık ise 6.1 mm.

HUAWEI MatePad Pro 12.2

HUAWEI MatePad Pro 12.2

Üst düzey performans sunan, büyük projelerinizden günlük kullanıma farklı ihtiyaçlarınızı tek cihazla çözebileceğiniz bir tablet arıyorsanız, HUAWEI MatePad Pro, 12,2 inç Tandem OLED PaperMatte %92 ekran-gövde oranı ve 3:2 en-boy oranı sunan ekranı ile adeta bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabileceğiniz güçlü bir seçenek.

508 gramlık ağırlığı ve 5.5mm'lik ince tasarımı ile her an yanınızda konforlu bir şekilde taşıyabileceğiniz MatePad Pro, HUAWEI Glide Klavye ve 3. nesil HUAWEI M-Pencil ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmiş. 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri ile gelen tablet, kamera performansı, ekran-klavye-kalem deneyimi, 5.050mAh bataryası ve yüksek işlemci gücünden gelen performansıyla öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S serisinin en yeni üyelerinden Tab S10 FE, Samsung'un kullanıcılar tarafından oldukça sevilen Galaxy AI özellikleriyle donatılmış iyi bir alternatif. Hem performans hem tasarım yönüyle öne çıkan Tab S10 FE, 8.000 mAh bataryasıyla da uzun süreli kullanım sunuyor.

12GB RAM, 10.9 inç'lik bir ekran, 6mm kalınlık ve 500 gramlık ağırlığıyla yine oldukça kompakt bir tasarıma sahip diyebileceğiniz Galaxy Tab S10 FE, bu fiyat aralığındaki iyi alternatiflerden biri.

HONOR MagicPad2

HONOR MagicPad2

Yine yapay zeka özellikleri ve klavye+kalem kombosu ile öne çıkan tabletlerden biri olan HONOR MagicPad2; 144Hz OLED ekranı, Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 10.050mAh'lık güçlü bataryası, 5.8mm kalınlığı ve 555 gramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Listemizin yüksek performans sunan kompakt tabletleri arasında yer alan HONOR MagicPad2, oyun performansında da iddialı tabletlerden biri.

HUAWEI MatePad 12 X

HUAWEI MatePad 12 X

555 gram ağırlığında5 ve 5,9 mm inceliğindeki HUAWEI MatePad 12 X, HUAWEI'nin göz sağlığı, konfor ve yüksek doğruluk sağlayan özel ekran teknolojisi olan PaperMatte ekran ile geliyor. Üzerinde kalem kullanmanın da oldukça keyifli ve konforlu olduğu bu ekran, özellikle tasarım ya da çizim gibi işlerle ilgilenenler için harika bir deneyim sunuyor.

NearLink klavye ve M-Pencil ile bir arada bir çizim tableti ile bir dizüstü bilgisayar deneyimini ve performansını birlikte sunan HUAWEI MatePad 12 X, bu fiyat aralığında sahip olabileceğiniz en iyi tabletlerden biri.

Xiaomi pad 7 Pro

Xiaomi pad 7 Pro

Snapdragon 8s Gen 3 Mobil ile gelen Xiaomi pad 7 Pro, Xiaomi'nin en güçlü tableti. Xiaomi Hyper AI ile gelişmiş yapay zeka özelliklerini de beraberinde getiren tablet, özellikle iş ve okul için tablet kullanan herkesi memnun edecek bir ürün. 

3.2K 144 Hz ekran, 8850 mAh'lık 67 W HyperCharge desteği ile gelen bataryasıyla gelen Xiaomi pad 7 Pro, 6,18 mm kalınlığında ve 500 gramlık bir ağırlığı var.

Apple iPad 11. nesil

Apple iPad 11. nesil

Ben Apple'dan devam edeceğim ama bütçemin de sınırları var diyenler için 11. nesil iPad de listemizde. 128, 256 ve 512 GB'lik seçeneklerinden birini seçebileceğiniz iPad, 11 inç'lik Liquid Retina ekranı, A16 çipi, 7mm'lik kalınlığı ve 477 gramlık ağırlığıyla bu fiyat aralığında güncel olarak tercih edilebilecek en mantıklı tablet seçenekleri arasında.

Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung'un daha düşük fiyatlı tabletlerinden oluşan Galaxy Tab A serisinin en yeni üyelerinden Galaxy Tab A9+, geniş ekranı, şık ve dayanıklı tasarımı, 8GB RAM ve128 GB depolaması ile günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayacak bir ürün.

Eğer çok yüksek performans beklentiniz, ekran ve işlemci gücü gerektiren işleriniz yoksa ve günlük kullanım için giriş seviyesi bir tablet arıyorsanız, Samsung Galaxy Tab A9+, göz atmak isteyeceğiniz bir seçenek.

HUAWEI MatePad SE 11''

HUAWEI MatePad SE 11''

Yine düşük bütçe ile alabileceğiniz en iyi tabletlerden biri de HUAWEI MatePad SE 11. 11 inçlik Full HD+ FullView ekranı, 7700 mAh'lık bataryası, premium metal gövdesi, ince ve şık tasarımıyla HUAWEI MatePad SE 11, okul/çocuk kullanımı ve günlük işleri halletmek için harika bir seçenek.

Çocuk Köşesi özelliği, e-kitap modu gibi ekstra özellikleriyle kullanımı konforlu hale getiren HUAWEI MatePad SE 11'', bütçeniz bu aralıktaysa mutlaka değerlendirmeniz gereken bir seçenek.

Editörün seçimi: Neden Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) En İyi Seçim?

Editörün seçimi: Neden Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) En İyi Seçim?

Huawei MatePad Pro 12.2, hem donanım hem de kullanıcı deneyimi açısından listedeki tüm rakiplerini geride bırakıyor. İşte onu öne çıkaran başlıca avantajlar:

✅ Profesyonel Ekran Kalitesi

Tandem OLED PaperMatte ekran ile hem yüksek kontrast hem de göz konforu sunar.

2000 nit parlaklık değeri, açık havada dahi net görüntü sağlar. (Rakiplerinde genellikle 900–1600 nit arası.)

✅ Akıcı Kullanım Deneyimi

144 Hz yenileme hızı, ekran geçişlerini olağanüstü akıcı hale getirir.

iPad Air yalnızca 60 Hz, birçok rakip ise 120 Hz’de kalırken MatePad Pro 12.2 bu alanda öne çıkar.

✅ Üstün Kalem Deneyimi

M-Pencil 3. Nesil ile ultra düşük gecikmeli, kağıt benzeri yazım hissi sunar.

GoPaint desteği ile dijital sanatçılar için eşsiz bir çizim platformu sağlar.

✅ Şarj & Batarya Şampiyonu

100W süper hızlı şarj ve 10.100 mAh batarya ile günlerce kullanım + dakikalar içinde şarj.

iPad Air 20W, Samsung S10 FE 45W gibi sınırlı şarj güçleriyle karşılaştırıldığında bariz üstünlük sağlar.

✅ Üretkenlik İçin Tasarlandı

Klavyeli kılıf ve manyetik kalem tutucu sayesinde mobil ofis deneyimi sunar.

HarmonyOS ile çoklu pencere, pencere içinde pencere gibi akıllı özellikler üretkenliği artırır.

✅ NearLink Teknolojisi

Bluetooth’tan çok daha stabil ve hızlı olan NearLink bağlantısı, özellikle aksesuar senkronizasyonunda yeni nesil bir deneyim sunar. Diğer markalarda bulunmaz.

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