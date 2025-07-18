Tüm İhtiyacınızı Karşılayacak: Her Bütçeye Uygun 2025’in En İyi Tabletleri
İster çizim yapın ister oyun oynayın, ister not alın ister film izleyin; her kullanım amacına hitap eden güçlü tablet modelleri var. Üstelik bu cihazlar, taşınabilirlik ve performansı bir arada sunarak artık adeta dizüstü bilgisayar alternatifi haline geliyor. Teknoloji markaları da bu ilgiye daha iddialı ürünlerle karşılık veriyor.
Bu içerikte farklı ihtiyaçlarınıza cevap verecek, 2025'te gönül rahatlığıyla satın alabileceğiniz, farklı bütçelere de hitap eden tabletleri bir araya getirdik. Performans, batarya ömrü, ekran kalitesi ve fiyat gibi temel kriterleri göz önünde bulundurduk. Karar vermeden önce bu listeye mutlaka göz atın; aradığınız cihaz burada olabilir!
Apple iPad Air
HUAWEI MatePad Pro 12.2
Samsung Galaxy Tab S10 FE
HONOR MagicPad2
HUAWEI MatePad 12 X
Xiaomi pad 7 Pro
Apple iPad 11. nesil
Samsung Galaxy Tab A9+
HUAWEI MatePad SE 11''
Editörün seçimi: Neden Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) En İyi Seçim?
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