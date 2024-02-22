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Trueyogi Uygulaması Sayesinde Evden Çıkmadan Daha Sağlıklı ve İyi Hissetmek Mümkün!

Trueyogi Uygulaması Sayesinde Evden Çıkmadan Daha Sağlıklı ve İyi Hissetmek Mümkün!

Mia Zona
Mia Zona - Onedio Editörü
22.02.2024 - 15:06

Her gün yeni uygulamalar piyasaya sürülüyor ancak hepsi bize katkı sağlayamıyor, hatta birçoğu sağlığımızı kötü yönde etkiliyor. Bugün seninle tanıştıracağımız Trueyogi uygulaması ise bunların tam tersi! Trueyogi ile tanışmak sana çok iyi gelecek...

Sen daha iyi hisset diye içeriğin sonunda sana özel bir Trueyogi promosyon kodu var! 

İlk olarak Trueyogi’nin ne olduğuyla başlayalım…

Günümüzde her şey o kadar hızlı akıyor ki, kendimize hiç vakit ayıramıyoruz. Ayrıca devamlı yanlış pozisyonlarda saatlerce oturduğumuz için her yerimiz ağrıyor.

Hayatımızı kötü etkileyen bu iki şeyin de çözümü yoga yapmaktan geçiyor. Bize iyi geleceğini bilsek de bunun için evden çıkıp bir stüdyoya gitmek işimize gelmiyor. Bir de iyi bir yogi bulmak da bütçemizi aşabiliyor. Ama Trueyogi uygulaması, AI teknolojisi sayesinde en iyi hocayı evimize getiriyor!

Trueyogi’nin en güzel yanı, vücudunun esnekliğini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak tamamen sana özel bir program hazırlaması!

Uygulamaya girdiğinde seni bir vücut testi karşılıyor. Bu videolu testi yaparken yapay zeka teknolojisinden de faydalanarak vücudunun ihtiyaçları belirleniyor. 

Tabii yoga sadece vücut esnekliğiyle alakalı değil, aynı zamanda zihinsel iyileşmeyi de içeren bir süreç. O yüzden Trueyogi’de mental hedeflerini de girerek programın oluşturulmasında belirleyici oluyorsun.

Üstelik iyi hissetme yolculuğunda yalnız da değilsin; EVA her zaman yanında!

Şu an “EVA kim?” diye düşünüyor olsan da Trueyogi’yi kullanmaya başladıktan sonra EVA’sız bir hayat düşünmen çok zor olacak, uyarmış olalım! Çünkü EVA, duygusal ve görsel asistandan çok daha fazlası, sana iyileşme yolculuğunda eşlik eden bir dost!

Ayrıca EVA ile anksiyete ve depresyonla başa çıkmada ilerleme kaydedebilir, mental gelişimini çok daha istikrarlı hale getirebilirsin.

Trueyogi’de yapay zeka teknolojisi kullanıldığı için kendi benzersiz yolculuğun tamamen senin gelişimin ve iyi hissetmen üzerine kuruluyor. İşte bu yüzden de herkese aynı yoga pozisyonlarını ve meditasyonları öneren yoga uygulamaları yerine biz Trueyogi’yi kullanıyoruz!

Ayrıca Trueyogi kullanmaya devam ettikçe seni daha iyi tanıyor ve buna göre sana özel tavsiyelerde bulunuyor.

Ayrıca Trueyogi kullanmaya devam ettikçe seni daha iyi tanıyor ve buna göre sana özel tavsiyelerde bulunuyor.

Böylece yoga deneyimi çok daha anlamlı ve tatmin edici bir hal alıyor. İtiraf edelim, ne kadar özel olduğumuzu bir de yoga uygulamasından duymak bize iyi geliyor. 🥲

Yoga pratiğini yeniden keşfetmek ve bu devrim niteliğindeki uygulamayla tanışmak için Trueyogi'yi bugün dene!

Yapay zeka ile kişiselleştirilmiş bir yoga deneyimini yaşamak en büyük hakkın! Nerede olursan ol, Trueyogi ile hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hissedeceğine şüphe yok! 

Buraya tıklayarak Trueyogi'yi indirebilirsin!

Trueyogi’yi hemen denemen için sana özel promosyon kodumuz: YOGALOVE50

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