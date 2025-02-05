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Yaşam
TRT İnceleme Başlatmıştı: Yunanistan Eurovision 2025 Şarkı Sözleri

TRT İnceleme Başlatmıştı: Yunanistan Eurovision 2025 Şarkı Sözleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 16:21

Uluslararası şarkı yarışması Eurovision'un bu sene 69'uncusu düzenlenecek. Yunanistan'ı  'Asteromata' adlı parça temsil edecek. Eurovision Türkiye, TRT'nin Yunanistan'ın Eurovision 2025 şarkısına inceleme başlatacağını duyurdu. Sosyal medyada iarkının Pontus Rum Soykırımı ve mültecilerden ilham alınarak yazıldığına yer veren haberler yer aldı.

Peki Yunanistan 2025 Eurovision şarkısının sözleri neler?

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Yunanistan 2025 Eurovision yarışmasına 'Asteromata' adlı şarkıyla katılacak.

Yunanistan 2025 Eurovision yarışmasına 'Asteromata' adlı şarkıyla katılacak.

Eurovision Türkiye'den yapılan paylaşımda, TRT'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan'ı temsil edecek olan  'Asteromata' adlı parça hakkında inceleme başlatacağını açıkladı.

Yunanistan'a neden inceleme başlatılıyor?

Yunanistan'a neden inceleme başlatılıyor?

Eurovision Türkiye'nin yaptığı paylaşıma göre Yunan basınında ve sosyal medyada, şarkının Pontus Rum Soykırımı ve mültecilerden ilham alınarak yazıldığına yer veren haberler yer aldı. 

 TRT ise iddiaları inceleyeceğini ve 'Türkiye'nin rahatsızlığının en üst seviyeden iletileceğini' aktardı.

Yunanistan 2025 Eurovision Şarkı Sözleri

Yunanistan 2025 Eurovision Şarkı Sözleri

'Tatlı annem, benim için ağlama

Siyah giyseler bile

bedenimi parçaladım

Alevler onu yenemez

Ateşin kırlangıçları

Denizler geçse de

Onun için kök salıyorum

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni öpmek için dön

Kutsal gözyaşlarında

Silmek için dudaklarım

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni yakalama sırası bende

Unutulmuş kanatlarım

zar zor dinlenebiliyorum

Ah yıldızım, hazinem

Tatlı annem, bana ağlama

Hayatım bir tekne

Kim geri dönüş arıyor

Elbisemi havalandır

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni yakalama sırası bende

Unutulmuş kanatlarım

zar zor dinlenebiliyorum

Ah yıldızım, hazinem

Ah yıldızım, hazinem

yıldızım'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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