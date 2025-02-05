TRT İnceleme Başlatmıştı: Yunanistan Eurovision 2025 Şarkı Sözleri
TRT İnceleme Başlatmıştı: Yunanistan Eurovision 2025 Şarkı Sözleri
Uluslararası şarkı yarışması Eurovision'un bu sene 69'uncusu düzenlenecek. Yunanistan'ı 'Asteromata' adlı parça temsil edecek. Eurovision Türkiye, TRT'nin Yunanistan'ın Eurovision 2025 şarkısına inceleme başlatacağını duyurdu. Sosyal medyada iarkının Pontus Rum Soykırımı ve mültecilerden ilham alınarak yazıldığına yer veren haberler yer aldı.
Peki Yunanistan 2025 Eurovision şarkısının sözleri neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunanistan 2025 Eurovision yarışmasına 'Asteromata' adlı şarkıyla katılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunanistan'a neden inceleme başlatılıyor?
Yunanistan 2025 Eurovision Şarkı Sözleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın