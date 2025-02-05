TRT İnceleme Başlatmıştı: Yunanistan Eurovision 2025 Şarkı Sözleri

'Tatlı annem, benim için ağlama

Siyah giyseler bile

bedenimi parçaladım

Alevler onu yenemez

Ateşin kırlangıçları

Denizler geçse de

Onun için kök salıyorum

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni öpmek için dön

Kutsal gözyaşlarında

Silmek için dudaklarım

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni yakalama sırası bende

Unutulmuş kanatlarım

zar zor dinlenebiliyorum

Ah yıldızım, hazinem

Tatlı annem, bana ağlama

Hayatım bir tekne

Kim geri dönüş arıyor

Elbisemi havalandır

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni yakalama sırası bende

Unutulmuş kanatlarım

zar zor dinlenebiliyorum

Ah yıldızım, hazinem

Ah yıldızım, hazinem

yıldızım'