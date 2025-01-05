Trendler, Maliyetler ve Stratejiler… Başarılı Bir Seyahat Acentesi Kurmanın Püf Noktaları

Bir seyahat acentesi kurma fikri kulağa çok heyecan verici geliyor, değil mi? Yeni yerler keşfetmeyi seven insanları bir araya getirip onlara unutulmaz anılar yaşatmak, birçok kişi için tam bir hayal işi. Ama kabul edelim, bu işin perde arkasında biraz strateji, bolca planlama ve tabii ki bütçe yönetimi yatıyor. Neyse ki, burada tüm bu detayları sizin için konuşacağız. Hazırsanız, işe koyulalım!