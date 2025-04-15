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Trafik ve Kasko Sigortasında Dikkat Edilmesi Gereken 10 Önemli Nokta!

Trafik ve Kasko Sigortasında Dikkat Edilmesi Gereken 10 Önemli Nokta!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
15.04.2025 - 11:30

Yeni bir araç sahibi oldunuz, trafik ya da kasko sigortası hakkında sorularınız mı var? O

halde doğru yerdesiniz. Zorunlu Trafik Sigortası, yasal bir yükümlülükken, Kasko Sigortası ise sizi ve aracınızı olası tüm risklere karşı koruyan hayati bir güvence sunar. İşte her sürücünün bilmesi gereken 10 kritik nokta:

Zorunlu Trafik ve Kasko Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Zorunlu Trafik ve Kasko Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Zorunlu Trafik Sigortası, bir kaza durumunda karşı tarafın zararlarını karşılamak için yaptırılır. Ancak bu sigorta sizin aracınızı ya da sağlığınızı kapsamaz. Kasko Sigortası ise sizin aracınızı, çarpma, çalınma, doğal afetler gibi birçok riske karşı korur.

Neden Her iki Sigorta da Gereklidir?

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak yasal olarak mümkün değildir ve cezai yaptırımlara yol açar. Ancak yalnızca trafik sigortasına güvenmek sizi eksik bırakır. Kasko sigortası, kendi maddi güvenliğinizi sağlamanız için en az trafik sigortası kadar önemlidir.

Hangi Hasarları Trafik ve Kasko Sigortaları Kapsar?

Trafik Sigortası: Karşı tarafın maddi ve bedensel zararlarını, belirli limitler dahilinde karşılar.

Kasko Sigortası: Kendi aracınızda oluşabilecek çarpışma, yanma, hırsızlık gibi hasarları karşılar. Ayrıca bazı kasko poliçeleri ikame araç, mini onarım ve yol yardımı gibi ek hizmetler de sunar.

Yeni Araç Sahipleri İçin Tavsiye: İlk Önce Kasko!

Yeni bir araç aldıysanız, olası kazalara, park hasarlarına veya hırsızlığa karşı kendinizi güvence altına almanız çok önemlidir. Özellikle sıfır araç sahipleri için kasko sigortası olmazsa olmazdır.

Poliçe Yenileme Tarihlerini Unutmayın!

Poliçe Yenileme Tarihlerini Unutmayın!

Trafik ve kasko poliçelerinin bitiş tarihlerini mutlaka takip edin. Trafik sigortasında yenileme gecikmeleri hem cezai yaptırımlara hem de sigortasız kalmanıza neden olabilir. Özellikle kaskoda yenileme avantajları ve hasarsızlık indirimleri kaçırılmamalıdır.

Poliçe Detaylarını Okumadan İmza Atmayın!

Her iki poliçede de kapsanan teminatlar ve istisnalar farklıdır. Özellikle kasko sigortasında, ek teminatlar (cam kırılması, sel-su baskını, doğal afetler vb.) büyük fark yaratabilir. Detayları dikkatle incelemek sizi ileride büyük zararlardan korur.

Sigorta Primleri Neye Göre Belirlenir?

Trafik ve kasko primleri şu faktörlere göre değişir:

  • Aracın markası, modeli ve yaşı

  • Sürücünün geçmiş hasar durumu

  • Yaşanılan şehir

  • Kullanım sıklığı

Ayrıca, hasarsız geçen yıllar kasko primlerinde büyük indirimler sağlar.

Kasko Sigortasında Yol Yardım ve İkame Araç Hizmeti Var mı?

Evet! Çoğu kasko poliçesi, yol yardımı, ikame araç, mini onarım gibi ek hizmetleri içerir. Ancak trafik sigortasında bu tür hizmetler sunulmaz. Bu yönüyle kasko, sadece onarım değil, yaşam konforu da sunar.

Sigorta Seçimini Kolaylaştıran Bir Platform Var mı?

Sigorta Seçimini Kolaylaştıran Bir Platform Var mı?

Evet. Dijipol, 35 farklı sigorta şirketinin trafik ve kasko tekliflerini karşılaştırmanıza olanak tanır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi saniyeler içinde bulabilirsiniz.

Kasko Sigortamı Özelleştirmek Neden Avantajlıdır?

Kasko sigortası, kişiye özel teminatlarla şekillendirilebilir. Örneğin:

  • Sadece çarpma/kaza teminatı

  • Full kasko (çarpma, hırsızlık, cam kırılması, doğal afetler)

  • Dar kasko, genişletilmiş kasko, tam kasko gibi seçenekler

Bu esneklik sayesinde aracınızı tam anlamıyla güvence altına alabilirsiniz. Hazır mısınız?

Dijipol ile yalnızca trafik sigortası değil, kapsamlı bir kasko sigortası teklifi https://www.dijipol.com/kasko-sigortasi) de alabilir; tüm süreci saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz. Üstelik Dijipol mobil uygulaması üzerinden de dilediğiniz yerden teklif alabilir, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Güvenli sürüş için ilk adım burada başlıyor!

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