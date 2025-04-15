Trafik ve Kasko Sigortasında Dikkat Edilmesi Gereken 10 Önemli Nokta!

Zorunlu Trafik Sigortası, bir kaza durumunda karşı tarafın zararlarını karşılamak için yaptırılır. Ancak bu sigorta sizin aracınızı ya da sağlığınızı kapsamaz. Kasko Sigortası ise sizin aracınızı, çarpma, çalınma, doğal afetler gibi birçok riske karşı korur.

Neden Her iki Sigorta da Gereklidir?

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak yasal olarak mümkün değildir ve cezai yaptırımlara yol açar. Ancak yalnızca trafik sigortasına güvenmek sizi eksik bırakır. Kasko sigortası, kendi maddi güvenliğinizi sağlamanız için en az trafik sigortası kadar önemlidir.

Hangi Hasarları Trafik ve Kasko Sigortaları Kapsar?

Trafik Sigortası: Karşı tarafın maddi ve bedensel zararlarını, belirli limitler dahilinde karşılar.

Kasko Sigortası: Kendi aracınızda oluşabilecek çarpışma, yanma, hırsızlık gibi hasarları karşılar. Ayrıca bazı kasko poliçeleri ikame araç, mini onarım ve yol yardımı gibi ek hizmetler de sunar.

Yeni Araç Sahipleri İçin Tavsiye: İlk Önce Kasko!

Yeni bir araç aldıysanız, olası kazalara, park hasarlarına veya hırsızlığa karşı kendinizi güvence altına almanız çok önemlidir. Özellikle sıfır araç sahipleri için kasko sigortası olmazsa olmazdır.