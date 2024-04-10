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Toplu Taşımaya Bindiğimizde Aklımızdan Geçmesine Engel Olamadığımız 7 Düşünce

Toplu Taşımaya Bindiğimizde Aklımızdan Geçmesine Engel Olamadığımız 7 Düşünce

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
11.04.2024 - 00:02

Toplu taşıma araçları, şehir hayatının vazgeçilmezi olabilir. Ancak her toplu taşıma yolculuğunda aklımıza çeşitli şeyler gelir. İşte bunlardan bazıları...

1. "Acaba boş koltuk bulabilir miyim?"

Ayakta seyahat etmek kadar yorucu bir şey varsa o da kalabalık bir toplu taşımada ayakta seyahat etmektir. Boş koltuk bulabilmek ve hemen oturabilmek için adeta bir yarış içine gireriz.

2. "Yanıma nasıl biri oturacak acaba?"

Eğer toplu taşımada yanımız boş ise kimin oturacağını merak ederiz. Bizimle konuşup konuşmayacağını, ne işle meşgul olduğunu ve nasıl biri olduğunu merak etmemiz gayet doğal.

3. "İneceğim durağa varmadan şoföre seslensem mi, yoksa bir durak önce kapıya mı yaklaşsam?"

Bazı toplu taşımalarda şoföre seslenip ineceğimiz yeri söyleriz. Kalabalık olunca bu iş biraz daha zorlaşabiliyor; şoföre seslenirsem sesimi duymayabilir ve bir durak önce kapıya yaklaşsam şoför beni görür mü düşünceleri kafamıza dönüp dolaşır.

4. "Kulaklığımı taktım ama ya herhangi bir anonsu duymazsam?"

Yolculuk esnasında müzik dinlemek keyif verir. Ancak toplu taşımada yapılan anonsları duymamıza engel olabilir. Kulaklıkla müzik dinleyip kendimi bir filmin başrol kahramanı gibi mi hissetsem ya da arada müziği kısıp ineceğim durağın anonsunu mu dinlesem ikilemi bizi yalnız bırakmaz.

5. "Yanıma oturan yolcu ile konuşsam mı acaba?"

Yanımıza oturan bir yolcu ile göz göze geldiğimizde acaba konuşsam mı diye düşünürüz. Kim bilir bize neler anlatacak düşüncesi aklımızdan geçer ama bazen de kim uğraşır deyip camdan dışarı bakmaya devam ederiz.

6. "İnene kadar hangi şarkıları dinlesem?"

Yolculuğun sıkıcı geçmemesi için aklımıza gelen şeylerden biri de müzik dinlemek. Hareketli, yavaş tempolu veya karışık çalma listelerinden hangisini açacağımıza bir süre karar veremeyiz. En sonunda elimiz bir şarkıya gider ve dinlemeye başlarız.

7. "Acaba yanımdaki kişi nerelere dokunmuştur da oralardan kaptığı bakteriyle hasta olmuştur?

Toplu taşımalarda en çok çekindiğimiz şey, hasta birinin hastalığını bize bulaştırması. Biri hapşırdığında biraz telaş yapmayanımız yoktur herhalde. Nihayetinde o kişi de toplu taşımada bir yerlere dokunarak hasta olmuştur...

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