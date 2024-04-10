Toplu Taşımaya Bindiğimizde Aklımızdan Geçmesine Engel Olamadığımız 7 Düşünce
Toplu Taşımaya Bindiğimizde Aklımızdan Geçmesine Engel Olamadığımız 7 Düşünce
Toplu taşıma araçları, şehir hayatının vazgeçilmezi olabilir. Ancak her toplu taşıma yolculuğunda aklımıza çeşitli şeyler gelir. İşte bunlardan bazıları...
1. "Acaba boş koltuk bulabilir miyim?"
2. "Yanıma nasıl biri oturacak acaba?"
3. "İneceğim durağa varmadan şoföre seslensem mi, yoksa bir durak önce kapıya mı yaklaşsam?"
4. "Kulaklığımı taktım ama ya herhangi bir anonsu duymazsam?"
5. "Yanıma oturan yolcu ile konuşsam mı acaba?"
6. "İnene kadar hangi şarkıları dinlesem?"
7. "Acaba yanımdaki kişi nerelere dokunmuştur da oralardan kaptığı bakteriyle hasta olmuştur?
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