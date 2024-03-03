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Toksinlerden Arınmak İçin Denemen Gereken 10 Detoks Suyu Tarifi

etiket Toksinlerden Arınmak İçin Denemen Gereken 10 Detoks Suyu Tarifi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 14:17

Daha sağlıklı ve arınmış bir vücut mümkün! Bu konuda detoks sularından daha iyi bir seçenek yok.

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1. Hem lezzetli hem ferahlatıcı karpuzlu detoks suyu!

1. Hem lezzetli hem ferahlatıcı karpuzlu detoks suyu!

Karpuzlu Detoks Suyu Tarifi 

  • 4 dilim karpuz 

  • 1/4 SB su 

  • 1/4 SB misket limonu suyu 

  • Misket limonu dilimleri 

  • Taze nane yaprağı 

Karpuz, limon suyu ve suyu blenderda pürüzsüz olana kadar karıştır. Dilersen tatlandırmak için içerisine bal ekleyebilirsin. Daha sonra buz, misket limonu dilimleri, su ve nane dolu bir sürahiye boşalt.

2. Ödem atmanın rengi yeşil!

2. Ödem atmanın rengi yeşil!

Ödem Attırıcı Sodalı Yeşil Çay Tarifi

  • 1 adet sade maden suyu

  • Yarım limon 

  • 3 tatlı kaşığı yeşil çay 

  • 3 su bardağı sıcak su 

1 litrelik kavanoza 3 tatlı kaşığı yeşil çayı alıp üzerine 3 su bardağı sıcak suyu ekle ve 5 dakika demlenmeye bırak. Demlenen çaya yarım limonun suyunu sık ve 1 şişe sade maden suyunu azar azar ekle. Bir sürahi veya uygun bir şişeye süzgeçle süz. Limonun diğer yarısını ufak ufak kesip detoks suyuna ilave et.

3. Biraz da kızıl iksir!

3. Biraz da kızıl iksir!

Kızıl İksir Detoksu Tarifi

  • 1 misket limon 

  • 3 domates 

  • 2 salatalık 

  • 1 pancar  

Limonu soy. Limon, domates, salatalık ve pancarı dilimle. Limonu, domatesleri, salatalıkları ve pancarı meyve sıkacağına yerleştir ve makineyi çalıştırabilirsin.

4. Yağları yakmaya hazır mısın?

4. Yağları yakmaya hazır mısın?

Yağ Yaktırıcı Detoks Suyu Tarifi

  • 2 litre su 

  • 1 adet salatalık 

  • 1 adet limon 

  • 5-6 adet nane 

  • 1 adet çubuk tarçın 

Tüm malzemeleri hazırlayıp 2 litre suyun içine bırak. Ardından hazırladığın suyu 12 saat ile bir gün boyunca buzdolabın bekletip tüketebilirsin.

5. Elma ve tarçının güzelleştiremeyeceği şey yok.

5. Elma ve tarçının güzelleştiremeyeceği şey yok.

Elma ve Tarçın Detoksu Tarifi

  • 2 litre su 

  • 1 adet elma 

  • 1 adet çubuk tarçın 

  • 2 tatlı kaşığı yeşil çay 

  • 1 çay kaşığı zencefil 

İlk olarak suyunuzu kaynat. Ardından kaynamış suyun içerisine önceden dilimlediğin elmaları ekle. Kısa bir süre sonra yeşil çayı ve zencefili ilave et. 5 ila 10 dakika boyunca tüm malzemeleri kaynat. Ardından suyu süz ve belirli aralıklarla tüketebilirsin.

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6. Değişiklik de lazım!

6. Değişiklik de lazım!

Anti-inflamatuar Tonik Tarifi

  • 1 kavun 

  • 1 misket limon 

  • 1 küçük taze zerdeçal 

  • Yarım Jalapeno biberi 

  • 8 fesleğen yaprağı 

  • 1 bardak (250 ml) hindistan cevizi suyu 

Kavunu soy ve çekirdeklerini ayır. Limonu soy. Limon ve kavunu meyve sıkacağı için dilimle. Kavun, zerdeçal, jalapeno, fesleğen ve limonları bir meyve suyu sıkacağına yerleştir ve makineyi çalıştır. Suyu bir bardağa dök, hindistan cevizi suyunu karıştır ve mümkün olan en kısa sürede tüketmeye çalış.

7. Kırmızının güzelliği yansımış.

7. Kırmızının güzelliği yansımış.

Tatlı Yemeyi Azaltan Tarif

  • 1 adet portakal 

  • 1 adet çubuk tarçın 

  • 1 litre su 

Bir detoks şişesinin içine bu karışımı hazırlayıp tüm gün dilediğin gibi içebilirsin.

8. Çileksiz de tarif olmaz! Hem tatlı hem ekşi.

8. Çileksiz de tarif olmaz! Hem tatlı hem ekşi.

Çilekli Detoks Suyu Tarifi 

  • 250 gr çilek 

  • 1 sürahi su 

  • 1 adet portakal 

Çilekleri ayıklayıp iyice yıka. Portakalı ve çilekleri ince ince dilimle. Daha sonra sürahiye aktarıp üzerini suyla doldurup bir gece buzdolabında bekletip içebilirsin.

9. Her derde deva salatalık.

9. Her derde deva salatalık.

Salatalık Detoksu Tarifi

  • 1 litre su 

  • 1 adet salatalık 

  • Yarım limon 

  • 10 adet nane yaprağı 

Bu karışımı gece hazırlayıp gündüz içmek daha etkili olabilir. Daha soğuk tüketmek istersen buz da ekleyebilirsin.

10. Her yerimiz turuncu.

10. Her yerimiz turuncu.

Havuç Detoksu Tarifi

  • 1 diş sarımsak 

  • Zencefil topuzu 

  • 1 kırmızı kıvırcık marul 

  • 8 havuç

Sarımsakları soy. Sarımsak, zencefil, marul ve havuçları bir meyve sıkacağına yerleştir ve makineyi çalıştır. Bekletip içebilirsin.

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