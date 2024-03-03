Toksinlerden Arınmak İçin Denemen Gereken 10 Detoks Suyu Tarifi

Anti-inflamatuar Tonik Tarifi

1 kavun

1 misket limon

1 küçük taze zerdeçal

Yarım Jalapeno biberi

8 fesleğen yaprağı

1 bardak (250 ml) hindistan cevizi suyu

Kavunu soy ve çekirdeklerini ayır. Limonu soy. Limon ve kavunu meyve sıkacağı için dilimle. Kavun, zerdeçal, jalapeno, fesleğen ve limonları bir meyve suyu sıkacağına yerleştir ve makineyi çalıştır. Suyu bir bardağa dök, hindistan cevizi suyunu karıştır ve mümkün olan en kısa sürede tüketmeye çalış.