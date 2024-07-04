Tırnakları Uzun Olduğu İçin Tuvaletten Sonra Kendini Erkek Arkadaşına Sildiren Kadın "Seviyorsa Yapacak" Dedi
Tırnakları Uzun Olduğu İçin Tuvaletten Sonra Kendini Erkek Arkadaşına Sildiren Kadın "Seviyorsa Yapacak" Dedi
'Uzun tırnakla o işi nasıl hallediyorlar?' sorusunu yanıtı bu kez biraz ilginç oldu...
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Uzun tırnak modası kadınlar arasında epeydir yaygın biliyorsunuz. Kimisi kendi tırnağını uzatıyor, kimisi de protez tırnakla bu akıma katılıyor.
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Konuya yabancı olanların ise akıllarındaki en bilinen soru "O tırnaklara tuvalet temizliğini nasıl yapıyorsun?" oluyor. İşte bununla ilgili bir cevap geldi...
Ve bu cevap gerçekten şaşkınlık verici. Tırnakları uzun olan bir genç kadın, tuvalet temizliğini erkek arkadaşına yaptırıyor. Buyurun o saniyelik video şurada 👇
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