Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Tırnakları Uzun Olduğu İçin Tuvaletten Sonra Kendini Erkek Arkadaşına Sildiren Kadın "Seviyorsa Yapacak" Dedi

Tırnakları Uzun Olduğu İçin Tuvaletten Sonra Kendini Erkek Arkadaşına Sildiren Kadın "Seviyorsa Yapacak" Dedi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.07.2024 - 14:14

'Uzun tırnakla o işi nasıl hallediyorlar?' sorusunu yanıtı bu kez biraz ilginç oldu...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzun tırnak modası kadınlar arasında epeydir yaygın biliyorsunuz. Kimisi kendi tırnağını uzatıyor, kimisi de protez tırnakla bu akıma katılıyor.

Uzun tırnak modası kadınlar arasında epeydir yaygın biliyorsunuz. Kimisi kendi tırnağını uzatıyor, kimisi de protez tırnakla bu akıma katılıyor.

Konuya yabancı olanların ise akıllarındaki en bilinen soru "O tırnaklara tuvalet temizliğini nasıl yapıyorsun?" oluyor. İşte bununla ilgili bir cevap geldi...

Konuya yabancı olanların ise akıllarındaki en bilinen soru "O tırnaklara tuvalet temizliğini nasıl yapıyorsun?" oluyor. İşte bununla ilgili bir cevap geldi...

Ve bu cevap gerçekten şaşkınlık verici. Tırnakları uzun olan bir genç kadın, tuvalet temizliğini erkek arkadaşına yaptırıyor. Buyurun o saniyelik video şurada 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın