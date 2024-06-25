Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Ticari Kredi Çekmek İsteyenlere Alternatif Finansman Seçenekleri

Ticari Kredi Çekmek İsteyenlere Alternatif Finansman Seçenekleri

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
25.06.2024 - 15:35

Ticari kredi çekmek, pek çok şirket sahibi için önemli bir finansman kaynağıdır. İşletmelerin nakit akışlarını yönetmelerini sağlayan ticari kredi, aynı zamanda yatırımların finanse edilmesine de katkıda bulunur. Fakat bazı durumlarda işletme sahipleri ticari kredi çekmek istemeyebilir. Bu tür durumlarda ticari krediye alternatif finansman seçeneklerinden yararlanılması mümkündür. İşte finansman çözümü arayan işletmeler için alternatif seçenekler!

Devlet Destekli Programlara Başvurmak

Devlet Destekli Programlara Başvurmak

Eğer yeni bir girişimciyseniz ve bir şirket kurmak istiyorsanız devlet destekli programlardan yararlanabilirsiniz. Bunlar arasında yer alan KOSGEB, girişimci ve KOBİ’lere kredi programları ile çeşitli hibe seçenekleri sunar. Özellikle faizsiz ya da düşük faizli kredi seçeneklerinden yararlanmanız olanaklıdır.

Mevcut Finansman Kaynaklarını Tercih Etmek

Mevcut Finansman Kaynaklarını Tercih Etmek

Mevcut finansman kaynaklarınız, ticari krediye alternatif olabilir. Örneğin işletmeniz kâr elde ediyorsa bu kaynak, yeni yatırımlarınız için ideal olabilir. Bunun yanı sıra alacak tahsilatı, değerlendirebileceğiniz mevcut kaynaklarınızdan bir diğeridir. Müşterilerinizin erken ödeme teşviklerinden yararlanmasını sağlayabilir, ödemelerinizi zamanında alabilirsiniz. Bunun yanı sıra envanter yönetimi gerçekleştirmeniz de mümkündür. Envanterinizi optimize etmeniz, stok maliyetlerinizi düşürmenizi sağlayabilir. Fazla ya da az stok tutma gibi sorunları ortadan kaldırarak yeni yatırımlar için kaynak bulabilirsiniz.

Farklı Finansman Modellerinden Uygun Olanları Tercih Etmek

Farklı Finansman Modellerinden Uygun Olanları Tercih Etmek

Tercih edebileceğiniz farklı finansman modelleri de mevcuttur. Bu modeller; fatura finansmanı, factor şeklinde sıralanabilir. Alacaklarınızı tahsil etme konusunda çok daha rahat ve güvenilir bir şekilde hareket etmenizi sağlayan factor, alacaklarınızın tahsil edilememe riskini de ortadan kaldırır.

Yatırımcı Desteği Almak

Yatırımcı Desteği Almak

Tercih edilebilecek seçeneklerden bir diğeri ise yatırımcı desteği almak olacaktır. Yatırımcı desteği ile ek bir kaynak elde edebilir, nakit akışınızı hızlandırarak faaliyetlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Figopara ile Hızlı ve Kolay Finansman

Figopara ile Hızlı ve Kolay Finansman

Figopara, KOBİ’ler için inovatif bir finansman çözümü sunar. İşletmeler, e-faturalarını ve çeklerini vadesinden önce nakde çevirerek hızlı ve esnek bir şekilde finansmana erişebilirler. Figopara’nın sunduğu bu hizmet, özellikle acil nakit ihtiyaçları olan işletmeler için idealdir.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın