Ticari Kredi Çekmek İsteyenlere Alternatif Finansman Seçenekleri

Mevcut finansman kaynaklarınız, ticari krediye alternatif olabilir. Örneğin işletmeniz kâr elde ediyorsa bu kaynak, yeni yatırımlarınız için ideal olabilir. Bunun yanı sıra alacak tahsilatı, değerlendirebileceğiniz mevcut kaynaklarınızdan bir diğeridir. Müşterilerinizin erken ödeme teşviklerinden yararlanmasını sağlayabilir, ödemelerinizi zamanında alabilirsiniz. Bunun yanı sıra envanter yönetimi gerçekleştirmeniz de mümkündür. Envanterinizi optimize etmeniz, stok maliyetlerinizi düşürmenizi sağlayabilir. Fazla ya da az stok tutma gibi sorunları ortadan kaldırarak yeni yatırımlar için kaynak bulabilirsiniz.