Görüş Bildir
Haberler
Test
Test Et: Hafızan Ne Kadar İyi?

Test Et: Hafızan Ne Kadar İyi?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
31.01.2024 - 10:40

Bakalım hafızana ne kadar güveniyormuşsun! 🤔

1. Söyle bakalım, özel günleri hatırlamakta ne kadar iyisin?

2. Peki, kitap okuduğunda karakterleri ve hikayeyi ne kadar iyi hatırlarsın?

3. Alışveriş listesindeki ürünleri hatırlamakta ne kadar başarılısın?

4. Bir konuşma veya toplantı sırasında duyduğun önemli bilgileri hatırlamakta ne kadar başarılısın?

5. Pekiii evden çıkarken eşyalarını yanına almayı unutur musun?

6. Günlük yaşamında sık sık kullandığın şeyleri hemen bulabilir misin?

7. İsimleri hatırlamakta ne kadar iyisin?

Günlük rutinine dahil etmen gereken şey B12 vitamini!

Hatırlama konusunda pek iyi değilsin belki de sorun yoğun hayatın değil vitamin eksikliğindir... Unutkanlık konusunu 'Stresli hayatın olağan getirileri ya!' diye düşünebilirsin ama belki de sorunun kaynağına yeterince inmiyor olabilirsin. Hayat kaliteni artırman için kan değerlerine baktırmalı, vitamin eksikliğini hafife almayıp takviye kullanmayı düşünebilirsin!

Hafızan gayet iyi!

Hafızan genel olarak başarılı, özellikle de günlük yaşamda karşılaştığın pek çok durumda dikkatini vererek önemli detayları hatırlayabiliyorsun. Arkadaşlarının doğum günlerini unutmaz, izlediğin filmlerin de detaylarını büyük çoğunlukla unutmuyorsun. Ara sıra yaşanan dikkat dağınıklıkları dışında hafızanın genel olarak güçlü olduğunu düşünüyoruz.

Senin hatırlamadığın hiçbir şey yok!

Hafıza testine göre senin hatırlamadığın bir şey yok! İsimlerden filmlere, günlük rutinden doğum günlerine kadar her detay aklında. Unutulan bir şey mi? Asla! Senin hatırlamadığın bir yol, bir alışveriş listesi yok. Hafızan kuvvetli, her anı canlı ve net hatırlıyorsun! 🚀

New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var!

New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var!