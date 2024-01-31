Test Et: Hafızan Ne Kadar İyi?

Hafıza testine göre senin hatırlamadığın bir şey yok! İsimlerden filmlere, günlük rutinden doğum günlerine kadar her detay aklında. Unutulan bir şey mi? Asla! Senin hatırlamadığın bir yol, bir alışveriş listesi yok. Hafızan kuvvetli, her anı canlı ve net hatırlıyorsun! 🚀