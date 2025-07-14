Tercih Zamanı Geldi: Üniversite Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

'Bizim işimiz, sizin geleceğiniz' sloganıyla eğitim veren Gedik Üniversitesi, üniversiteye giden yolda öğrencilerin hayallerine ışık tutmaya, hayatlarına dokunmaya devam ediyor. İşte bu uğurda 'Gedik Farkı' ile öğrencilere sunulan avantajlardan bazıları: