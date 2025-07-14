Tercih Zamanı Geldi: Üniversite Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
'Bizim işimiz, sizin geleceğiniz' sloganıyla eğitim veren Gedik Üniversitesi, üniversiteye giden yolda öğrencilerin hayallerine ışık tutmaya, hayatlarına dokunmaya devam ediyor. İşte bu uğurda 'Gedik Farkı' ile öğrencilere sunulan avantajlardan bazıları:
1. Güçlü Akademik Kadro
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2. Uygulamalı Eğitim
3. Kapsamlı Staj imkânları
4. Erasmus İmkânı
5. İşletmede Mesleki Eğitim İmkanı (3+1 Ve 7+1 Uygulamalı Eğitim Modeli)
6. İş Yaşamının İçinde Eğitim
7. Pedagojik Formasyon İmkânı
8. Mavi Diploma İmkânı
9. Start-Up Desteği
10. Mezuniyet Sonrası İş Bulma İmkânı
11. Teknoloji Takımlarına Destek
Bunlar Gedik Üniversitesi ile yaşayacağın ayrıcalıklardan sadece birkaçı. Daha fazla "Gedik Farkı" ile tanışmabilmen için seni kampüsümüze bekliyoruz!
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