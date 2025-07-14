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Tercih Zamanı Geldi: Üniversite Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tercih Zamanı Geldi: Üniversite Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Gedik Üniversitesi
Gedik Üniversitesi - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 17:40

'Bizim işimiz, sizin geleceğiniz' sloganıyla eğitim veren Gedik Üniversitesi, üniversiteye giden yolda öğrencilerin hayallerine ışık tutmaya, hayatlarına dokunmaya devam ediyor.  İşte bu uğurda 'Gedik Farkı' ile öğrencilere sunulan avantajlardan bazıları:

1. Güçlü Akademik Kadro

1. Güçlü Akademik Kadro

Eğitimde fark yaratan akademik kadromuz ile geleceğine yön veriyoruz.

2. Uygulamalı Eğitim

2. Uygulamalı Eğitim

Donanımlı laboratuvarlarımız atölyelerimiz ve işbirliği yaptığımız sektörlerle teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı sunuyoruz.

3. Kapsamlı Staj imkânları

3. Kapsamlı Staj imkânları

Geniş staj olanakları ile işyerinde mesleki deneyim kazanma ve profesyonel ağınızı genişletme imkanı sunuyoruz.

4. Erasmus İmkânı

4. Erasmus İmkânı

Erasmus imkanı ile küresel bir deneyim sunuyoruz! 150+(den fazla) Üniversite anlaşması ile uluslararası deneyimlerle dolu bir eğitim yolculuğu seni bekliyor!

5. İşletmede Mesleki Eğitim İmkanı (3+1 Ve 7+1 Uygulamalı Eğitim Modeli)

5. İşletmede Mesleki Eğitim İmkanı (3+1 Ve 7+1 Uygulamalı Eğitim Modeli)

Bu eğitim modelinde öğrencilerimize bir dönem İşletmelerde tam zamanlı staj yapma imkanı sunuyoruz.

6. İş Yaşamının İçinde Eğitim

6. İş Yaşamının İçinde Eğitim

Okurken çalışarak iş dünyasına hazır bir şekilde mezun olma fırsatı sunuyoruz! Eşsiz eğitim modeli Gedik2work ile iş dünyasına hazır ol!

7. Pedagojik Formasyon İmkânı

7. Pedagojik Formasyon İmkânı

Öğretmen adaylarına Pedagojik Formasyon imkanı sunuyoruz! İlham verecek bir öğretmenlik kariyeri seni bekliyor!

8. Mavi Diploma İmkânı

8. Mavi Diploma İmkânı

Uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim sağlıyoruz! Uluslararası geçerliliğe sahip mavi diploma seni bekliyor!

9. Start-Up Desteği

9. Start-Up Desteği

Kendi işinizi kurmanız için gereken tüm desteği sağlıyoruz! Girişimcilik yolculuğunda yanındayız!

10. Mezuniyet Sonrası İş Bulma İmkânı

10. Mezuniyet Sonrası İş Bulma İmkânı

Güçlü ve Geniş sektörel ağımız sayesinde mezunlarımıza istihdam imkânı sağlıyoruz!

11. Teknoloji Takımlarına Destek

11. Teknoloji Takımlarına Destek

Teknolojiye yön veren takımlara tam kapsamlı destek ve ilham veriyoruz!

Bunlar Gedik Üniversitesi ile yaşayacağın ayrıcalıklardan sadece birkaçı. Daha fazla "Gedik Farkı" ile tanışmabilmen için seni kampüsümüze bekliyoruz!

Bunlar Gedik Üniversitesi ile yaşayacağın ayrıcalıklardan sadece birkaçı. Daha fazla "Gedik Farkı" ile tanışmabilmen için seni kampüsümüze bekliyoruz!

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