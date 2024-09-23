Tepkilerine Göre İngilizce Konuşma Seviyeni Puanlıyoruz!

İngilizce yolculuğunun başındasın ama üzülme, bu harika bir başlangıç!

Bu noktada sana güzel bir haberimiz var. Wall Street English ile hızlı bir şekilde İngilizceni geliştirebilir ve kendine güvenerek konuşmaya başlayabilirsin.

30 dakikalık ücretsiz seviye tespit sınavıyla gerçek İngilizce seviyeni öğrenebilir ve İngilizceni nasıl geliştirebileceğine dair programı Wall Street English’ten alabilirsin. Dilersen seçtiğin şubemizde ücretsiz olarak bir konuşma dersine de katılabilirsin. 💃

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