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Tepkilerine Göre İngilizce Konuşma Seviyeni Puanlıyoruz!

Tepkilerine Göre İngilizce Konuşma Seviyeni Puanlıyoruz!

Wall Street English
Wall Street English - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 15:57

Kim demiş ki verdiğin tepkilere göre İngilizce seviyeni kimse ölçemez diye? Biz Onedio olarak İngilizce seviyeni çok kolay bir şekilde ölçeceğiz, üstelik eğlenceli bir test ile!

Diyelim ki bir arkadaşın ehliyet sınavını başarıyla geçtiğini söyledi. Ona tepkin ne olurdu?

Şimdi de şunu soralım: Arkadaşın uzun zamandır beklediği iş teklifini sonunda aldı. Ona tepkin ne olur?

Devam edelim! Bir yabancı arkadaşın senin ana dilini öğrenmeye çalışıyor ve sana birkaç kelime söyledi. Ne dersin?

Ailen sana sürpriz bir tatil planlamış ve aniden öğreniyorsun! Tepkin ne olur?

Şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz ve sonraki soruya geçiyoruz: Bir arkadaşın önemli bir sunum hazırlamak zorunda kaldı ve heyecanlı olduğunu söyledi. Ona ne söylersin?

Biri sana kötü bir haber verdi; iş görüşmesi istediği gibi geçmemiş. Ne dersin?

Aile bireylerinden biri, bir koşu yarışmasına katıldı ve birinci oldu! Sevincini nasıl paylaşırsın?

Arkadaş ortamında birden fazla dizi izlediğin halde sana durmadan yeni diziler öneriliyor. O esnada tepkin ne olur?

Az kaldı! Hoşlandığın kişi bir kedi veya köpek sahiplendi ve bunu sosyal medyasında paylaştı. Ona mesaj atma bahanesiyle nasıl bir şey yazarsın?

Sosyal medyada öylesine paylaştığın videonun bir sabah uyandığında viral olduğunu gördün ve şok oldun! Nasıl bir tepki verebileceğini söyler misin?

İngilizce konuşma seviyen: 1/10

İngilizce yolculuğunun başındasın ama üzülme, bu harika bir başlangıç! 

Bu noktada sana güzel bir haberimiz var. Wall Street English ile hızlı bir şekilde İngilizceni geliştirebilir ve kendine güvenerek konuşmaya başlayabilirsin. 

30 dakikalık ücretsiz seviye tespit sınavıyla gerçek İngilizce seviyeni öğrenebilir ve İngilizceni nasıl geliştirebileceğine dair programı Wall Street English’ten alabilirsin. Dilersen seçtiğin şubemizde ücretsiz olarak bir konuşma dersine de katılabilirsin. 💃

Çıktığın yolculukta hayallerine hızla ulaşmak için hemen şimdi, Wall Street English dünyasına tıkla!

İngilizce konuşma seviyen: 2/10

İngilizce yolculuğunun başındasın ama üzülme, bu harika bir başlangıç! 

Bu noktada sana güzel bir haberimiz var. Wall Street English ile hızlı bir şekilde İngilizceni geliştirebilir ve kendine güvenerek konuşmaya başlayabilirsin. 

30 dakikalık ücretsiz seviye tespit sınavıyla gerçek İngilizce seviyeni öğrenebilir ve İngilizceni nasıl geliştirebileceğine dair programı Wall Street English’ten alabilirsin. Dilersen seçtiğin şubemizde ücretsiz olarak bir konuşma dersine de katılabilirsin. 💃

Çıktığın yolculukta hayallerine hızla ulaşmak için hemen şimdi, Wall Street English dünyasına tıkla!

İngilizce konuşma seviyen: 3/10

İngilizce yolculuğunun başındasın ama üzülme, bu harika bir başlangıç! 

Bu noktada sana güzel bir haberimiz var. Wall Street English ile hızlı bir şekilde İngilizceni geliştirebilir ve kendine güvenerek konuşmaya başlayabilirsin. 

30 dakikalık ücretsiz seviye tespit sınavıyla gerçek İngilizce seviyeni öğrenebilir ve İngilizceni nasıl geliştirebileceğine dair programı Wall Street English’ten alabilirsin. Dilersen seçtiğin şubemizde ücretsiz olarak bir konuşma dersine de katılabilirsin. 💃

Çıktığın yolculukta hayallerine hızla ulaşmak için hemen şimdi, Wall Street English dünyasına tıkla!

İngilizce konuşma seviyen: 4/10

Eeh fena konuşmuyorsun aslında. Çok büyük bir derdin yoksa anlatabiliyorsun derdini. Ama bazen heyecandan bazen doğru kelimeyi bulamamaktan takılıyorsun konuşurken. Neyse ki Wall Street English var 😊

İngilizceni daha hızlı geliştirmek ve gerçek İngilizce seviyeni öğrenmek adına 30 dakikalık ücretsiz seviye tespit sınavıyla gerçek İngilizce seviyeni öğrenebilir ve İngilizceni nasıl geliştirebileceğine dair programı Wall Street English’ten alabilirsin. Dilersen seçtiğin şubemizde ücretsiz olarak bir konuşma dersine de katılabilirsin. 💃

İngilizce ile hayatında yeni fırsatlara yelken açmayı hedefliyorsan hemen tıkla Wall Street English ile hayallerine giden yolda ilk adımı at.

İngilizce konuşma seviyen: 5/10

Eeh fena konuşmuyorsun aslında. Çok büyük bir derdin yoksa anlatabiliyorsun derdini. Ama bazen heyecandan bazen doğru kelimeyi bulamamaktan takılıyorsun konuşurken. Neyse ki Wall Street English var 😊

İngilizceni daha hızlı geliştirmek ve gerçek İngilizce seviyeni öğrenmek adına 30 dakikalık ücretsiz seviye tespit sınavıyla gerçek İngilizce seviyeni öğrenebilir ve İngilizceni nasıl geliştirebileceğine dair programı Wall Street English’ten alabilirsin. Dilersen seçtiğin şubemizde ücretsiz olarak bir konuşma dersine de katılabilirsin. 💃

İngilizce ile hayatında yeni fırsatlara yelken açmayı hedefliyorsan hemen tıkla Wall Street English ile hayallerine giden yolda ilk adımı at.

İngilizce konuşma seviyen: 6/10

Eeh fena konuşmuyorsun aslında. Çok büyük bir derdin yoksa anlatabiliyorsun derdini. Ama bazen heyecandan bazen doğru kelimeyi bulamamaktan takılıyorsun konuşurken. Neyse ki Wall Street English var 😊

İngilizceni daha hızlı geliştirmek ve gerçek İngilizce seviyeni öğrenmek adına 30 dakikalık ücretsiz seviye tespit sınavıyla gerçek İngilizce seviyeni öğrenebilir ve İngilizceni nasıl geliştirebileceğine dair programı Wall Street English’ten alabilirsin. Dilersen seçtiğin şubemizde ücretsiz olarak bir konuşma dersine de katılabilirsin. 💃

İngilizce ile hayatında yeni fırsatlara yelken açmayı hedefliyorsan hemen tıkla Wall Street English ile hayallerine giden yolda ilk adımı at.

İngilizce konuşma seviyen: 7/10

İngilizce seviyen oldukça iyi, tebrikler! Verdiğin tepkiler gayet orijinal ve kendini iyi bir şekilde ifade edebiliyorsun. 

Ama Wall Street English ile sınırlarını zorlayarak mükemmel seviyeye ulaşabilirsin. 

Wall Street English’in 30 dakikalık ücretsiz deneme testi ile AB standartlarında dil seviyeni ölçebilir ya da seçtiğin bir şubede ücretsiz bir konuşma dersine katılabilirsin. Buraya tıkla ve Wall Street English ile İngilizceni en iyi seviyede kullanmaya başla! 💃

İngilizce konuşma seviyen: 8/10

İngilizce seviyen oldukça iyi, tebrikler! Verdiğin tepkiler gayet orijinal ve kendini iyi bir şekilde ifade edebiliyorsun. 

Ama Wall Street English ile sınırlarını zorlayarak mükemmel seviyeye ulaşabilirsin. 

Wall Street English’in 30 dakikalık ücretsiz deneme testi ile AB standartlarında dil seviyeni ölçebilir ya da seçtiğin bir şubede ücretsiz bir konuşma dersine katılabilirsin. Buraya tıkla ve Wall Street English ile İngilizceni en iyi seviyede kullanmaya başla! 💃

İngilizce konuşma seviyen: 9/10

İngilizce seviyen oldukça iyi, tebrikler! Verdiğin tepkiler gayet orijinal ve kendini iyi bir şekilde ifade edebiliyorsun. 

Ama Wall Street English ile sınırlarını zorlayarak mükemmel seviyeye ulaşabilirsin. 

Wall Street English’in 30 dakikalık ücretsiz deneme testi ile AB standartlarında dil seviyeni ölçebilir ya da seçtiğin bir şubede ücretsiz bir konuşma dersine katılabilirsin. Buraya tıkla ve Wall Street English ile İngilizceni en iyi seviyede kullanmaya başla! 💃

İngilizce konuşma seviyen: 10/10

İngilizce konusunda seviyen epey yüksek! Tebrik ederiz, kendini çok iyi geliştirmişsin ve etrafına İngilizce konusunda ilham olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyeni daha da yükseltebileceğini söylesek?

Küresel bir marka olan Wall Street English’te İngilizceni ana dil seviyesine kadar yükseltebilirsin. Üstelik bunu çok özel kampanyaları seçerek yapabilirsin. Detaylar için hemen tıkla 💃

Herkes İngilizce öğretebilir ama Wall Street English İngilizce konuşturur. 😎

Herkes İngilizce Öğretebilir, Wall Street English İngilizce Konuşturur. Tercih Senin!

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