Teoman'nın Gazetecilere "Sizin Yüzünüzden Sevişemiyorum" Dediği Gecenin İlginç Anatomisi
Teoman'nın Gazetecilere "Sizin Yüzünüzden Sevişemiyorum" Dediği Gecenin İlginç Anatomisi
Arşivleri karıştırdıkça ilginç açıklamalara denk gelmeye devam ediyoruz. Teoman'ın 2006 yılında söylediği şu söz o dönem epey bir gündem yaratmıştı.
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Teoman yaşlandıkça gönlümüzün serseri rock starı ünvanını sağlamlaştırıyor. Hele ki yaptığı yeni açıklamlar, bizi iyiden iyiye sanki arkadaşımızla konuşuyormuşuz gibi hissettiriyor. Öyle de şeffaf ve samimi bir adam Teo.
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Ama şimdi sizi 2006 yılında, Teo'nun hıphızlı takıldığı dönemlerdeki yine kendi gibi net açıklama yaptığı bir ana götüreceğiz. "Renkli Rüyalar Oteli" yeni çıkmış, ortalık yıkılıyor...
Teoman tabii o parti senin, bu parti benim dolaşıyor ve hiçbir yerden de yalnız çıkmıyor. Teo mutlu, kızlar mutlu, paparazziler daha da mutlu...
Çünkü her gün Beyoğlu'nun bir arka sokağında mutlaka bir öpüşme var. Kazanan çok, kaybeden yok!
Yine böyle bir gün Teoman Allah bilir hangi partiden çıkarken yine magazincilere yakalanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Teo'nun yanında yine kızlar var.
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Babylon'dan çıkarken soru üstüne sorular yağdıran gazetecilere bir süre cevap vermemeyi deniyor Teoman.
Fakat magazinciler bir sağa bir sola kaçmaya çalışan Teoman'ı ketenpereye alıyorlar. O sırada Teoman artık isyanını içinde tutamayıp "Allah aşkına yapmayın, çekmeyin. Sizin yüzünüzden seks yapamıyorum. Rahat bırakın da şu kadınlarla bir seks yapayım, sevişeyim. Seks hayatımı mahvettiniz" diyor.
"Hanımlar arkadaşınız mı?" şeklindeki abuk soruya ise "E tabii, her zamanki gibi" şeklinde bir cevap veriyor.
Ve Teoman'ın Eylül 2006'daki sevişememe sorunsalı, gazete manşetlerine işte böyle yansıyor 👇
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