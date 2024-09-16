Temizlik Yaparken Bel Ağrısı Yaşayanlar Dikkat! Ergonomik Temizlik Nasıl Yapılır?

Temizliğinizi günlere bölerek yapmak, belinizi daha az yorarak işleri bitirmenizi sağlar. Her gün belli bir alanı temizleyerek işlerinizi kolaylaştırın. Örneğin, bir gün mutfağı, bir gün salonu, ertesi gün banyo gibi düşünebilirsiniz. Bu iş bölümü sizi daha az yormuş olacak.