Temizlik Yaparken Bel Ağrısı Yaşayanlar Dikkat! Ergonomik Temizlik Nasıl Yapılır?
Temizlik Yaparken Bel Ağrısı Yaşayanlar Dikkat! Ergonomik Temizlik Nasıl Yapılır?
Temizlik yaparken bel ağrısı yaşayan biriyseniz, doğru yöntemlerle birlikte bu ağrıları minimuma indirebilirsiniz. Bel sağlığınız her şeyden daha önemlidir bu yüzden de bel sağlığınızı korumak için önemli adımlara dikkat etmeniz gerekir. İşte o adımlar:
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Ergonomi, çalışanın sağlığını düşünerek, yaralanma ve hastalıkları engelleyerek işi daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Peki, temizlik konusunda işimize nasıl yarar?👇
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Doğru ekipman kullanmak bel ağrılarınıza iyi gelir...
Bel destekli temizlik bel kemeri kullanmak yine ergonomik yöntemlerden biridir.
Temizlik işlerinizi bir günde bitirmeye çalışmayın.
Ağır eşyaları kaldırırken çok dikkatli olmalısınız!
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