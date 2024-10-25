Temizlik Tutkusuyla Nam Salmış 11 Dizi ve Film Karakteri

Desperate Housewives'ın ve belki de dizi dünyasının en temiz karakteri olan Bree Van de Kamp, aynı zamanda bir düzen hastası. Yani onun için bir şeylerin sadece temiz olması yeterli değil. Aynı zamanda her şey yerli yerinde durmalı ve simetrik olmalı. Aksi halde ne bir konuşmaya ne de romantik bir akşam yemeğine odaklanabiliyor.