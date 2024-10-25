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Temizlik Tutkusuyla Nam Salmış 11 Dizi ve Film Karakteri

etiket Temizlik Tutkusuyla Nam Salmış 11 Dizi ve Film Karakteri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 11:01

Temizlik hastaları sadece gerçek hayatta değil, dizi film dünyasında da dominantlığını koruyor. Alışılmışın dışında temizlik alışkanlıklarıyla kimi zaman tanıdıklarına hayatı zindan eden bu karakterler, bir şekilde sempatimizi kazanmıyor değil. Onları biraz tanıdıkça siz de bizim gibi hissedeceksiniz.

İşte dizi film dünyasının en titiz karakterleri!

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1. Monica Geller - Friends

Friends dizisini izlemeyenler bile Monica Geller'ın titizlik çılgınlığına aşina olmalı. Bardakları bardak altlığı olmadan kullandırmaması, eve gelenlerin yemek yerken yere kırıntı dökmesine izin vermemesi ve elektrik süpürgesini süpürgeyle süpürgemesi onu dizi tarihinin en çılgın temizlik tutkunlarından biri haline getiriyor. Bu nedenle bu düzeni bozanlar onun karşısına çıkmaktan ölümüne korkuyor!

2. Sheldon Cooper - The Big Band Theory

The Big Bang Theory'nin Shelon'ı etrafında düzen ve temizlik olmazsa rahat nefes alamayanlardan. Oldukça hassas bir bünyeye sahip olduğundan etrafındaki her şeyi itinayla temizleyen Sheldon, bu düzeni bozanlardan da bozmaya çalışanlardan da hiç hoşlanmıyor. Hasta biriyle temasa geçmek, ev arkadaşlarının pisliğini temizlemek ve daha pek çok şey onun korkulu kabuslarından.

3. Bree van de Kamp - Desperate Housewives

Desperate Housewives'ın ve belki de dizi dünyasının en temiz karakteri olan Bree Van de Kamp, aynı zamanda bir düzen hastası. Yani onun için bir şeylerin sadece temiz olması yeterli değil. Aynı zamanda her şey yerli yerinde durmalı ve simetrik olmalı. Aksi halde ne bir konuşmaya ne de romantik bir akşam yemeğine odaklanabiliyor.

4. Emma Pillsbury - Glee

Glee'nin Emma'sının temizliği ciddi anlamda hastalık seviyesine ulaşmış durumda. Çünkü onda OKB, yani obsesif kompulsif bozukluk var. Bu nedenle mikroplardan korkuyor ve ellerini, masasını, kıyafetlerini sürekli steril tutuyor. Ama onun bu hijyen takıntısı zaman zaman, normal hayatı yaşamasına engel olabiliyor.

5. Adrian Monk - Monk

Monk dizisinden tanıdığımız Adrian Monk da tıpkı Emma gibi OKB bozukluğundan muzdarip bir karakter. Dolayısıyla oldukça takıntılı ve titiiz bir insan. Dokunduğu her yeri ve her şeyi temizlemek isteyen Monk, aynı zamanda dedektif olduğundan bu bozukluk onu fazlasıyla zora sokuyor. Çünkü o, suç mahallerinin bile düzenli ve temiz olmasını istiyor.

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6. Melvin Udall - As Good As It Gets

Jack Nicholson'ın canlandırdığı Melvin Udall, film dünyasının en ünlü temizlik hastalarından biri. Yine OKB bozukluğu ile karşı karşıya olan bu karakter için de temizlik ve düzen hayatın olmazsa olmazlarından. Ama durum onun için o kadar ciddi ki ne evinde eldivensiz dolaşabiliyor, ne de yıkarken sadece tek kere yıkamayla yetinebiliyor.

7. Mrs. Doubtfire

Mrs. Doubtfireelinde sürekli süpürgesiyle bir yerleri temizlerken görmeye alıştığımız bir karakter. Temizlik yaparken kendini çok mutlu hisseden bu karakter evinin düzenine de fazlasıyla dikkat ediyor. Dolayısıyla onun evinde ortalıkta dağınıklık veya kir görmek pek mümkün değil.

8. Bob - What ABout Bob

Bill Murray’ın canlandırdığı Bob karakteri, ileri derecede takıntılı bir karakter. Apartman kapısını açarken peçete kullanması, toplu alanlarda gerilmesi, bina girişindeki dönen kapıya elleriyle dokunamaması, tokalaşırken bile peçete kullanması Bob’un takınlılı kişiliğinin göstergeleri. Bu takıntıları yüzünden psikolog psikolog gezse de hiçbir psikolog Bob’un bu takıntılarıyla baş edemez. Son görüştüğü psikolog, onu uzman Dr. Leo’ya (Richard Dreyfuss) yönlendirir ve olaylar gelişir. Umarız, sen de Bob kadar takıntılı değilsindir!

9. Danny Tanner - Full House

Full House dizisinin sevimli babası Danny, temizlik takıntısıyla bilinen bir figür. Evinin her köşesini itinayla temizleyen baba, kimi zaman annenin bile canını sıkıyor. Çünkü aşırı titizliği ev halkına zaman zaman çile çıkarıyor. Ancak çocuklarıyla ve çevresiyle o kadar güzel bir ilişkisi var ki bu takıntısı çoğu zaman görünmez oluyor.

10. Marie Kondo - Tidying Up with Marie Kondo

Minimalist yaşam tarzıyla bilinen Marie Kondo'ya kurmaca bir karakter demek mümkün değil. Çünkü o ev düzeni ve temizliği konusunda uzman biri. Kendi hayatında uyguladığı düzenleme tekniklerini özenle ekrana taşıyan Kondo, kıyafet katlamadan eşyaları daha efektif şekilde yerleştirmeye kadar birçok yararlı bilgi paylaşıyor. Ama zaman zaman içindeki titizlik hastası yönü de açıkça gösteriyor.

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11. Roy - Matchstick Men

Dolandırıcılıktaki ustalığı ile bilinen Roy, takıntı derecesinde temizlik yapan başka bir karakter. Öyle ki, onun kileri deterjanlarla ve çeşit çeşit temizlik malzemesiyle dolu. Halıda gördüğü ufak bir leke için tüm salonu temizlemek veya ufak bir toz birikintisi yüzünden tüm rafı indirmek onunla karakterize olan tepkilerden bazıları.

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