Temizlik Tutkusuyla Nam Salmış 11 Dizi ve Film Karakteri
Temizlik Tutkusuyla Nam Salmış 11 Dizi ve Film Karakteri
Temizlik hastaları sadece gerçek hayatta değil, dizi film dünyasında da dominantlığını koruyor. Alışılmışın dışında temizlik alışkanlıklarıyla kimi zaman tanıdıklarına hayatı zindan eden bu karakterler, bir şekilde sempatimizi kazanmıyor değil. Onları biraz tanıdıkça siz de bizim gibi hissedeceksiniz.
İşte dizi film dünyasının en titiz karakterleri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Monica Geller - Friends
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sheldon Cooper - The Big Band Theory
3. Bree van de Kamp - Desperate Housewives
4. Emma Pillsbury - Glee
5. Adrian Monk - Monk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Melvin Udall - As Good As It Gets
7. Mrs. Doubtfire
8. Bob - What ABout Bob
9. Danny Tanner - Full House
10. Marie Kondo - Tidying Up with Marie Kondo
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın