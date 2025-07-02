Temizlik Malzemelerindeki Alerjenleri Sizin İçin Derledik!
Eviniz mis gibi koksun isterken burnunuz akıyor, cildiniz kaşınıyor ya da nefes almakta zorlanıyor musunuz? O zaman sebep kullandığınız temizlik ürünleri olabilir. Çünkü çoğu temizlik malzemesinin içinde alerjenleri bulunuyor. Bazıları doğrudan tahrişe neden olurken bazıları da zamanla birikerek hassasiyet yaratıyor. Etiket okuma alışkanlığınız yoksa bu içerik size ilaç gibi gelecek. Haydi birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Klor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amonyak.
Sentetik parfümler.
Ftalatlar.
Triklosan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Optik parlatıcılar.
Sodyum Lauril Sülfat (SLS) ve Sodyum Laureth Sülfat (SLES).
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın