Temizlik Malzemelerindeki Alerjenleri Sizin İçin Derledik!

Genellikle çamaşır deterjanlarında bulunuyorlar ve kumaşların daha beyaz ve parlak görünmesini sağlıyorlar. Gıcır gıcır çamaşırların da bir bedeli var yani. Deride kaşıntı, yanma ve kızarıklık en bu maddenin en yaygın belirtileri arasında. Gözler için de yüksek doz tehlike teşkil ediyorlar. Üstelik bu kimyasallar doğada çözünmesi zor olan bileşenler, yani çevre dostu da değiller. Doğal temizlik ürünlerinde bu bileşenlerin yer almaması çok büyük avantaj. Mümkün mertebe doğal ürünler kullanın. Hem kendi sağlığınız hem de doğa için!