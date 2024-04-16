Temas Etmeden Önce İki Kere Düşünün: Yaşlılarımızı Kötü Bakterilere Karşı Güvende Tutmamızı Sağlayacak 8 Öneri

Yaşlılarımız hepimizden çok daha hassas! Onları kötü bakterilere karşı korumak da bize düşüyor. Bakterilerin %99,9'unu öldüren Activex ise bu konuda en büyük yardımcımız! Sen de değer verdiklerini kötü bakterilerden korumak istiyorsan, onlar ile temas etmeden önce ellerini Activex antibakteriyel sıvı sabun ile yıka!