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Temas Etmeden Önce İki Kere Düşünün: Yaşlılarımızı Kötü Bakterilere Karşı Güvende Tutmamızı Sağlayacak 8 Öneri

Temas Etmeden Önce İki Kere Düşünün: Yaşlılarımızı Kötü Bakterilere Karşı Güvende Tutmamızı Sağlayacak 8 Öneri

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.04.2024 - 00:03

Yaşlı sevdiklerimizin sağlığını korumak, özen ve dikkat gerektiren bir sorumluluktur. Özellikle günümüzde, kötü bakterilere karşı alınacak önlemler, yaşlı bireylerimizin güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu yazıda, yaşlılarımızı korumak adına pratik ve etkili 8 öneriyi listeledik.

1. El hijyenine ekstra özen göstermeliyiz.

İlk kural temizlik! Ellerimizi sık sık yıkamak, kötü bakterileri uzak tutmanın en etkili yollarından biridir. Hem de bu işlem, su ve çeşitli temizleyiciler ile birkaç dakika içinde kolayca gerçekleştirilebilir.

2. Yaşlılarımızı mikroplardan ve hastalıklardan korumak için maske takabiliriz.

Hem dışarıda hem de yaşlılarımıza yaklaşırken maske takmak, nefes yoluyla bulaşan mikropları minimize etmemize yardımcı oluyor. Böylelikle pek çok solunum yolu ile bulaşan hastalığın önüne geçmiş oluyoruz.

3. Kalabalık alanlarda fiziksel mesafeyi korumak en önemli yollardan biri.

Hem kendimiz hem de yaşlılarımız için kişilerle aramıza fiziksel mesafe koymak son derece önemli. Bu mesafe biraz sıkıcı olabilir ama her şey yaşlılarımızın sağlığı için!

4. Yaşam alanlarını sık sık havalandırmalıyız.

Mikroplar ve hastalıklar en çok hava almayan ve kalabalığın çoğunlukta olduğu ortamlarda yayılır. Evi mutlaka havalandırmalı ve temiz havanın içeri girmesini sağlamalıyız.

5. Yemek yedikleri tabak çanakları ekstra özenle temizlemeliyiz.

5. Yemek yedikleri tabak çanakları ekstra özenle temizlemeliyiz.

Yaşlılarımız daha genç insanlara göre daha hızlı hastalanabiliyor. Hastalanma risklerini en aza indirmek için kullandıkları mutfak gereçlerini titizlikle yıkamak, sağlıkları için büyük önem arz ediyor.

6. Yaşam alanlarını daha sık temizlemeliyiz.

Temiz ev, sağlıklı ev demektir! Yaşlılarımızın yaşadığı alanı düzenli ve temiz tutmak, kötü bakterilere karşı bir kalkan oluşturabilir. Hastalanmalarını hiç istemeyiz, değil mi?

7. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılayabiliriz.

Dışarı çıkmaları onları yorabilir ve hastalanma risklerini daha da artırır. Yaşlılarımız için ihtiyaçlarını online sipariş etmek, dışarı çıkmayı minimumda tutmanın akıllı bir yoludur.

8. Fiziksel teması en aza indirebiliriz.

Yaşlılarımıza hürmet göstermek için ellerini öpmek her ne kadar hoş olsa da sağlıkları için tehlike arz edebilir. En azından ellerimizin temiz olduğundan emin olana kadar bir süre fiziksel temastan kaçınabiliriz.

Yaşlıların hijyen bakımında da Activex yanında!

Yaşlılarımız hepimizden çok daha hassas! Onları kötü bakterilere karşı korumak da bize düşüyor. Bakterilerin %99,9'unu öldüren Activex ise bu konuda en büyük yardımcımız! Sen de değer verdiklerini kötü bakterilerden korumak istiyorsan, onlar ile temas etmeden önce ellerini Activex antibakteriyel sıvı sabun ile yıka!

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