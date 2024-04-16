Temas Etmeden Önce İki Kere Düşünün: Yaşlılarımızı Kötü Bakterilere Karşı Güvende Tutmamızı Sağlayacak 8 Öneri
Temas Etmeden Önce İki Kere Düşünün: Yaşlılarımızı Kötü Bakterilere Karşı Güvende Tutmamızı Sağlayacak 8 Öneri
Yaşlı sevdiklerimizin sağlığını korumak, özen ve dikkat gerektiren bir sorumluluktur. Özellikle günümüzde, kötü bakterilere karşı alınacak önlemler, yaşlı bireylerimizin güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu yazıda, yaşlılarımızı korumak adına pratik ve etkili 8 öneriyi listeledik.
1. El hijyenine ekstra özen göstermeliyiz.
2. Yaşlılarımızı mikroplardan ve hastalıklardan korumak için maske takabiliriz.
3. Kalabalık alanlarda fiziksel mesafeyi korumak en önemli yollardan biri.
4. Yaşam alanlarını sık sık havalandırmalıyız.
5. Yemek yedikleri tabak çanakları ekstra özenle temizlemeliyiz.
6. Yaşam alanlarını daha sık temizlemeliyiz.
7. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılayabiliriz.
8. Fiziksel teması en aza indirebiliriz.
Yaşlıların hijyen bakımında da Activex yanında!
Yaşlılarımız hepimizden çok daha hassas! Onları kötü bakterilere karşı korumak da bize düşüyor. Bakterilerin %99,9'unu öldüren Activex ise bu konuda en büyük yardımcımız! Sen de değer verdiklerini kötü bakterilerden korumak istiyorsan, onlar ile temas etmeden önce ellerini Activex antibakteriyel sıvı sabun ile yıka!
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