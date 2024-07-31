Teknoloji ve Sanayi Şirketleri Öne Çıktı: 31 Temmuz'da En Çok Yükselen Hisseler

Bugün borsa yine hareketliydi! 31 Temmuz itibarıyla en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? Hangi şirketler yatırımcısına kazandırdı? Borsada neler olup bittiğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte 31 Temmuz’da yatırımcıların yüzünü güldüren, en çok değer kazanan hisseler ve performansları.