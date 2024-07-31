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Teknoloji ve Sanayi Şirketleri Öne Çıktı: 31 Temmuz'da En Çok Yükselen Hisseler

Teknoloji ve Sanayi Şirketleri Öne Çıktı: 31 Temmuz'da En Çok Yükselen Hisseler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 19:30

Bugün borsa yine hareketliydi! 31 Temmuz itibarıyla en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? Hangi şirketler yatırımcısına kazandırdı? Borsada neler olup bittiğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte 31 Temmuz’da yatırımcıların yüzünü güldüren, en çok değer kazanan hisseler ve performansları.

1. Horoz Lojistik ve Kargo Hizmetleri A.Ş. (HOROZ)

1. Horoz Lojistik ve Kargo Hizmetleri A.Ş. (HOROZ)

Değişim: %10.00 artış

Horoz Lojistik, taşımacılık ve kargo hizmetlerindeki geniş ağı ve yüksek müşteri memnuniyeti ile sektörde lider konumda. Şirketin uluslararası taşımacılık faaliyetlerindeki başarısı, hisse fiyatlarının artışında etkili oldu.

2. Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET)

2. Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET)

Değişim: %9.99 artış

Hareket Proje Taşımacılığı, lojistik ve ağır yük taşımacılığı alanında lider bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin özel projelerdeki başarısı ve yenilikçi taşımacılık çözümleri, yatırımcıların güvenini kazandı. Altyapı ve enerji projelerinde sağladığı lojistik destek, HRKET'in büyümesine katkıda bulunuyor. Şirketin geniş araç filosu ve deneyimli kadrosu, sektördeki güçlü konumunu pekiştiriyor.

3. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)

3. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)

Değişim: %9.99 artış

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT), yüksek teknoloji çözümleri ve yenilikçi projeleri ile dikkat çekiyor. Şirket, savunma sanayi, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri alanlarındaki başarılarıyla öne çıkıyor. Özellikle son dönemde aldığı büyük projeler ve stratejik ortaklıklar, hisse değerinde önemli bir artış sağladı. ONRYT, Ar-Ge yatırımları ve teknolojiye yaptığı katkılarla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

4. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

4. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

Değişim: %9.98 artış

Anadolu Hayat Emeklilik, sigorta ve emeklilik sektöründeki güçlü konumu ve müşteri memnuniyeti ile ön plana çıktı. Şirketin geniş ürün yelpazesi ve yüksek getirili emeklilik fonları, hisse değerlerinin artışında etkili oldu.

5. Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY)

5. Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY)

Değişim: %9.98 artış

Altınay Savunma Teknolojileri, savunma sanayiinde yaptığı yenilikçi çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile öne çıkıyor. Şirket, özellikle insansız hava araçları (İHA) ve robotik sistemlerdeki başarısı ile dikkat çekiyor. Savunma sektöründeki büyüme potansiyeli ve uluslararası pazardaki rekabet gücü, ALTNY hisselerinin değer kazanmasında önemli bir rol oynadı. Şirketin yaptığı stratejik ortaklıklar ve aldığı yeni projeler, yatırımcıların güvenini tazeledi.

6. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

6. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

Değişim: %9.95 artış

Atlantis Yatırım, çeşitli sektörlerdeki yatırımları ve başarılı portföy yönetimi ile ön plana çıktı. Şirketin özellikle teknoloji ve enerji sektörlerindeki yatırımları, yatırımcıların güvenini kazandı ve hisseleri önemli ölçüde değer kazandı.

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