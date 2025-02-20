Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan TSK’dan Emekli Oldu
Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan TSK’dan Emekli Oldu
Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sonrası başlatılan soruşturmada, teğmenlerin ihracına karşı çıkan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan, emeklilik dilekçesi verdi. Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Algan’ın talebinin uygun görülerek onaylandığını bildirdi.
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Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan, emekliliğini istedi.
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Algan, Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin sonrası ordudan ihraç edilen teğmenlerin ihracına karşı oy kullanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Algan’ın kendi isteğiyle emeklilik dilekçesi verdiğini bildirdi. Kaynaklar, talebin uygun görülerek onaylandığını kaydetti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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