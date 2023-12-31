Tarz Olmayı Lüks Olmaktan Çıkarın: Geçmişten Aldığı İlhamla Tarzınızı Evinize Yansıtan Vestel Retro Serisi

Vestel'in Retro Buzdolabı evinize tarz katıyor. 330 litre hacme sahip buzdolabı kırmızı rengiyle çok iddialı! Taze hava teknolojisi bulunan buzdolabı ile farklı gıdalar bir arada kokuları birbirine geçmeden saklanabiliyor.

Akıllı Sensör Teknolojisi ile donatılmış olan bu buzdolabı, dış ortam değişimlerini algılayarak dolabınızın iç sıcaklıklarını düzenler ve gıdalarınızın sıcaklığını muhafaza eder. Ayrıca, kapının sık açıldığı durumlarda iç ortam sıcaklığını anlık ölçerek otomatik olarak ayarlar, böylece enerjiden tasarruf etmenize yardımcı olur. İçerisindeki defrost sensörü sayesinde uygun zamanlarda otomatik buz çözerek dolabınızın soğutma performansına destek olur.

Buzdolabına koyulması en zor ürün ne desek herhalde herkesin ortak cevabı şişeler olur. Genelde buzdolabı kapağına koyulan şişeleri sığdırmak her zaman en zor görevlerden. Retro buzdolabı bu soruna kesin bir çözüm getiriyor. Şişe rafı sayesinde artık şişeleri nereye sığdıracağım derdi son buluyor.

Çok yönlü soğutma sistemi sayesinde her rafa ayrı üfleme yapan Vestel Retro Buzdolabı ile içindeki her şey eşit soğuyor. Rengine ayrı işlevine ayrı bayılacağınız buzdolabını buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.