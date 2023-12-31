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Tarz Olmayı Lüks Olmaktan Çıkarın: Geçmişten Aldığı İlhamla Tarzınızı Evinize Yansıtan Vestel Retro Serisi

etiket Tarz Olmayı Lüks Olmaktan Çıkarın: Geçmişten Aldığı İlhamla Tarzınızı Evinize Yansıtan Vestel Retro Serisi

Vestel
Vestel - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 16:42

Yeni yılda eviniz için birkaç değişiklik düşünüyorsanız Vestel'in Retro Serisi tam size göre olabilir. Geçmişin güzelliklerini zamanın teknolojisiyle birleştiren Retro beyaz eşyalar ve Retro küçük ev aletleri, evinize tarz katarken hayatınızı kolaylaştırıyor. Yeni yılda kendiniz ya da sevdikleriniz için bir güzellik yapmak istiyorsanız bu seriyi hediye alabilirsiniz!

Vestel'in Retro Serisi'ndeki ürünleri görmek için sizi içeriğe alalım!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Vestel Retro NFK37201 Kırmızı 330 Lt No-Frost Buzdolabı

Vestel Retro NFK37201 Kırmızı 330 Lt No-Frost Buzdolabı

Vestel'in Retro Buzdolabı evinize tarz katıyor. 330 litre hacme sahip buzdolabı kırmızı rengiyle çok iddialı! Taze hava teknolojisi bulunan buzdolabı ile farklı gıdalar bir arada kokuları birbirine geçmeden saklanabiliyor.

Akıllı Sensör Teknolojisi ile donatılmış olan bu buzdolabı, dış ortam değişimlerini algılayarak dolabınızın iç sıcaklıklarını düzenler ve gıdalarınızın sıcaklığını muhafaza eder. Ayrıca, kapının sık açıldığı durumlarda iç ortam sıcaklığını anlık ölçerek otomatik olarak ayarlar, böylece enerjiden tasarruf etmenize yardımcı olur. İçerisindeki defrost sensörü sayesinde uygun zamanlarda otomatik buz çözerek dolabınızın soğutma performansına destek olur.

Buzdolabına koyulması en zor ürün ne desek herhalde herkesin ortak cevabı şişeler olur. Genelde buzdolabı kapağına koyulan şişeleri sığdırmak her zaman en zor görevlerden. Retro buzdolabı bu soruna kesin bir çözüm getiriyor. Şişe rafı sayesinde artık şişeleri nereye sığdıracağım derdi son buluyor. 

Çok yönlü soğutma sistemi sayesinde her rafa ayrı üfleme yapan Vestel Retro Buzdolabı ile içindeki her şey eşit soğuyor. Rengine ayrı işlevine ayrı bayılacağınız buzdolabını buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Vestel Retro Kırmızı Ekmek Kızartma Makinesi

Vestel Retro Kırmızı Ekmek Kızartma Makinesi

Bir evde ekmek kızartma makinesi olmadan olmaz. 2 dilim kapasiteli Vestel Retro Ekmek Kızartma Makinesi'nin 7 kademeli kızartma ayarıyla damak tadınıza göre kızarmış ekmekler hazırlamak mümkün.

Buz çözme özelliği bulunan Vestel Retro Ekmek Kızartma Makinesi'nin çıkartılabilir kırıntı çekmecesiyle temizliği de bir o kadar kolay.

Vestel Retro Ekmek Kızartma Makinesi mutfağınıza renk katarken kızarttığı ekmeklerle masanızı şenlendirecek. Kendinize ya da evinde ekmek kızartma makinesi olmayan bir sevdiğinize yılbaşı hediyesi olarak almak için tıklayabilirsiniz.

Vestel Retro T7000 Kırmızı Tost Makinesi

Vestel Retro T7000 Kırmızı Tost Makinesi

Vestel Retro Serisi'nin en beğenilen ürünlerinden biri olan tost makinesi hem tarzı hem özellikleriyle mutfakta işleri kolaylaştırıyor.

Tost makinesinin 5 kademeli ısı ayarı sayesinde istediğiniz derecede tostlarınızı pişirebilir, aynı anda 6 tost kapasitesiyle kalabalık ailenize kolayca kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

Çift yönlü kullanılabilir döküm plakaları ve 180 derece açılabilir gövdesiyle tosttan tavuğa, gözlemeden köfteye birçok yemeği hazırlayabileceğiniz Vestel Retro Tost Makinesi, mutfağınızın tam ihtiyacı olan ürün! Evinizde hala bir tost makinesi yoksa hemen tıklayarak yeni yıl hediyenizi satın alabilirsiniz.

Vestel Retro Kırmızı Su Isıtıcı

Vestel Retro Kırmızı Su Isıtıcı

Vestel'in Retro Serisi'nin en gözde üyelerinden Vestel Retro Su ısıtıcı 1.7 litre kapasitesi ve 2200 Wattlık gücüyle mutfakta ihtiyaçlarınızı karşılamak için yanınızda!

Çıkartılabilir ve yıkanabilir kireç filtresiyle temizliğinde bir o kadar pratik.

Kablosuz kullanımı sayesinde rahatça kullanabileceğiniz su ısıtıcının kablo saklama yeri de bulunurken, mutfaktaki dağınıklığın önüne geçiyor.

Rengiyle mutfağınıza şıklık katacak su ısıtıcıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Vestel Retro Kırmızı Filtre Kahve Makinesi

Vestel Retro Kırmızı Filtre Kahve Makinesi

Kahve içmeden güne başlayamayanlar için evde filtre kahve makinesi şart. 12 fincan kapasiteli Vestel Retro Filtre Kahve Makinesi ile dışarı çıkmadan evde doya doya kahve içebileceksiniz.

Programlanabilir zamanlama özelliği sayesinde akşamdan ayarladığınız makinenizin sabah kalktığınızda sizi mis gibi kahve kokularıyla karşılamasını da sağlayabilirsiniz.

Vestel Retro Filtre Kahve Makinesi sadece kahve konusunda değil mutfaklara tarz katmakta da oldukça yetenekli.

Kahvede hem lezzet hem de tarz arıyorsanız tıklayabilirsiniz.