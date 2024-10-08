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Tarot Falına Göre 9 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 9 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
08.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 9 Ekim Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün senin için biraz kasvetli geçebilir. İçinde kötü hislerle uyanacaksın güne. Bugünlerde kim senin gibi değil ki? Güzel haberler vermek ve her şeyin iyiye gideceğini söylemek isterdim. Bu durum, şu anki gündemimiz için biraz zor olsa da senin için hiç de zor değil. Yakında hayatına girecek yeni bir insan var. Bu kişi seni hayatın boyunca mutlu edecek...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün artık geçmişin üstünü çizme vaktin geldi. Bunca zamandır içinde taşıdığın aşkın kalıntılarını atmanın tam zamanı. Yeterince üzüldün bence. Artık hayatındaki insanların değerini bilmenin ve onlarla kaliteli vakit geçirmenin zamanı geldi. Ayrıca yeni birilerine şans vermenin zamanın geldiğini de söylemem gerek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzun zamandır beklediğin o maddi huzura kavuşmana az kaldı. Bugün senin için oldukça şanslı bir gün olacak. Sen yine de harcamalarında aşırıya kaçmamaya çalış. Hatta bu parayı yatırım için bile kullanabilirsin. Bugün ayrıca aile arasında ufak bir tartışma yaşanabilir. Fakat fazla takma kafana. Bu tartışma kısa sürede çözüme kavuşacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün hiç ama hiç beklemediğin bir kişiden duyacağın itiraflar var. Sana karşı olan duyguları seni şaşırtacak. İçinden öyle gelmese de ona bir şans verirsen seni mutlu edeceğini görüyorum. Ayrıca bu ilişkide ipler tamamen senin elinde olacak. Bugün son derece güzel bir iş teklifi alabilirsin. Bence kıymetini bilmeli ve kendini yeni bir ortama hazırlamalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Uzun zamandır beklediğin o özür bugün geliyor. Kalbin ne çok kırılmış senin bugüne kadar. O kadar içine atmışsın ki kırıldığını da kimse anlamamış. Neyse ki bugün o kişi senin kapına kadar gelerek hata yaptığını fark edecek. Sen ise yine iyi niyetini takınacaksın. Ayrıca bugün yeni biriyle tanışma ihtimalin çok yüksek. Öyle bir samimiyet kuracaksınız ki sizi görenler kırk yıldır tanışıyorsunuz sanacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Büyük bir boşluktaymış gibi hissettiğin, yalnızlıktan sıkıldığın, nedenini bilmediğin bir umutsuzluk var içinde. Kararsız kalıp, ne yapacağını bilemediğin dönemler seni son derece yıpratmış. Neyse ki artık rahata ereceğin bir dönem başlıyor bugünden itibaren. Artık ilişkine daha fazla zaman ayırmalı, hayatta neyin önemli neyin önemsiz olduğunu fark etmelisin. Bana soracak olursan içindeki o boşluk da böylece geçip gidecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Her şeyi geride bırakacağın bir gün. Artık geçmiş umrunda değil. Sen böylesine temiz bir sayfa açtığında, olumlu haberler de seni bulacak. Kariyerin konusunda geçtiğimiz dönemde bazı sorunlar yaşanmış. Fakat bunları bir ders bilerek kendine yeni bir yol çizmişsin. Bugün de daha planlı ve daha çalışkan olacağın bir gün olacak. Başarılarının artarak devam ettiğini görüyorum. Hayat da sana güzellikler getiriyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Hiç beklemediğin bir şekilde eline geçecek olan para bugün seni inanılmaz rahatlatacak. Kendini biraz şımartabilirsin. Son zamanlarda görmeyi çok istediğin ama bir türlü vakit bulamadığın o yakın arkadaşınla bugün görüşebilirsin. Böylece aranızda hissettiğin soğukluk da kendini eski günlerinizdeki sıcaklığa bırakacak. Bunların yanında kalbinde ve aklında bir kişi var. Bir yandan da sürekli onu düşünüyorsun. Ona karşı duygularını dile getiremediğin için kendi kendine sürekli onu hayal ediyorsun. Umarım en kısa sürede duygularını ona da ifade ederin.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçtiğimiz hafta senin açından pek iyi geçmemiş. Çok yoğun zamanlar yaşamışsın. Maddi sorunlar, ilişkinde çalkantılar ve kariyer planlınla ilgili kararsızlıklar... Bugün ise bunların hepsini daha iyiye çevirebileceğin bir fırsat geçecek eline. O fırsata dört elle sarıl ve hayatını güzelleştirmek için o adımı at. Tüm bunların yanında, sağlığınla ilgili de birkaç ufak sorun yaşayabilirsin ama günün ortasına doğru kendini çok daha iyi hissedeceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Sen girdiğin ortamdaki tüm ilgileri üzerine çekebilirsin. Auran o derece kuvvetli. Ama öyle biri seni gözüne kestirmiş ki bugün o bakışlarını tamamen üstünde hissedeceksin. Son zamanlarda üzerinde inanılmaz bir çekicilik var. Bugünlerde kendini yepyeni bir ilişkinin içinde bulman da an meselesi.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir kariyerinle ilgili sorunlar almış başını gitmiş. Bugünle beraber kendini toparlamaya karar vermelisin. Ayrıca kilo konusunda da biraz yediklerine dikkat etmeye başlamışsın. Son zamanlarda aldığın bir iki kilo pek de sorun değil. Fakat sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme şart. Böyle bir karar aldığın için seninle gurur duyuyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Sende öyle bir enerji var ki insanları kendine hayran bırakıyorsun.Yaptığın her işte de başarılısın. Fakat bugün o enerjiye biraz gölge düşecek. Etrafında çok fazla insan var ve haliyle anlaşmazlıklar da kaçınılmaz. Bugün etrafındaki bir insan, senin moralini bozabilir. Tüm bunların yanında, kariyerinle ilgili çok büyük bir gelişme var. Bu gelişme için bugün ufak bir adım atacağını görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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