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Tarot Falına Göre 4 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 4 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
03.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 4 Kasım Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün senin için biraz kasvetli geçebilir. İçinde kötü bazı hisler var. Ama sen bunlara takılıp da bütün gününü, haftanı zahir etme. Hayatında güzel giden eşylere odaklanmaya çalış. Bununla beraber, bugün para konusunda biraz sıkıntıya girebilirsin. Daha ay başındayız, kendini biraz sıksan iyi edersin. Yoksa ilerleyen günlerde daha büyük sıkıntılar yaşayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Kariyer anlamında yükselişe geçeceğin bir dönem başlıyor. Bu hafta başından itiabren yoğun günler seni bekliyor. Fakat bu yoğunluğun karşılığını da alacaksın. İş yerinde terfi alabilirsin, pozisyonun değişebilir. Bununla beraber, ailenden birinin sana ihtiyacı olduğunu görüyorum. Onun yanında olmalı ve maddi, manevi desteğini esirgememelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzun zamandır beklediğin o maddi huzura çok kısa bir süre içerisinde ulaşacaksın. Hem kariyerinde hem de özel hayatında iyileşmeler yaşadığın bir dönem başlıyor. Pazartesi gününden itibaren şansın dönüyor resmen. Fakat tek bir konuda dikkatli olman gerekiyor: Ailen. Ailenle bazı konularda tartışma yaşayabilirsin. Bu konular senin moralini çok bozsa da bazen alttan almayı öğrenmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün hiç beklemediğin bir kişiden bir şeyler duyabilirsin. Bu kişi, uzun süredir sana karşı beslediğ hislerini itiraf edecek. Bu itirafın seni çok şaşırtacağını görüyorum. Bence yine de biraz düşündükten sonra ona bir şans vermeyi denemelisin. Bununla beraber, sağlığın açısından da biraz halsiz hissedebilirsin. Kendine ve yediklerine, içtiklerine dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kalbin ne çok kırılmış senin öyle. O kadar içine atmışsın ki, kırıldığını kimse anlamamış. Sen ise doldukça dolmuşsun. Patlamana da ramak kalmış. Bence patlamadan önce kendini sakinleştirmeli ve kendini güzelce ifade etmeye çalışmalısın. Yoksa haklıyken haksız duruma düşebilir, aslında söylemek istemediğin laflar edebilirsin.  Bununla birlikte, maddi sorunlarının biraz arttığını görüyorum bugünlerde. Bence biraz elini sıkı tutmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Sen yaşadığın her zorluktan çok güzel dersler çıkartıyorsun. Bir şey başına geldiğinde 'neden ben?' diye düşünmüyor, bu problemi nasıl aşacağını düşünüyorsun. Bugün de yeni hayatının ilk günü. Bugüne kadar yaşadığın zorlukların ardından artık çiçek kokulu günler başlıyor. Fakat hemen yelkenleri suya indirme. Biraz sabırlı ol.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kariyerin konusunda geçtiğimiz dönemde bazı sorunlar yaşanmış. Sen ne kadar çabalasan da emeklerinin karşılığını aldığını hissedememişsin. Bugünden itibaren, daha planlı ve daha çalışkan olacağın günler başlıyor. Artık emeklerinin de karşılığını alacaksın. Kimse senin önünde duramayacak. Bununla beraber, sevgilin son dönemlerde seninle çok fazla ilgilenememiş çünkü içinde olduğu bazı durumlar onun kafasını karıştırıyor. Her şeyi üstüne alınma, biraz sevgilini de anlamaya çalış.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Hiç beklemediğin bir şekilde eline geçecek olan bir para var. Bu paranın seni çok rahatlatacağını görüyorum. Peki nereden mi çıktı bu? Geçmişte yaptığın iyilikten. Evet, kimseye söylemeden iyilikler yapıyorsun ve bu iyilikler dönüp dolaşıp seni buluyor yine. Bunların yanında, kalbinde ve aklında bir kişi var. Bir yandan da sürekli onu düşünüyorsun. Bence artık düşüncelerini dışa vurmanın zamanı geldi. Kasım'da değil de ne zaman? :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçtiğimiz hafta senin açından pek iyi geçmemiş anlaşılan. Çok fazla sorunla karşılaşmışsın. Fakat müjdemi isterim! Bunların hepsi geride kalıyor. Özellikle kariyerinde, okul hayatında şansın dönüyor. Bununla birlikte, yeni tanışacağın bir arkadaşınla ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz. Fakat bu tartışma aslında bağlarınızı daha da güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Sen girdiğin ortamdaki tüm ilgileri üzerine çeken bir insansın. Ama öyle biri seni gözüne kestirmiş ki, bugün o bakışlarını tamamen üstünde hissedeceksin. Girdiğin ortamda, onun bakışlarının esiri olacaksın resmen. Bu bakışlara karşı koymak imkansız. Git konuş bence :) Bununla beraber, kariyer konusunda kendini biraz boşladığını görüyorum. Hiçbir zaman çabalamayı bırakmamalısın. Tam da vazgeçtiğin anlarda, aslında hayat elinde birçok fırsatla seni bekliyor...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir gelecek planlarınla ilgili sorunlar moralini bozuyor. Bugünle beraber kendini toparlamaya karar veriyorsun. Böylece de yükselişe geçeceğini söyleyebilirim.Ayrıca son dönemlerde akrabaların arasında maalesef adının çok geçtiğini görüyorum. Bazıları senin arkandan konuşmaktan çok keyif alıyor. Sen onlara sakın kulak asma, milletin ağzı torba değil ki büzesin!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Sende öyle bir enerji var ki, insanları kendine hayran bırakmayı biliyorsun. Bugün o enerjide biraz düşüş yaşaman mümkün. Etrafında çok fazla insan var ve hepsi de iyi niyetli değil maalesef. Sen onlara iyilik yapsan bile, onlar illaki kötü bir yanını bulmaya çalışıyorlar. Sen olabildiğince enerjini düşürmemeye çalışmalısın. Bununla beraber, kariyerinle ilgili de çok büyük bir gelişme için ufak bir adım atacağın gün işte tam da bugün! Adımlarını korkmadan cesurca at olur mu? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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