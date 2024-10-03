Tarot Falına Göre 4 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

'Karma işte tam olarak böyle bir şey' Bir insan ne yaşattıysa yaşamadan göçmez şu dünyadan Sen de bugün bunun en büyük tanığı olacaksın. Geçmişte senin ahını alan bir insanın artık bunun cezasını çektiğini göreceksin. Ne yalan söyleyim, benim bile içimin yağları eridi. Sen de sakın bu insan için üzüleyim deme. Sana yaptıklarını unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️