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Tarot Falına Göre 4 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 4 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
03.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 4 Ekim Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Bugün biraz duygusalsın. Kimsenin sana karışmasını istemiyor, kendin hakkında yapılan en ufak yorumu bile eleştiri olarak algılıyorsun. Halbuki insanlar senin iyiliğini istiyor. Etrafında senin iyiliğini isteyen onlarca insan var. Özellikle de ailen. Onların kıymetini bilmelisin. Duygularına yenik düşüp de seni seven insanların kalbini kırma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün kolunu kaldıracak gücü bile bulamıyorsun kendinde. Fakat bana kalırsa kendini biraz zorlaman ve insanlarla iletişim kurman gerekli. Bu sayede enerjini yeniden kazanacaksın. Ayrıca maddi konularda da iyileşmeler yaşayacaksın. Cüzdanın dolmaya başlıyor...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugüne bazı sorunlarla başlayacaksın. Fakat elinden bir şey gelmiyor bunları düzeltmek için. Bu nedenle kendine çok fazla yüklenmemeni tavsiye ediyorum. Değiştirmeyeceğini bildiğin durumlar için kendini bu kadar üzme. Bununla birlikte, aşk hayatında bazı gelişmeler olacağını da belirtmeliyim. Geriye dönüşler yaşanabilir...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, günün ilk saatlerinden itibaren yüksek bir enerjiyle başlayacaksın. Bu durum sana uzun süredir aradığın o motivasyonu verecek. Okul derslerinde, iş yerindeki projelerde büyük bir odaklanmayla çalışacaksın. Bununla birlikte, bazı konularda çok fazla dolduğunu görüyorum. Bazı hislerini kendine bile itiraf edememişsin. Belki kendi kendine kalmak bu dönemde iyi gelebilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Çevrende iki yüzlü insanlara yer yok. Bu insanlarla arana bir mesafe koymalısın artık. Özellikle iş yerinde yüzüne gülen ama ayağını kaydırmaya çalışan kişiler var. Bu kişileri hayatından çıkarmak senin ruh halinin iyileşmesini sağlayacak. Ayrıca kem gözleri kendinden uzaklaştırmak daha başarılı olmanın da önünü açacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

'Karma işte tam olarak böyle bir şey' Bir insan ne yaşattıysa yaşamadan göçmez şu dünyadan Sen de bugün bunun en büyük tanığı olacaksın. Geçmişte senin ahını alan bir insanın artık bunun cezasını çektiğini göreceksin. Ne yalan söyleyim, benim bile içimin yağları eridi. Sen de sakın bu insan için üzüleyim deme. Sana yaptıklarını unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Yakın çevrende sana çok iyi gibi davranan birisi var. Fakat bu denli iyilik senin içini bi' tırmalamıyor değil. Gerçekte olan ise sana yakın gibi davranıp aslında eksik olduğun noktaları öğrenmeye çalışması...Sen sen ol, içindeki hislere güven, sana fazla samimi davranan insanlara ise güvenme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Çevrende güçlü bir kadın. Bu kadın seni çok seviyor ve daha da önemlisi sana güveniyor. Seni olduğun yerden çok daha yukarılara taşımak isteyecek. Onunla uzun bir konuşma içine girebilirsin. Ona izin ver. Sana yapılan, deyim yerindeyse, yatırımın karşılığını vereceğini biliyorum. Fakat öncelikle kendi kafandaki sorunları bir halletmen gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Artık kafanı boşaltmak istiyor, başkalarının değil kendi hayatına odaklanmak istiyorsun. Ne zaman olacağını bilmiyorum ancak yaşadığın bu zorlu günler de geçecek. Bu yüzden kendini sıkmayı bırak. Sadece biraz daha sabretmen gerekiyor. Güzel günler yakın, bana güven :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bu aralar, maddi olarak çok sıkıntılı günlerden geçiyorsun. Bir yandan maaşına zam bekliyor, bir yandan yeni gelen zamlarla boğuşuyorsun. Kısa sürede rahata ereceğini söylemek isterim. Bununla birlikte, hayatındaki temponun bugünlerde düşmesine hemen alışma. Yarından itibaren enerji gerektiren durumlar içinde bulacaksın kendini.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde yakın çevrenden birisiyle tartışma içine girmişsin. Bu tartışma seni yormuş haliyle. Kendini birilerine ispatlamak, düşüncelerini kanıtlamak için çabalamak istemiyorsun artık. Bana sorarsan en doğru karar da bu olurdu. Biraz sakinleşmeye, kendini hayatın akışına bırakmaya bak. Bütün problemler çözülür, su akar yolunu bulur...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, alacağın kararları sorgulayacağın bir günden geçiyorsun. Bu konuda yakınlarından biriyle konuşmak isteyebilirsin. Bu sayede en doğru kararı alacaksın. Bir karar aldıktan sonra önüne bakmalı ve artık pişmanlık yaşamayı bırakmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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