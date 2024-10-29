Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 30 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 30 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
29.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 30 Ekim Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Kariyerin ya da eğitim hayatınla ilgili kafanda çözemediğin sorunlar var. Bu da seni harekete geçmekten uzaklaştırıyor. Bunları yakın çevrenden biriyle konuşmalısın. Bu kişinin senin için çözüm bulacağını görüyorum. Bununla birlikte, ailenden biriyle ufak bir tartışma yaşanabilir. Fakat, bunu tatlı dille çözmeyi başaracaksın. Hayatındaki çoğu şeyden önce ailen geliyor ve bunu bilerek hayatına devam ettiğin sürece, çözemeyeceğiniz sorun olmayacak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün biraz enerjin düşükmüş gibi hissediyorum.  Günün ilerleyen saatlerinde kendini daha iyi hissedeceğini de görüyorum. Yakınlarından birinden güzel bir haber alabilirsin. Bu güzel haber seni de dolaylı yoldan etkiliyor. Bununla birlikte, birine verdiğin bir sırrı başkasından duyabilirsin! Son günlerde kimlere sırrını verdiğine dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Kim ne derse desin, son zamanlarda kendini çok yalnız hissetmişsin. Bunun nedeni de kendini insanlardan uzak tutma isteğin aslında. Çevrendeki insanların sana bir garezi yok. Hatta seni yeniden aralarında görmek istiyorlar.  Yakın çevrene biraz daha vakit ayırmayı deneyebilirsin. Özellikle de yakın arkadaşların.a Bununla birlikte, yakın birinden sana ufak bir hediye gelecek ve bununla çok mutlu hissedeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Kalbinin derinlerinde birini affedemiyorsun. O insan da bu dönemlerde seninle iletişime geçmek istiyor. Onun çok pişman olduğunu görüyorum. Kalbindeki saf sevgiyi de hissedebiliyorum. Her insan ikinci bir şansı hakeder. Bununla birlikte, aşk hayatında da beklenmedik gelişmelere hazır ol. Hiç beklemediğin bir anda aşk hayatın tamamen değişecek! Yavaş yavaş hayatın değişmeye başlıyor...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Sevdiğin bir insan ile aranda ufak tartışmalar geçebilir. Aslında sorun, birbirinizi çok sevmenizden ancak her şeyi doğru düzgün konuşmamanızdan kaynaklanıyor. Ayrıca, bugünden itibaren kariyerinin de yükselişe geçtiğini görüyorum. Buralara gelmek için çok emek verdin. Sonunda karşılığını alıyorsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kafan bir konuda oldukça karışık. Bence bu noktada aile büyüklerinden ya da fikirlerine önem verdiğin bir dostundan yardım isteyebilirsin. İnan ki bu sana çok iyi gelecek. Bazı problemlerin içindeyken, onlara bir çözüm bulmak çok daha zor hale geliyor.  Bununla birlikte, yakın çevrenden biri ufak bir rahatsızlık geçirebilir. Onun yanında olman gerekli.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Sen her şeyin bir zamanı olduğuna inanan insanlardansın. Aceleci davrandığında hep bir hata yaşanmış. Fakat bazen bakış açını değiştirmen gerekiyor. Bugün de biraz cesur olmalı ve aklındaki o şeyi gerçekleştirmek için adım atmalısın. Bununla birlikte, iş ya da eğitim hayatında olayları biraz boşlamış gibisin. Bir an önce kendine gelmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seni geçtiğimiz günlerde kim kırdı bilmiyorum ancak o insan resmen pişmanlıktan kıvranıyor! Seninle tekrar konuşabilmek için planlar yapıyor. Bence biraz dah beklemesinde bir sorun yok. Bırak, hatasının farkına varsın iyice. Bununla birlikte, bir süredir kalbinde olan insanın artık duygularına karşılık verdiğini hissedecek ve bu nedenle de karnındaki kelebeklerin yeniden canlandığını hissedeceksin!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugünün ilk saatlerinde enerjin biraz düşük olabilir. Bu nedenle de çevrene karşı gergin bir tutum izleyebilirsin. Bu tutum, insanlar tarafından antipatik algılanmaya çok müsait. O yüzden dikkatli olmalısın. Bununla birlikte, maddi olarak biraz sıkışık bir dönemden geçiyorsun. Eline geçen parayı biraz yatırıma ayırmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bir dönem, arkadaşlık ilişkilerine gerektiğinden fazla değer vermişsin. Bu da, senin insanların gerçek yüzünü görmene neden olmuş. Kime daha çok değer vermen ya da kime daha az değer vermen gerektiğini görür olmuşsun. Bugün de insanların gerçek yüzünü anladığın olaylar yaşayabilirsin. Ayrıca seni sağlık konusunda uyarmalıyım. Biraz dikkat etmezsen kendine, kırgınlık yaşamaya başlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geleceğinle ilgili bazı sorunlar kafanı çok fazla karıştırıyor. Bu da şu ana odaklanmanı engelliyor elbette. Her şey olacağına varır, bu kadar düşünme! Bununla birlikte, gideceğin bir yerde eskiden görüştüğün biriyle denk gelebilirsin. Kafanı karıştırmasına izin vermemelisin. Artık yeni denizlere yelken açmanın vakti.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Güneş"

Seçtiğin kart; "Güneş"

Kalbinin derinlerinde sevdiğin insanla ilgili büyük planların var ancak bunu çevrenle paylaşamıyorsun çünkü insanlardan çekiniyorsun. Bunun, sadece senin hayatın olduğunu unutma. Gönlüne göre yaşa! Bununla birlikte, maddi olarak içine girdiğin sorunlu dönem kısa bir süre sonra düzelecek. Kendini çok sıkmamanı öneriyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın