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Tarot Falına Göre 26 Ekim Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 26 Ekim Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
25.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Ekim Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

İş ortamından biriyle yakın zamanda ufak bir tartışmaya girebilirsin. Bana soracak olursan haklı olan taraf sensin. Fakat bu tartışmada biraz fevri tavırların olduğunu görüyorum. Eğer kendine hakim olmazsan  haklı olman bir şeyi değiştirmeyecek. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda bir yolculuğa çıkabilirsin gibi görünüyor. Gideceğin yerde senin yolunu uzun zamandır gözleyen biri var. Bu kişi şu an sana çok uzak gelebilir. Fakat onu gördüğünde, kalbinde pır pır edecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Kiminle konuşsan sana derdini anlatıyor. Senin derdin sana yetmezmiş gibi hem de! Bence buna bir son vermek için kendine zaman ayırmalısın. Bugüne kadar insanlara hiç hayır diyememişsin. Artık hayır demenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bununla beraber, sağlık açısından seni zorlayan birtakım sorunlar olacak. Dikkatli olmalısın. Ama korkulacak bir şey de şimdilik yok. Kontrollerini aksatma :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir arkadaşına destek olacaksın. Fakat bu süreçte cümlelerine dikkat etmen gerekiyor. O, hassas bir dönemden geçiyor. Senin cümlelerini yanlış anlayabilir ve aranızda istenmeyen durumlar oluşabilir. Bununla beraber, eski arkadaşlarına dikkat etmelisin. Bugünlerde seni özlediğini söyleyerek sana mesaj atanlar, arayanlar olacak. Bu kişilerin asıl amacını ben bile görebiliyorum :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

İkili ilişkilerde son dönemlerde şansın açılmış. Artık hayatında iyi yönde gelişmeler oluyor. Mesela pek yakında yeni bir aşka yelken açabilir, kendini hiç olmadığı kadar mutlu hissedebilirsin. Bir maşallah diyeyim de, nazarımız falan değmesin sonra! Bununla beraber, bu dönemle birlikte hayalini kurduğun şeyler için adım atacaksın. Kariyerinde yükselişe geçiyorsun...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçirdiğin güzel bir dönem olmuş son günlerde. Fakat bunun fazla uzun sürmeyeceğini üzülerek belirtmem gerek. Bu haftadan itibaren seni stresli bir dönem bekliyor diyebilirim. Ertelediğin işler vardı ya hani, bu dönemde çok daha fazla önem kazanarak çıkıyor karşına. Bununla beraber, arkadaşlarınla ilgili tartışmaya yol açacak beklemediğin bir olay yaşanacak. Resmen sabrın sınanacak bugünlerde. Sana boş şans diliyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Senin duygusal ve sezgileri güçlü bir yapın var. Çevrendeki kişiler de senin bu huyunu biliyor, hatta sana imrenerek bakıyorlar. İnsanlara tavsiye vermek konusunda senin üstüne yok. Sen sevileni sayılan bir insansın. Peki ya söz konusu tavsiye olunca kendine hiçbir faydan olmadığının da farkında mısın? Biraz kendi içine ayna tutmanı istiyorum. Bununla beraber, bugünlerde maddi açıdan rahatlayacağını görüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Sen çevrendekilere karşı büyük bir çaba içerisindesin. Özellikle de ailene. İlişkinizi düzeltmek içinden elinden geleni yapıyorsun. Fakat ipleri bir bıraksan, kimsenin uğraşmayacağını düşünüyorsun. Bence ne kadar korksan da bunu yapmalısın. Bazen gerçekleri görmek ne kadar acı olsa da bizleri ileride yaşayacağımız kötülüklerden korur. Bununla beraber, bugünlerde yanında olacak bir isim görüyorum. Bu kişi sadece senin iyiliğini istiyor, seni tüm kalbiyle seviyor. :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kariyer hayatında büyük başarılara imza atacaksın! Senin adına çok mutluyum. Bugüne kadar okul hayatında hep başarılı olmuşsun. Artık kendini iş yerinde de kanıtlama zamanı geldi. Özel hayatında kafanı kurcalayan seni rahatsız eden sorunlar olsa da artık onlara odaklanmıyorsun. Böylece hayatının başka bir alanında yükselişe geçiyorsun. Bununla beraber, kalabalık bir ortama gireceksin bu aralar. Tüm dikkatleri üzerine çekeceğinden hiç şüphem yok. Aman nazara dikkat!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Şu sıralar her anlamda sıkıntıdasın sanki. Olan bitenler seni çok yormuş, bunalmışsın. Neyse ki bu dönemin sonunda, bunların hepsi geçecek. Sadece biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Bununla beraber, yakın zamanda bir teklif alacaksın. Bu beklediğin bir iş teklifi olabilir. Tabii bu haberle birlikte havalara uçacaksın. Seni tüm kalbimle tebrik ederim. Nice başarılara!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Aşk hayatında birtakım gelişmeler olduğunu görüyorum. İsminde 'H' harfi olan biri seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bugüne kadar karşısına bazı fırsatlar çıkmış ama heyecanından yanına bile yaklaşamamış! Bakalım neler yaşanacak? Ayrıca, maddi açıdan da bazı sorunlarla karşılaşacağını söyleyebilirim. Biraz tutumlu olmanı öneririm.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

İş hayatındaki azmin herkesin dikkatini çekiyor. Çabalarının sonucunu da pek yakında alacaksın. Bundan sonrası için de güzel günlerin geleceğini garanti ediyorum sana. Bununla beraber, aşk hayatınla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorsun.  Aklındaki kişiye bir türlü duygularını açamıyorsun. Bu arkadaşınla arandaki iletişimi bozmak istemiyorsun. Bence her şeyi göze alıp cesaret etmelisin artık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kendini bunalmış ve çaresiz hissediyorsun. İnan bana hepimiz zaman zaman böyle hissediyoruz. Hele ki son günlerde. Kötü zamanlarda insan yalnız hissetmeye meyilli. Unutma ki asla yalnız değilsin. Hatta binlerce, milyonlarca insan senin gibi hissediyor. Biz senin yanındayız :) Tüm bunların yanında, bir değişim sürecine girdiğini görüyorum. Bu değişiminin olumlu anlamda olacağını söyleyebilirim. İçini ferah tut.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨

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