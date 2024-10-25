Tarot Falına Göre 26 Ekim Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

İş ortamından biriyle yakın zamanda ufak bir tartışmaya girebilirsin. Bana soracak olursan haklı olan taraf sensin. Fakat bu tartışmada biraz fevri tavırların olduğunu görüyorum. Eğer kendine hakim olmazsan haklı olman bir şeyi değiştirmeyecek. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda bir yolculuğa çıkabilirsin gibi görünüyor. Gideceğin yerde senin yolunu uzun zamandır gözleyen biri var. Bu kişi şu an sana çok uzak gelebilir. Fakat onu gördüğünde, kalbinde pır pır edecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ✨