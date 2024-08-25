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Tarot Falına Göre 26 Ağustos Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 26 Ağustos Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Ağustos Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Güneş"

Seçtiğin kart; "Güneş"

Son zamanlarda kendinle ilgili bazı sorunlar yaşıyorsun gibi geldi bana. Bugün, bu durumu yakın çevrenden biriyle paylaşmak sana çok iyi gelecek ve kendini daha güçlü hissetmene neden olacak. Oh be! Uzun zamandır bu hisse hasret kalmıştın. Ne mutlu bana! :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşayacaksın. Toksik ilişkiden uzak bir ilişki seni bekliyor! Ayrıca, sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemin içindesin benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Maddi konularda kendini büyük yüklerin altında hissediyorsun fakat önümüzdeki günlerle beraber bu konuya bir açıklık getirecek ve bulunduğun durumu düzeltme şansı elde edeceksin. Bol şans diliyorum sevgili okurum. Her şey gönlüne göre olsun! Bununla birlikte, sağlık konusunda da bazı şeyleri hafife alıyorsun gibi geldi bana. Senden, bu konuyu biraz daha önemsemeni istiyorum. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün ilk saatlerde biraz stresli olabilirsin sevgili okurum. Son zamanlarda yaşadığın olaylar seni yormuş ve en ufak bir şeye bile patlamaya hazır bir hale gelmişsin. Böyle hissetmen çok normal. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun diyebilirim. Başaracağına inancım tam! Adımlarını korkmadan atman gerekiyor benden söylemesi! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, bir konu hakkında mantığını bir köşeye bırakarak bazı duygusal kararlar vereceksin gibi geldi bana. Normalde; hayatında verdiğin kararlara, duygularını çok fazla karıştırmak istemiyorsun. Bence bir denemen gerekiyor. Bakalım neler bekliyor seni? :) Bununla beraber, maddi açıdan biraz daha sıkıntıda gibisin geldi bana. Yakında eline bir miktar para geçecek ve borçlarını kapatabileceksin. Bu süreçte kendine bütçe planı oluşturabilirsin. Sana faydası olacaktır! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Yakın bir süre öncesinde, çok değer verdiğin bir arkadaşının başına kötü bir şey gelmiş ve sen de yapman gereken davranışı sergileyerek o arkadaşının yanında olmaya çalışmışsın. Bu davranışın ile olması gerekeni yapmışsın. Seni tebrik ediyorum. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Bir iş teklifi alacaksın ve bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Beni neden uyarmadın deme :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, duygusal olarak bir şeyler hissettiğin kişiden mesaj alabilirsin. Ben yine bunu söyleyeceğim ancak aranızda bir belirsizlik olduğunu görüyorum. Tabii hal böyle olunca psikolojik olarak çok yorulmuşsun. Biraz kendine dönmen gerekiyor bence. Daha güzelleri seni bulacak :) Bununla beraber, yakın çevrenden biri sana sürpriz yapacak. Bu arkadaşının isminde 'Y' harfi var. Ay çok heyecanlıyım senin adına! Gelişmeleri paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son zamanlarda her şeyi kafana takıyor ve kendini gereksiz yere üzüyorsun gibi geldi bana. Özel hayatında yaşadığın sorunlar günlük hayatını da olumsuz etkiliyor. Bugünün, kendini arındıracağın bir gün olmasına ne dersin? Bence sana çok iyi gelecek. İhmal etme kendini lütfen :) Bununla beraber, biri arkandan konuşuyor. Bu kişiye dikkat etmelisin. Seni olumsuz anlamda etkilememeli bu kişi sevgili okurum. En doğrusu onu hayatından çıkarman olacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Geçmişteki ilişkinde çok fazla haksızlığa uğradığını görüyorum. Bu kişi, her kavga ettiğinizde bir şekilde haklı çıkıyormuş. Manipülasyon böyle bir şey :) Yakın zamanda da eski sevgilin sana karşı yaptığı haksızlıkları anlamış. Bence hayatına onsuz devam etmelisin. Gereksiz insanlara hayatında yer olmamalı değil mi? Bununla beraber, kariyerinde de birtakım aksaklıklar olacak. Biraz daha sabırlı olman ve emek harcaman gerekiyor. Sana olan inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, uzun zamandır yapmak istediğin ancak iş yoğunluğundan dolayı zaman bulamadığın o şeye başlayacaksın. E geç olsun güç olmasın değil mi? Bakalım neler yaşanacak? Meraktayım :) Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacağını söylemeliyim. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Mutluluktan ayakların yerden kesilecek resmen! Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Önümüzdeki günlerde kendini herkesten uzaklaştırmaya ve kafanı dinlemeye karar vereceksin. Bu da sana çok iyi gelecek. Birkaç gün bir yerlere kaçmaya ne dersin sevgili okurum? Bence harika fikir :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahatlama yaşayacağın günler seni bekliyor diyebilirim. Eline geçecek olan para ile istediğin o eşyayı alabileceksin. Ayrıca, yakın zamanda güzel haberler alacağını da söylemem gerekiyor. Bu haber sana en yakınlarından gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, uyandığın ilk dakikalardan itibaren kendini yorgun hissedebilirsin. Bazen ben de yattıkça yoruluyormuş gibi hissediyorum. Hepimiz zaman zaman bu tarz durumlar yaşıyoruz. Bunu kabul etmelisin :) Bununla beraber, ailenden birinin de sana yakın zamanda sürpriz yapacağını söyleyebilirim. Şimdiden meraklandım! Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceksin. Önüne çıkacak engelleri da çok rahat bir şekilde aşacaksın. Kendine güvenmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Böyle direkt olarak konuya girmek istemiyorum ancak gün içinde bazı kötü haberler alabileceğini görüyorum. Bu konuda da soğukkanlılığını korumanı istiyorum. Her şey gelip geçici. Bunu unutmaman gerekiyor bence. Lütfen yıpratma kendini :) Bununla beraber, biraz kaygılı gördüm seni sevgili okurum. Düşüncelerini kağıda dökmek seni rahatlatabilir. Tabii benimkisi sadece bir fikir. Son kararı yine sana bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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