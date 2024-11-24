Tarot Falına Göre 25 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçmişte, döneceğinden adın gibi emin olduğun birinin seni yanıltması fazlasıyla etkileyici olmuş. Aslında daha öncesinde birkaç kez ayrılığınız olmuş ancak geldiğiniz son nokta hep birbiriniz olmuşsunuz. Bu konuda yine aynısını yaşayacağınızı düşünürken tam tersi olması karşısında uzun bir süre etkisinden çıkamamışsın. Şu an, ne kadar kendi hayatına devam etsen de bazen ansızın o kişiyi düşünürken buluyorsun kendini. Kadere inanan birisi olduğum için biraz zamana bırakmanı önerebilirim. Senin için hayırlısı olan bu ise zaten bir gün tekrar kavuşursunuz.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️