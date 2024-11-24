onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 25 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Tarot Falına Göre 25 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
24.11.2024 - 18:35

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Kasım Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Hayatın boyunca sürekli yanında olduğunu düşündüğün birisiyle bir süredir ayrı kalmışsınız. Sanki onu eskisi gibi tanımadığını düşünüyorsun. Bence ona biraz zaman tanımalısın. İlerleyen günlerde tekrar senin yanına geleceğini görüyorum. Herkes ikinci bir şansı hakeder.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Geçmişte birini kırdığını ve bu davranışı çok daha sonra fark ettiğini görüyorum. Aslında senin amacın karşıdakini kırmak değilmiş. Fakat fevri tavırların onu biraz üzmüş. Bana kalırsa ona karşı bir adım atmalısın. Bu devirde bu denli yakınlıklar kolay kurulmuyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son günlerde havalardan dolayı fazlasıyla modunun düşük olduğunu görüyorum. İnan bana, hepimiz aynı ruh halini paylaşıyoruz. Bununla beraber, aşk hayatında birtakım gelişmelerin olacağını söylemem gerekiyor. İsmi 'E' harfiyle başlayan bir kişi seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bu kişiye bir şans vermelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda, arkadaşlarından biraz uzaklaşmış olsan da iletişimi tamamen koparmadığını görüyorum. Aslında, gün içinde fazlasıyla yoğun olduğun için bu durumdan çok da rahatsız olmadığını düşünüyorum ancak gün içinde, sanki bir arkadaşının sana ihtiyacı varmış gibi hissedebilirsin. Bana kalırsa, moralinin bozuk olduğunu düşündüğün bu arkadaşınla iletişime geçerek ufak bir kontrol yapabilirsin. Böylece sonrasında keşke diyeceğin şeylerin de önüne geçmiş olursun. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün ailenle ilgili birtakım problemler yaşayabilirsin. Ailenin seni çok fazla sıktığını düşünüyor olabilirsin ancak sonrasında, aslında senin iyiliğin için böyle davrandıklarını anlayacaksın. Tabii böyle hissetmenin sebeplerinden bir tanesi de son zamanlarda kişisel alanlarınızın daralması da olabilir. Bu durumun geçici olduğunu söyleyerek kalp kırmamaya dikkat etmeni öneriyorum. Hem kendi kendine stres yapman hem de aile üyeleri üzmen, içinden çıkılamayacak sorunların temel taşı olabilir. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Artık yeni aşklara yelken açman gerektiğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Etrafında sürekli kavga, kaos ve anlaşmazlık yaşandığını görüyorum. Sen ne kadar bu olaylara karışmak istemesen de bir şekilde olayların ortasında buluyorsun kendini. Artık bu durumdan sıkıldığını ise kartı açar açmaz hissettiğimi söyleyebilirim. Bunu engellemek için de, uzun süredir eksikliğini yaşadığın gönül işlerine doğru yönelmeni tavsiye edebilirim. Böylece birazcık da olsa bulunduğun ortamdan uzaklaşabilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Kimin ne dediğini çok önemsememen ve tamamen kendi isteklerinle yaşaman gerektiğini düşündüğün bir gün olacak. Bana soracak olursan da insanları biraz daha az düşünmeli ve bunu da hayatının bir mottosu haline getirmelisin. Bununla beraber, gün içinde alacağın haber sonrasında olması gerekenden çok daha fazla üzüleceğini görüyorum. Bu durumu ise tamamen duygusal yapına bağlıyorum. Bence bu konuda sağlık açısından da etkilenmemek için bazı şeyleri salman konusunda kendini zorlamalısın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Neden olduğunu tam olarak anlayamadım ancak bu dönem kendini hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissediyorsun. Motivasyon konusunda büyük sorunlar yaşadığın bu günlerin artık geride kalacağını ve tekrar motivasyonunu kazanacağını söylemek istiyorum. Bununla beraber, son dönemlerde yaşadığın maddi sorunlar da enerjini fazlasıyla düşürmüş ancak çözemediğin sorunlar için zihnini bu kadar meşgul edersen, çok fazla zorlanacağın konusunda seni uyarmam gerekiyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Kartı açar açmaz aldığım enerjiye göre aklımdan geçen ilk cümle 'Kim bilir nasıl sorunlarla uğraşıyorsun sen' oldu. Çevrende ise bunu görebilen nadir insanlar var ve sen de artık bu insanlarla bağlarını kuvvetlendirmek istiyorsun. Bana soracak olursan da bence en iyisini yaparak doğru yoldasın. Bununla birlikte, sorunlarını çözmek için yalnız kalman gereken bir döneme girdiğini belirtmek ve sorunlarla yüzleşmen gerektiğini söylemek istiyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Geçmişte, döneceğinden adın gibi emin olduğun birinin seni yanıltması fazlasıyla etkileyici olmuş. Aslında daha öncesinde birkaç kez ayrılığınız olmuş ancak geldiğiniz son nokta hep birbiriniz olmuşsunuz. Bu konuda yine aynısını yaşayacağınızı düşünürken tam tersi olması karşısında uzun bir süre etkisinden çıkamamışsın. Şu an, ne kadar kendi hayatına devam etsen de bazen ansızın o kişiyi düşünürken buluyorsun kendini. Kadere inanan birisi olduğum için biraz zamana bırakmanı önerebilirim. Senin için hayırlısı olan bu ise zaten bir gün tekrar kavuşursunuz. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugüne kadar arkadaş ortamında sürekli bir değişim olduğunu görüyorum. Aslında başta bu duruma çok fazla takılıyormuşsun ancak sonrasında böyle yaparak sadece kendini üzdüğünün farkına varmışsın. Bana soracak olursan da bu konuda rahatlaman senin için fazlasıyla iyi olmuş. Sonuçta, hayatında olmak isteyen kişiler ne olursa olsun yine sana gelir değil mi? Zaten gitmeye meyilli olan birini ne kadar süre hayatında tutmaya devam edebilirsin ki?

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçtiğimiz hafta son derece yoğun geçmiş. Neyse ki bu hafta düşüncelerine yoğunluk verebildiğin günlerin olacak. Bununla beraber, tüm arkadaş çevren ile ilgili bir düzenleme yapabileceğini görüyorum. Bu da çevrende sadece gerçekten kalması gereken insanları bırakacağın anlamına geliyor. Bu düzenlemeden sonra çok daha iyi bir dönem seni bekliyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın