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Tarot Falına Göre 25 Eylül Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Eylül Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
24.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Eylül Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, sağlığınla ilgili kendine dikkat etmen gerektiği bir dönemdesin. Aksi takdirde ufak sorunlarla karşılaşabilirsin. Vitaminlerini almayı, özellikle bol bol su içmeyi unutma. Stresli dakikalar yaşayabilirsin. Stresini atmak için yürüyüş yapmayı tercih et. Farklı yollara saparsan, oradan çıkman bir hayli zor olacak. Son olarak; uzak bir akrabandan üzücü bir haber alabilirsin. Sevdiklerinin kıymetini bilmeyi öğreneceksin...

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, çok sevdiğin ve değer verdiğin bir arkadaşının başına gelen tatsız bir olay var. Onun için fazlasıyla endişeli olduğunu görüyorum. Aslında bu durumu yaşamanız bir yandan da o kişiyi ne kadar sevdiğini anlamanı sağlayacak. Bu sayede hayatımızın ne kadar geçici olduğunu fark edecek ve kendi hayatında da bazı değişikliklere gideceksin. Bununla beraber, kariyerinde stresli dakikalar yaşayabilirsin. Neyse ki planlı ilerlersen her şeyin üstesinden geleceksin.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, uzun süredir geçmesini beklediğin o yoğun dakikaları sonunda atlatıyorsun. Rahat bir nefes almak senin de hakkın, değil mi? Yarından itibaren biraz daha olsa rahatladığın bir dönemdesin. Artık uzun süredir ertelediğin o işleri yapabilir, dizilerini, filmlerini izleyebilir, spora başlayabilirsin. Tabii bir de partnerine, eşine ve çocuklarına zaman ayırmalısın. Eğer benim bir ilişkim yok diyorsan şimdiden müjdeyi verdiğimi anlamışsındır!

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son zamanlarda kariyerinde hızlı bir yükselişe geçtiğini görüyorum. Fakat çevrendeki bazı kişiler seni yapman gereken şeylerden alıkoyuyor resmen. Senin başarılı olmanı istemiyorlar. Senin de tahmin ettiğin arkadaşlarınla arana mesafe koyup koymama konusundaki son karar, elbette sana ait. Benim tavsiyemi istersen, bazı durumlarda önceliklerimize dikkat etmemiz gerektiğini söylerdim. Bununla beraber, bu hafta içinde eline beklemediğin bir miktarda para geçebilir. Bu parayı hemen harcamamalı ve bir kenarda biriktirmelisin :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Geçtiğimiz günlerde ailenle yaşadığın bir problem, enerjini dibe çekmiş. Bu nedenle yapman gereken şeylere de bir türlü odaklanamamışsın. Bugünden itibaren motivasyonunu tekrar kazandığını görüyorum. Yeni bir karar almadan önce, hayatındaki sorunların çözümüne odaklanmalısın. Bununla beraber, gün içinde kariyerinle ilgili bazı olumlu gelişmeler yaşayacağın müjdesini de vermek isterim. Güzel günler pek yakın! 🥳 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Biraz garip karşılayabilirsin ancak son zamanlarda beslenmene dikkat etmediğini söylemeliyim. Bu konuda tabii ki istediğini yiyip, istediğini yememe konusunda serbestsin. Fakat sağlığın beni biraz endişelendirdi. Bugünden itibaren daha sağlıklı bir beslenme düzenine dönüş yaparak metabolizmanı ve bağışıklığını düzene sokabilirsin. Yeni bir düzen, aşk hayatında da kapını çalacak gibi duruyor! Bugünlerde yeni bir insanla tanışabilir, derin bir muhabbet kurabilirsin...

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, yakın çevrendeki arkadaşlarının senin için ne kadar harika birer dost olduğunu anlayacaksın. Bu demek oluyor ki, kötü bir olay yaşayacaksın. Evet. Fakat bu kötü olayı onlar sayesinde kolayca atlatacaksın. Ayrıca bugünlerde okulunda veya iş yerinde sorumluluklarının arttığını görüyorum. Kısa bir zaman içinde emeklerinin karşılığını alacağını belirtmeliyim. Pes etmeden, biriktirdiğin güzel insanlarla yola devam!

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçmişinde takılı kaldığın ve her zaman kafanı kurcalayan birisi var. Hala gerçekleşmemiş ihtimaller üzerinde kafa yoruyorsun. Aşk hayatındaki düzensizliği bu olaylara, bu kişiye bağlıyorsun. Halbuki artık bir silkelenmeli, kendine gelmelisin. Bugüne kadar sadece kendine boş yere yüklendiğini fark edeceksin. Kafanda kurduğun düşünceler, seni strese de sokmaya başlamış. Böyle giderse ruhsal sıkıntıların bedenine de yansıyacak, benden söylemesi.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bu dönemle birlikte eline geçen bir miktar para var. Bu parayı çok dikkatli kullanmalısın. Geçtiğimiz aylarda yaşadığın maddi sorunlar ve düşünmeden yaptığın harcamalar seni bir hayli yormuş görünüyor. Neyse ki önümüzdeki günlerde seni rahatlama bekliyor. Bununla birlikte, hoşlandığın kişinin tutarsız tutumları karşısında artık ne yapacağını bilmez bir haldesin. Gönderdiği sinyallerin anlamını okumakta zorlanıyorsun. Bana kalırsa, onu kendi haline bırakmalısın. Üstüne gittikçe kaçtığını göreceksin aslında...

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Birine ne kadar değer verirsen ver, o değeri senin de görmen gerek. Bugün maalesef, hayal kırıklığı yaşadığın bir gün olacak. Çevrendeki insanlara verdiğin değeri ölçüp, tartacaksın. Ne kadar iyi niyetli davranırsan davran, insanlar tarafından hep kırılıyorsun! Artık buna bir son vermeli, insanların gerçekte kötü olduğuna inanmalısın sanırım...

Bununla beraber, son zamanlarda ailenin maddi olarak bazı sıkıntılar çektiğini görüyorum. Harcamalarına dikkat ederek onlara ufak bir destek olmayı dene.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kendini enerjisi düşmüş ve biraz da yorgun hissediyorsun. Bunda elbette havaların da etkisi var. Fakat özellikle kendi kafanda kurduğun düşüncelerin seni çok kötü etkilediğini görüyorum. Bir arkadaşınla konuşarak kendini rahatlatmaya bak. Ha bu arada; yanlış anlamaların önüne geçmek için, daha çok dinlediğin ancak daha az konuştuğun bir gün geçirmeni tavsiye ediyorum. Fazla söze gerek yok sonuçta değil mi? :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Geçtiğimiz gün aldığın haberler seni biraz üzmüş. Bu durumu da kimseye söylememişsin. Fakat ben senin içini bilirim yahu! Enerjini geri kazanmak için biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Arkadaşlarınla olan planını iptal edebilirsin. O sana iyi gelen diziyi aç ve sakinleşmeye bak. Bununla beraber; aşk hayatındaki sıkıntıları, o kişiyle yapacağın konuşma ile biraz daha hafifleteceksin. Fakat öncelikle kendi duygularına hakim olmalısın.

Yarın yine görüşürüz ❤️

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