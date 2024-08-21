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Tarot Falına Göre 22 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 22 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 20:42

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Ağustos Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Normalde, sürekli etrafındaki insanları memnun etmen gerekiyormuş gibi hissettiğini görüyorum. Aslında durumdan sen de hoşnut olduğun için bu şekilde davranıyorsun. Bence bu durumu biraz sınırlandırmalısın. Bu durum nereye kadar devam edecek? Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Dediklerimi önemse olur mu? Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi geldi bana. Buna hazırlıklı olmalısın. Sana şimdiden mutluluklar diliyorum. Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bir süre önce hayatın için bazı kararlar vermişsin ancak etrafındaki kişiler bu fikrini pek onaylamamış gibi geldi bana. Sen, ne kadar söylenenleri kafana takmasan da bir şekilde etkilenmişsin. Bence buna 'dur' demen gerekiyor. Sonuçta bu hayat senin değil mi? :) Ayrıca, maddi açıdan da rahata ereceğini belirtmem gerekiyor. Sadece biraz daha zamanı var sevgili okurum. Bu süreçte sabırlı olman gerekiyor. Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bu aralar maddi açıdan oldukça sıkıntıda olduğunu görüyorum. Senden bu konuda biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Yakında eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Oh be! Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum ama biraz oluruna bırakmanı istiyorum senden. Aksi halde kendini olumsuz anlamda etkilemeye devam edeceksin. Buna gerek yok değil mi? Ayrıca, yakında birtakım gelişmeler olacak hayatında. Beklemede kal! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Hayatında, sana her zaman destek olan birisi var gibi geldi bana. Ne yaparsan veya nasıl hissedersen bu kişiyle paylaşıyorsun. Bu kişinin kıymetini bilme gerekiyor. İsminde 'E' harfi var. Keşke herkesin hayatında böyle insanlar olsa :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Önüne birtakım engeller çıkabilir. Fakat, üstesinden geleceksin. Kendine güvenmen gerekiyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bu aralar yapman gereken birçok iş varmış ancak sen de birtakım sebeplerden ötürü bu işleri ertelemek zorunda kalmışsın. Üzülerek söylüyorum ki böyle devam ettiğin takdirde bu yüklerden kurtulamayacaksın. Bence bugün bir adım atmalısın. Had harekete geç :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bu aralar, değer verdiğin bir arkadaşınla aran bozulabilir ve bu noktada hayatınla ilgili bazı önemli kararlar vermek zorunda kalabilirsin sevgili okuyucum. Hepimiz hayatımızda bu tarz şeyler yaşayabiliyoruz. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı sıkıntılar var gibi geldi bana. Bu süreçte biraz sakin olmanı ve karşılıklı iletişim kurmalısın. Cümlelerini seçerek konuşman gerekiyor benden söylemesi. Ayrıca, yakında arkadaşlarından biri sana sürpriz yapacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Geçmişte, insanlara karşı biraz ön yargılı yaklaşmışsın ve birçoğuna karşı çok da olumlu şeyler hissetmemeye başlamışsın. Bugünden itibaren bu düşünceleri törpüleyeceğini görüyorum. Değişime açık olmalıyız sonuçta değil mi? :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve manevi desteğini hissettirmelisin. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, hiç görüşmek istemediğin ve senden uzak durmasını istediğin birinden bir haber alabilirsin gibi hissettim. Son zamanlarda kendini çok yalnız hissediyorsun ve bu nedenle de hata yapmaya meyillisin. Dikkatli olman gerekiyor sevgili okurum. Her şey gelip geçici :) Ayrıca, güzel bir haber alacağının da haberini vermeliyim. Sadece biraz daha sabretmen gerekiyor. Ayrıca, yakında iş teklifi alabilirsin. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Yakın arkadaşlarından biri sana bilmediğin bir nedenden dolayı tavır almış gibi geldi bana. Senin de tahmin ettiğin bu arkadaşınla, sorunları konuşarak çözmeni tavsiye ediyorum. Olmamış gibi davranmanın bir anlamı yok sonuçta. Bu konuya bir el atmalısın. Uzamasın boşver :) Bununla beraber, şiddetli baş ağrısıyla karşı karşıya kalabilirsin. Bol su tüketmeyi ihmal etme olur mu? Gürültülü ortamlardan da uzak durman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bundan bir hafta öncesine kadar, en son ne zaman kendine vakit ayırdığını sen de hatırlamıyormuşsun. Tabii sonrasında, uygun fırsatlar yakalayıp eski enerjini geri kazanmışsın. Senin adına çok mutluyum! :) Bununla beraber, yakın zamanda eline bir miktar para geçecek ve istediğin o şeyi alacaksın. Şimdiden güle güle kullan :) Ayrıca, yakında birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişim sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bu aralar; etrafındaki herkesin enerjisinin düştüğünü görüyorum ancak sen, bir şekilde enerjini yüksek tutmayı başarıyorsun. Keşke herkes senin gibi olsa sevgili okurum. Ne mutlu bana! :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. diyebilirim. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Mutluluklar dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. Her şey gönlüne göre olsun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Kafanda, geçmişte yaşadığın ancak hala çözüme kavuşmamış bazı şeyler var gibi geldi bana sevgili okurum. Bunları çözebilmek adına bugün bir arkadaşınla telefon konuşması yapacak ve tüm durumları halledeceksin. Her şey kafanda daha da netleşecek. Bana güven. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Kendine bütçe planı oluşturmanda fayda var sevgili okurum. Sonra neden bana daha önce söylemedin deme :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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