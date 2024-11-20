Tarot Falına Göre 21 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Alacağın kararlarda pek emin olamıyorsun sanki. Tam da bu noktada, bir kadının desteğini görüyorum. Sevgilin, annen veya yakın bir arkadaşın olabilir bu kadın. Onunla yapacağın bir konuşma sana oldukça iyi gelecek. Hayata yeni bir bakış açısı kazanacağın bu konuşmanın ardından, kendine olan güvenini de tazeleyeceksin. Kendini kariyere, akademiye adayıp da güzel duyguları ihmal etme olur mu? Hayat aşksız pek de güzel olmuyor :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️