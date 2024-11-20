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Tarot Falına Göre 21 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

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Tarot Falına Göre 21 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
20.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Kasım Perşembe günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Arkandan konuşan birisi var. Üstelik bu kişinin çok üzücü bir şekilde, arkadaş ortamından olduğunu görüyorum. Bu kişi senin yüzüne gülüyor, hatta sana sırlarını anlatarak seninle farklı bir yakınlık kurmaya çalışıyor. Bu kişinin yakınlığına inanmamalısın. Ayrıca, bugün laacağın bazı kararlar seni zorlayacak. Fikirlerine önem verdiğin birisiyle görüşebilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Havalar seni biraz bunaltmış. Zaten üzgün olmaya yer arıyormuşsun, kapalı havalar da bunun için çok güzel bir fırsat olmuş. Bence kendine biraz zaman tanımalı ve bu duygularını doyasıya yaşamalısın. Bazen melankoliden kaçmamak gerekiyor. Bu sürecin sonunda rahatlayacağını görüyorum. Ayrıca sonrasında işlerine ve okuluna odaklanmayı ihmal etme. Yoksa çok fena bocalayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Zamanında sen sonuna kadar haklı olsan da gücüyle seni ezenler olmuş. Haksızlığa uğradığın için üzülmüş, düşüncelerini de tam olarak açıklayamamışsın. Bence artık buna bir son vermeli ve kendini daha fazla ezdirmemelisin. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor! Yine de sen tedbirli ol, planlarını ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Manevi olarak kendini biraz zor durumlar içinde bulmuşsun. Bugün, bu konuya dair yakınlarınla bir konuşma yapabilirsin. Psikolojik açıdan rahatlayacağını düşünüyorum. Ayrıca iş yerinde veya okulunda yaşayacağın bir gelişme, senin kendine olan güvenini yerine getirecek. Şansının döneceğini, seni güzel günlerin beklediğini görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Alacağın kararlarda pek emin olamıyorsun sanki. Tam da bu noktada, bir kadının desteğini görüyorum. Sevgilin, annen veya yakın bir arkadaşın olabilir bu kadın. Onunla yapacağın bir konuşma sana oldukça iyi gelecek. Hayata yeni bir bakış açısı kazanacağın bu konuşmanın ardından, kendine olan güvenini de tazeleyeceksin. Kendini kariyere, akademiye adayıp da güzel duyguları ihmal etme olur mu? Hayat aşksız pek de güzel olmuyor :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Son zamanlarda kafanda kurduğun bir olay var. Bu olayın gerçek yüzünü bugün fark edeceksin. Bu da senin içini rahatlatacak. Bununla beraber, yakın zamanda bir etkinliğe katılabilirsin. Bu etkinlikte, hem gözüne hem de kalbine hitap eden birisiyle karşılaşabilirsin. O kişinin de senden aynı enerjiyi alacağını söylemeliyim. Siz güzel bir ikili olacaksınız.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Sanki son günlerde kendini yalnız hissediyorsun. Kime, neye inanacağını bilemiyorsun. Bazı yakın arkadaşlarının senin arkandan konuştuğunu duymuşsun. Fakat hayat böyledir. Hep de en ihtimal vermediğimiz insanlar üzer bizi. Kendini biraz rahatlatmak için, bulunduğun ortamdan uzaklaşmaya ne dersin? Bence biraz nefes almak iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Dertlerin resmen boyunu aşmış. Hepsini de içine atıyor, gidip biriyle paylaşamıyorsun. Sen sıkıntılarınla insanları darlamaktan hoşlanan biri değilsin. Fakat bunu darlamak olarak görmemelisin. Dertlerimiz paylaşarak azalır unutma. Çevrende sana değer veren insanlar bir hayli fazla. Bununla beraber, ilerleyen günlerde bazı stresli dakikalar yaşayabilirsin. Biraz sabırlı ol, sonuçları çok güzel olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Yapacağın bir plan senden bağımsız sebeplerden dolayı ertelenebilir. Başta buna canın sıkılda sa aslında önüne çok daha güzel bir plan çıktığını görecek ve rahatlayacaksın. Bununla beraber, aşk hayatında da yeni gelişmeler oluyor. İsmi 'A' harfiyle başlayan biriyle tanışıyor  ve çok mutlu oluyorsun. Sana şimdiden mutluluklar diliyorum. Bir de maşallah demeyi ihmal etmemeliyim :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Aşk hayatının son dönemlerdeki en iyi günlerinden birini yaşıyorsun. Bugün oldukça şanslısın! Yenilenmiş hissedecek, hayata karşı umutlarının yenilendiğini göreceksin. Bununla beraber, yeni kararların etkili olacağı bir dönem başlıyor hayatında. Yakın çevrenden biriyle de yapacağın bir konuşma, gelecek günlerdeki bir planın zeminlerini oluşturacak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "Ters İmparatoriçe"

Bugüne kadar insanlardan biraz çekinerek işler yapmışsın. Elalem ne der kafasından artık biraz çıksak mı dersin? Bence tamamen kendi isteklerin doğrultusunda hareket etmeye başlamalısın. Bu hayat senin sonuçta :) Bununla beraber, aşk hayatında yeni bir döneme giriş yapıyorsun. Kasım bitmeden turnayı gözünden vurdun diyebilirim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Yakın olduğun bir insanın ailesinden biri minik bir rahatsızlık yaşayabilir. Bu durum, yakın olduğu kişiyi manevi olarak zorlayacak. Ona destek olmayı ihmal etme. Bu sürecin geçici olduğunu ona hatırlat. Ayrıca kendi sağlığını da ihmal etme. Kendini biraz boşlamış, kariyerin okulun arasında kendine vakit ayırmamışsın. Oluyor mu hiç böyle? :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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