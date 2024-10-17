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Tarot Falına Göre 18 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
17.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Ekim Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Bugün, bir sevdiğine karşı güven konusunda zedelenmeler yaşayacaksın gibi.  Senden tek bir isteğim var. Bu olay yaşandığında, fevri hareketlerle karar verme. Aksi takdirde, abartılı tepkilerle birlikte o kişiyi kaybedebilirsin. Olayların perde arkasını da görmeye çalış.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Gününün sıkıntısız bir şekilde bitecek. Fakat, bugünü bitirmekte zorlanabilirsin biraz. Canını sıkan insanlar ve olaylar olacak. Bunlara katlanmak için ise geleceğini düşünmeni istiyorum. Bununla birlikte, öz güveninin zedeleneceği bir an yaşayabilirsin. Bu noktada da geçmişindeki başarılarını düşün. Sen nelerin nelerin üstesinden geldin bir kere!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Pozitif duygularını, en ciddi ve büyük problemlerini halletmek için kullanmalısın.  Aslında normalde de işlerini bu şekilde pozitif yaklaşarak hallediyorsun. Fakat bugün, hayat senin daha da pozitif olmanı gerektirecek. Biraz daha sabırlı ol, bu sürecin geçici olduğunu görebiliyorum ben.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, huzurlu ve sorunsuz bir gün geçireceksin. Ne zamandır böyle bir günün olmamıştı değil mi? Artık sıkıntılı günler geride kaldı. Arkana yaslan ve hayatın tadını çıkarmaya bak. Kariyerinde yükselişe geçtiğini ve artık ilişkilerinde de bir denge kurduğunu görüyorum. Bana kalırsa, senden şanslısı yok artık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, alacağın kararlarda sezgilerine güvenmelisin. Etrafındakiler senin kararlarını değiştirmek için birbirinden farklı yorumlar yapacaklar. Fakat senin güvenmen gereken tek bir kişi var: Kendin! Sen o kadar temiz kalpli ve saf düşüncelisin ki kalbinden geçenler sana doğru yolu gösterecek. Bununla beraber, isminde 'M' harfi olan biri, sana hiç tatmadığın duygular yaşatabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bazen, elimizden hiçbir şey gelmez ve hayatımızdaki her şey altüst olur. Son zamanlarda sende de bu durumu görüyorum. Elinden bir şey gelmedikçe daha da dibe batıyorsun. Senden, olabildiğince sakin kalmaya çalışmanı istiyorum. İnan bana, hayatında her şey yoluna girecek :) Bununla beraber, maddi açıdan sıkıntılarının da düzeleceğini görüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Üçlüsü"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Üçlüsü"

Bugün, etrafındaki birine hatta birilerine yardım etme konusunda pek bi cömertsin. Bu konuda gönüllü oluşun sana ileride çok daha güzel geri dönüşlerle gelecek. Bu sayede enerjini pozitifliklerle dolduruyor ve aslında farkında olmasan da kendine iyilik yapıyorsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, karşılaşacağın her şeyin üstesinden geleceğin konusunda hiç şüphem yok. Önüne çıkan her durumu sakince karşılamalı ve geçmiş tecrübelerine güvenmelisin. Bununla birlikte, bir arkadaşın tarafından hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Bu konuda yaşayacakların gerçekten hiç beklemediğin birinden gelecek...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Normalde de enerjinin yüksek olduğunu biliyorum ancak bugün, normale göre kat kat daha fazla olacağını söyleyebilirim. Hatta girdiğin ortamda bütün dikkatleri üzerine çekeceksin. Gün içinde rutinlerini yaparken rahat hissedeceksin. Hatta bugünlerde yeni bir hobi edinebilir, hayatına renk katabilirsin. Şeytan kulağına kurşun, hiç bir sorun göremiyorum şu anda!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, bir süredir başarmak istediğin hedeflerine ulaşma konusunda birisinden yardım almalısın. Bu kişi sayesinde güçlü adımlar atacaksın. Tabii bu söylediklerimin birden gerçekleşmesini bekleme. Ayrıca bu kişinin yardımını aldığın için, kendin de çabalamayı bırakma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün; duygularını yoğun bir şekilde hissediyorsun. Bu duygularına güvenip de hayatını kökten etkileyebilecek kararlar alma. Büyük risklerin üstüne atlarsan bugünlerde pişman olma ihtimalin bi hayli fazla. Eğer duygularına söz geçirmekte zorlanırsan bence kafanı dağıtacak farklı konulara yönelebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Gün içinde karşına çıkacak zorluklar var. Şimdi yalan söylemenin zamanı değil. Bu sorunlar, geleceğini de etkileyecek gibi geliyor bana. Bence, kendini başka insanlara ispatlamak yerine öncelikle kendi hislerine odaklanmalısın. Gelecekten ne bekliyorsun? Bu zorluklar, sana ne öğretiyor? Bence artık ciddi düşüncelere önem verme zamanı geldi.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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