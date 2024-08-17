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Tarot Falına Göre 18 Ağustos Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Ağustos Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Ağustos Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Genel olarak, çevrendeki insanların fikirlerine değer veren ve sevilmek isteyen birisi olduğunu görüyorum. Bu aralar etrafındaki bazı kişilerle görüşmediğin için de kendini eksik hissediyorsun. Gün içinde telefonla konuşmaya ne dersin? Bence bu mesafenin daha fazla açılmasına gerek yok. Hadi daha fazla erteleme :) Bunun yanında, sağlık konusunda da kendine dikkat etmeni istiyorum. Fazla sıcaklardan etkilenmen an meselesi. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Normalde 'Dünya' kartı, enerjisine en çok güvendiğim kartlardan bir tanesi olmasına rağmen bugün beni biraz hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Gün içinde, bazı kötü haberler alabileceğini söyleyerek lafa başlıyorum maalesef. Fakat, çok fazla telaşa kapılmamalısın. Her şey yoluna girecek zaten. 'Doğru zaman' diye boşuna demiyorum ben :) Bununla beraber, ailenden birinin de sana sürprizi olacak diyebilirim. Şimdiden heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar online alışveriş konusunda kendini durduramıyorsun gibi geldi bana. Neden direkt olarak bunu söylediğimi inan ben de bilmiyorum ancak sanki canın çok sıkıldığı için bu tarz şeylere yönelmişsin gibi. Böyle giderse ekonomik anlamda sıkıntıya gireceksin benden söylemesi. Aman diyorum! Bununla beraber, kariyerinde de birtakım değişimlere gideceksin. Değişime açık olman gerekiyor. Ayrıca, arkadaşlarından birinin sana sürprizi yapacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzun süredir yerine getirmek istediğin bir şey olduğunu görüyorum ancak zamanın olmadığı için sürekli ertelemek zorunda kalmışsın. Artık bunu da halledeceğini görüyorum. Senin adına çok mutluyum. Sen istedikten sonra başaramayacağın hiçbir şey yok sevgili okurum :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olabilir. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Ay bu nasıl bir boşvermişlik sevgili okuyucum? Etrafından birçok haber geliyor ancak sen hiçbirini umursamıyor ve kendi hayatına devam ediyorsun. Kendini artık toparlaman gerekiyor diyebilirim. Bu şekilde devam etmeyeceği sen de çok iyi biliyorsun. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Uzun zamandır senden hoşlanan biri var. Artık bu durumu seninle paylaşacak. Bence ona bir şans vermelisin. Akışa bırak kendini :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, diğer günlere göre daha sakin zaman geçireceğini görüyorum. Bu süreçte, geçmişte yaşadığın bazı şeyler aklından film şeridi gibi geçecek. Tabii hal böyle olunca hafif bir duygusallık yaşayacaksın :) Bununla beraber, kariyerinde birtakım engeller çıkacak önüne. Fakat, üstesinden çok iyi bir şekilde gelecek ve yükselişe geçeceksin. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, aklındaki bazı düşünceler konusunda karar veremediğin için ikilemde kalacaksın gibi hissettim. Bu yüzden, ailenden ve arkadaşlarından gelecek olan 'Dalgın görünüyorsun' cümlesine hazırlıklı olmanı istiyorum. Onlara sinirlenme olur mu? Ben şimdiden uyarımı yapmak istedim :) Bunun yanında, bir yere gitmek zorunda kalma durumunun olduğunu görüyorum. Bunu fazla içerlememen gerekiyor. Elde olmayan şeyler için bu denli kafa yormamalısın. Sen sürece güven lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün eline bir miktar para geçeceğini görüyorum. Aslında, birkaç gündür normalde harcadığın miktardan çok daha az harcamada bulunuyorsun ve artık yavaş yavaş para biriktirmeye başlıyorsun. Seni tebrik etmek istiyorum :) Bununla beraber, isminde 'E' harfi olan biri senin arkandan konuşuyor. Bu kişiye dikkat etmen gerekiyor sevgili okurum. Onu hayatından çıkarman senin için en doğrusu olacaktır. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Her zaman mantığınla hareket eden biri olmana rağmen bugünden itibaren duygularının baskın olacağı bir döneme giriyorsun. Kararlarını verirken 'doğru' olanı seçmekten çok sıkılmışsın. Umarım her şey gönlüne göre olur :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceğini görüyorum. Kariyerinde yükselişe geçecek ve bu sayede de maddi anlamda rahata ereceksin. Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı sonunda yaşayacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş "

Seçtiğin Kart; "Ermiş "

Son zamanlarda yaşadığın birtakım olaylara fazlasıyla üzüldüğün için artık kafanı rahatlatmaya ihtiyacın var sevgili okurum. Bu süreçte, kitaplarda, filmlerde veya şarkılarda boğulabilirsin bence. Ay bence şahane bir fikir :) Bununla beraber, yakın zamanda güzel bir haber alacağını da söylemeliyim. Ailenden biri sana bu güzel haberi verecek. Mutluluktan havalara uçacaksın resmen' Ayrıca, ailenden birinin sana sürprizi olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Arkadaş ortamında aslında sana karşı boş olmadığını düşündüğün fakat yaklaşamadığını bildiğin birisi var gibi geldi bana. Bu konuda neler yaşanacak inan bilmiyorum fakat bu kişinin nedense sana iyi geleceğini hissediyorum. Bakalım neler olacak? Her türlü olasılığı da göze alman gerekiyor benden söylemesi. Bununla beraber, kendinde bir değişiklik yapacaksın. Sonrasında neden bu kadar erteledim diye de düşüneceksin. E geç olsun güç olmasın. Ayrıca, bir iş teklifi alman an meselesi! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Geçmişte yaşadığın birtakım olaylar seni biraz yıpratmış diyebilirim. Kendini yalnız ve kimsesiz hissetmeye başlamışsın. Ancak, bugünden itibaren bu durum geride kalıyor ve tekrar iyi hissetmeye başlıyorsun. Senin adına çok mutluyum. Dilerim, hep bu şekilde iyi hissedersin :) Bununla beraber, bir teklif alacaksın. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Bu süreçte güvendiğin insanlara danışabilirsin bence. Sana faydası olacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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